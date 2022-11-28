С широко закрытыми глазами. «Сиротский» дом в Вахрушах рушится под присмотром чиновников

«С широко закрытыми глазами» - название фильма знаменитого голливудского режиссера Стэнли Кубрика. Глубинным смыслом этой картины является ситуация, когда человек смотрит на окру­жающее, но не видит очевидного. Именно послед­нее продемонстрировали чиновники из разных ведомств, рассматривавшие многочисленные жалобы детей-сирот на дом, в котором их поселили. А между тем в жалобах говорилось об ужасных условиях для проживания, создающих угрозу жизни и здоровью и так не самых счастливых людей.

Не добившись надлежащей реакции от поселковой и районной администрации, от Роспотребнадзора, от ин­спекции по строительному надзору, от прокуратуры (и межрайонной, и областной) и прочих госорганов, отчаявшиеся сироты написали открытое письмо губернатору Кировской области Александру Соколову, а также обратились в региональные СМИ (в том числе и в «Вятский край»). Однако реакция, которая за этим последовала, не удовлетворила их.

Более того, как сообщила нашей редакции одна из авторов письма губернатору Софья Григорьева, в адрес жалобщиков стали поступать угро­зы со стороны местных чиновников, а ее саму уже вызвали в прокуратуру, угрожая в случае неявки штрафом.

Изъянов не счесть

Квартиру в доме № 4 на улице Бучневой в пос. Вахруши Слободского района Софья Григорьева получила в 2015 году, будучи выпускницей детского дома.

- Очень боюсь, что в моём доме из-за неподходящих материалов начнут обрушиваться стены и потолок, - рассказала девушка. - Как только я получила ключи от квартиры и заехала, начались потопы от соседей из-за некачественно установленных батарей отоп­ления. Они в прямом смысле слова взрывались. Далее начал гнить и проламываться пол из ДСП, появилась плесень на стенах, появились тараканы и мыши, которые бегают по натяжному потолку. Обнаружились дыры в потолке, которых не было видно за натяжным потолком. При открывании окна в моей квартире натяжной потолок сильно прилипает к черновому потолку, доказывая, что в моём потолке есть сквозные дыры.

По её словам, она вместе с сыном прожила в таких условиях три года. И всё это время вылазили один за другим огрехи строителей.

- Во время эксплуатации жилого помещения до меня дошло, что в ванной комнате и на кухне, куда попадают брызги воды, находятся невлаго­стойкие материалы: стены начали чернеть и изгибаться, - рисовала девушка свой коммунальный быт. - Мне пришлось менять полы в новой квартире, так как в прихожей тонкий пол из ДСП провалился. На данный момент дом в плачевном состоянии, гниёт изнутри. Из-за отсутствия в доме влагостойких материалов и покрытий в подъезде насквозь прогнил и провалился пол. Подвал всегда затоплен водой. В подъезде запах гнили.

Как сообщила Софья, всё это далеко не полный перечень кошмарных условий, в которых живут сироты, получившие ключи от квартир в этом доме.

Ее слова подтверждают и другие жильцы. И не только подтверждают, но и готовы доказать свои претензии, если не получится сделать это очно, с помощью фотографий и видео.

Даже того, что уже есть в распоряжении редакции, достаточно, чтобы сделать вывод: жить в таком доме нельзя. И косметический ремонт ему, думается, как мертвому припарка.

При взгляде на фото даже полному профану в строительстве ясно, что те, кто делал этот дом (слово «строил» для такой работы совсем не подходит), сооружали его, как говорят в народе, «из дерьма и палок». Так что - только полный снос, не дожидаясь, пока стены свалятся на живущих в нём.

А спросить не с кого

Проблемный «сиротский» дом в пос. Вахруши был по­строен в 2015 году. Как сообщил депутат областного Законодательного собрания Роман Титов, избранный от Слободского избирательного округа, возводила его компания «Миг Строй». Директором ее является Сергей Гвоздев (он же учредитель), который более известен как руководитель колхоза «Поломский» в Фалёнском районе.

Что побудило его заняться жилищным строительством, неизвестно. Однако, как заметил Роман Титов, сейчас Гвоздев от этой деятельности отошел, отдавая предпочтение сельскохозяйственному производству. Но его строительная фирма, о чём свидетельствует портал «За честный бизнес», до сих пор не закрыта и не находится в состоянии банкротства.

Известно, что кроме дома в Вахрушах «Миг Строй» возвёл жильё экономкласса в дер. Шихово Слободского района и в п. Ганино (Киров). Однако, по данным налоговой ин­спекции, в 2021 году компания не вела никакой деятельности: доходы, расходы и прибыль находятся на нулевой отметке. При этом у нее есть недоимки и задолженности по налоговым пеням и штрафам.

