Сами с усами? Подросткам с четырнадцати лет могут разрешить самозанятость

Хорошо это или не очень? Что даст работа с четырнадцати лет детям и их родителям? Вопросов много, как, впрочем, и мнений - за и против. Попытаемся найти всё же рациональное зерно в этом «рацпредложении» Агентства стратегических инициатив при правительстве России.

Невольно представилась знаменитая картина Василия Перова «Тройка». Трое изможденных детей из последних сил везут на санях огромную бочку с водой. Когда-то в школе даже сочинения по ней писали о каторжном труде детей до революции. И что же - снова да ладом? Нет, конечно. Сейчас время не то: труд интеллектуальный, за компьютером, или можно вязать на дому сумочки из бисера. И всё же главное - получить в детстве хорошее образование, а не пытаться заработать любым путем. Да и как расценивает такие новации трудовое законодательство? Вот что рассказали журналисту «ВК» в Государственной инспекции труда в Кировской области.

Без вреда для здоровья

- С точки зрения законодательства, - подчеркнул руководитель инспекции Александр Бердинских, - труд детей с четырнадцати лет возможен, за исключением рабочих мест с вредными для здоровья и тяжелыми условиями труда, а также связанных с продажей алкогольной продукции, сигарет. Заключение трудового договора производится при наличии согласия одного из родителей и органа опеки.

В организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках допускается с согласия одного из родителей (опекуна) и разрешения органа опеки и попечительства заключение трудового договора с лицами, не достигшими возраста четырнадцати лет, для участия в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию.

При трудоустройстве подростков необходимо согласие родителей в письменном виде. Кроме того, обязательно проведение медицинского осмотра ребенка за счет средств работодателя. Это основные нормы, которые надо знать родителям при устройстве несовершеннолетних детей на работу.

Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до восемнадцати лет по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем), помимо соблюдения общего порядка, допускается только с согласия соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Труд ещё никого не испортил

По мнению Натальи Александровны, учительницы с 40-летним стажем, самозанятость дает детям большие возможности. А главное, позволяет раньше найти свое место в жизни. А то выучат родители своих отпрысков в платных вузах, а потом те не знают, куда податься.

- В советское время мы все были уверены, что работу всегда найдем. А сейчас это сложно. Поэтому чем раньше молодой человек начнет задумываться, чем ему заняться в жизни, тем лучше. Вот тут-то и пригодилась бы самозанятость. Открыв свой маленький бизнес, к примеру, на шиномонтаже, подросток не будет чувствовать себя за бортом жизни.

Труд еще ни одного человека не испортил, он спасает и от вредных влияний улицы. У работающего подростка все время занято, расписано по минутам. Ребятам с музыкальным образованием можно, например, аниматорами работать. Моя младшая дочь в пятнадцать лет после уроков работала секретарем-машинисткой директора школы. А старшая - мыла полы в храме. Внучка сейчас помогает пожилому соседу.

И тут важен не столько заработок, сколько жизненные навыки. Недаром у моей хорошей знакомой, многодетной мамы, все пятеро детей выросли

успешными людьми. А всё потому, что они с раннего детства привыкли трудиться, у каждого были свои обязанности в семье.

Сам себе работник

Антон Иванович, отец четырнадцатилетней дочери, частный предприниматель, обеими руками за самозанятость. По его мнению, она воспитывает ответственность. Молодой человек должен четко планировать свое время, чтобы и учиться, и работать, да еще и получать доход.

- Все зависит от двух вещей: лишь бы не в ущерб учебе. и чтобы это была действительно серьезная занятость, а не просто подработка. Иначе регистрироваться как самозанятому смысла нет. Вот если это постоянный проект, - к примеру, кто-то делает игрушки и успешно их продает, - чтобы не вступать в конфликт с налоговой, почему бы не оформить самозанятость?

Так, группа девушек делала торты и реализовывала через интернет, пока ими не заинтересовались сотрудники налоговой службы.

- Чревато торговать без регистрации?

- Если продажи постоянные, рано или поздно к вам возникнут вопросы у налоговой инспекции, а возможно, и у Роспотребнадзора. Впрочем, самозанятость может быть разная, не только торты печь, но и сочинения писать, контрольные работы делать…

- А если, например, девочка сумочки из бисера плетет, кому-то дарит, кому-то продает?

- Если одну-две за три месяца - смысла нет самозанятость оформлять. А если постоянно это делать, тогда надо подстраховаться, чтобы не было проблем. Многие родители в таких случаях оформляли на себя индивидуальное предпринимательство. Сейчас есть надежда, что подросткам дадут право становиться самозанятыми и самим отвечать за свой малый бизнес.

- А вы бы хотели, чтобы ваша дочь занялась предпринимательством?

- Я не против. Сейчас, правда, она увлекается волонтерством. Постоянно чем-то занята. Хорошо, что учебе это не помеха. Есть даже плюсы: она стала более активной, научилась общаться. Но у ребят увлечения быстро проходят. Сегодня, например, сумочки из бисера плетет, завтра картины рисует или вообще ничего не делает. Поэтому при регистрации самозанятости важно учитывать намерение ребенка постоянно этим бизнесом заниматься, причем без ущерба для учебы и домашних обязанностей, ну и его рентабельность. А также - ради чего.

Бывает, ребенок просто мечтает купить, скажем, мопед. А родители дают на него только половину суммы, остальное надо заработать самому. Как это сделать правильно, чтобы у контролирующих органов не было вопросов? Решение проблемы дает определенный опыт. Как минимум - учит думать о своих «хотелках». Как их самому реализовать: заняться репетиторством или мытьем подъездов… Самозанятость - это когда сам себе работник и контролер.

- Решение о самозанятости подростков еще не принято?

- Это пока пилотный проект в Москве и ряде регионов. В Кировской области самозанятости нет.

В. Георгиева.