Таким образом, в случае возникновения претензий к застройщику найти его не составит труда. А вот предъ­явить ему претензии по качеству строительства, скорее всего, не получится.

- Дом принимался в обычном порядке, по стандартной процедуре, - сказал Роман Титов. - Акт ввода подписали, так как не было оснований в отказе. После этого (застройщик. - Ред.) вышел на торги по поставке квартир (для сирот. - Ред.), выиграл. То есть сам дом никогда на средства бюджета не строился и не финансировался, приобреталось жильё поквартирно. Сроки спецнайма (пять лет с момента заселения. - Ред.) вышли. Часть квартир приватизирована, часть уже продана. Часть перешла в собственность поселения. Работает с ними УК «Парус».

Не знаю, кому как, но у меня, когда я это услышал, сложилось впечатление, что не всё здесь так просто. Подумалось, что между Сергеем Гвоздевым и администрацией Слободского района был «договорняк». Один возводит дом из чего попало с минимальными затратами на строймате­риалы, вторая покупает там квартиры для сирот по установленной «верхней планке». И никого не волнует, сколько простоит конструкция. Все в выгоде - и районные чиновники, и застройщик. Первые отчитались перед вышестоящим начальством о предоставлении жилья сиротам (а может, что-то и от «Миг Строй» им перепало), второй - без больших хлопот получил прибыль.

Конечно, сегодня еще можно найти тех, кто подписывал соглашение с «Миг Строй» о приобретении квартир в этом доме. Вот только доказать, что в этой сделке был элемент коррупции, трудно. Да и вряд ли кто-то из соответствующих структур будет этим заниматься.

Куда ж смотрели надзорные органы, когда строилось такое никчёмное жильё и потом покупалось муниципальной властью? А они, как выяснилось, в ту сторону голову вообще не поворачивали. Даже тогда, когда жильцы стали массово жаловаться на условия проживания. Послед­ние получали лишь отписки.

Ответы или отписки?

Куда только не писали возмущенные сироты, и нигде их не желали слышать.

Государственная жилищная инспекция, куда сначала обратилась Софья Левкина, перенаправила ее жалобу в Го­сударственную инспекцию строи­тельного надзора Кировской области. А та ответила, что это не в сфере ее компетенции, и «отфутболила» жалобу обратно.

ГЖИ (по словам Софьи Григорьевой - без выезда на место) сделала заключение, что строительные конструкции находятся в удовлетворительном состоянии, а за прочее отвечает управляющая компания «Парус».

Областное управление Роспотребнадзора передало жалобу нижестоящей инстанции, а там ответили, что во­просы содержания общего имущества (каковым являются подвал и инженерные коммуникации) - не их профиль, а лица, которое взяло на себя эту обязанность. Все претензии к нему.

Областная прокуратура передала обращение сирот в межрайонное подразделение с пожеланием «провести проверку приведённых доводов». А последняя (за под­писью межрайонного прокурора Антона Волкова) заявила, что содержание жилья - обязанность собственника и оснований для принятия мер прокурорского реагирования нет.

В связи с таким ответом прокуратуры сразу вспомнилось, как по заявлению депутата Заксобрания Сергея Мамаева (который, как мы можем предполагать, сводил таким образом свои счеты с мест­ным предпринимателем) аналогичный «сиротский» дом, несмотря на отсутствие жалоб со стороны проживающих в нём, по требованию прокурора Советского района Сергея Бузмакова по формальным признакам был признан непригодным для проживания. А здесь при наличии явных «косяков» со стороны строителей их не желают замечать. Странное всё-таки зрение у наших прокуроров.

Местная администрация вообще заявила, что жильцы во всех своих бедах сами виноваты: плохо содержали жильё, а потому никто со стороны муниципальных чиновников им ничем не обязан. Правда, после того, как обращение Софьи Григорьевой к губернатору вернулось к ним с пометкой «разобраться на месте», они откорректировали свою позицию. Приехали, посмотрели на провалившиеся полы, сырой подвал, текущую кровлю, покивали девушке, у которой натяжной потолок порвался из-за потопа, и заставили «Парус»… перестелить полы в коридоре.

Вот и сидят сегодня после всех этих «управленческих решений» владельцы «сирот­ских» квартир, как старуха у разбитого корыта: и продать они свои квартиры не могут (даже по минимальной цене), и жить там невозможно. Одна надежда - когда резонанс по поводу этого скандала выйдет за рамки Слободского района и его заметят там, где до сих пор его старались не замечать.

Сергей СМОЛИН.

Фото предоставлены героями публикации.