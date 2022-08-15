«С решением суда не согласен». Вынесен приговор бывшему вице-губернатору Плитко

Фото: gtrk-vyatka.ru

«ВК» подробно рассказывал своим читателям о ходе рассмотрения в суде «лесного дела», главным фигурантом которого является бывший вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко. Судебное расследование шло с 13 сентября 2021 года. 10 августа был провозглашён приговор.

Напомним, вместе с Андреем Плитко на скамье подсудимых оказались также бывший директор КОГСАУ «Кировгослесхоз» Андрей Туев и директор ООО «Кокшайский лес» Алексей Ушнурцев. Они обвинялись в 18 эпизодах получения взяток в крупном и особо крупном размерах.

Бывшего вице-губернатора задержали поздно вечером 3 апреля 2020 года в загородной резиденции областного правительства «Черное озеро» при получении части взятки в размере 3,4 млн. рублей. Деньги ему передал бывший «лесной» министр Шургин.

В ходе следствия и судебного разбирательства сторона обвинения доказывала, что Плитко создал преступную группу, расставив на ключевых должностях в лесной отрасли доверенных людей, и систематически получал через них деньги от предпринимателей за выделение им лесосек.

С самого начала Туев и Ушнурцев полностью признали свою вину, а Плитко виновным себя не признал.

Уголовное дело в отношении экс-министра лесного хозяйства Кировской области Алексея Шургина слушалось отдельно. 18 января 2022 года ему был вынесен приговор - 4 года и 6 месяцев лишения свободы. Он был признан виновным в совершении 18 эпизодов получения взятки в крупном и особо крупном размерах в составе организованной группы.

На заключительном этапе судебного рассмотрения в ходе прений 11 июля прокурор заключил:

- Версия Плитко, что он не причастен к преступной деятельности, - несостоятельная, опровергаемая свидетельствами Туева и Ушнурцева. Позиция Плитко о том, что преступную деятельность организовал Шургин, является голословной.

Гособвинение попросило признать Андрея Плитко виновным по всем вменяемым эпизодам и назначить наказание по совокупности преступлений - 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, дисквалификацию на 10 лет и штраф в размере 24 млн. рублей.

Говоря о Туеве и Ушнурцеве, сторона гособвинения отметила имеющиеся смягчающие обстоятельства (в т.ч. наличие малолетних детей), их содействие следствию и признание вины. Именно поэтому прокурор попросил назначить им наказание в виде лишения свободы ниже низшего предела: обоим - по 7 лет колонии строгого режима, дисквалификацию на 5 лет и 6,5 млн. рублей штрафа.

13 июля судья предоставил подсудимым право на по­след­нее слово. Вот что они сказали.

Андрей Туев: «В данной ситуации можно только пофилософствовать. В моей жизни было много хороших и очень хороших моментов. Сейчас - та ситуация, которая есть. Самое главное в подобных ситуациях - осознать, понять, сделать правильные выводы. Я все осознал, сделал выводы - подобных ситуаций у меня в жизни больше не будет».

Алексей Ушнурцев: «Безусловно, у меня в душе имеется полное раскаяние в том, что я содеял. Очень сожалею. Если меня простит государство... Просто хочу попросить прощения у всех. К чему привела эта ситуация, что сделал. Прошу прощения. Еще раз скажу, что раскаялся в содеянном. Извините».

Андрей Плитко: «Дело крайне непростое. Действительно, это большое испытание в жизни. Я прошу суд только об одном: разобраться в этом непростом деле и вынести справедливое решение».

Добавим, что ранее, в конце своего почти шестичасового выступления в прениях, Плитко завил: «Сторона защиты просит вынести справедливое решение и признать меня невиновным».

Спустя почти месяц, 8 августа, в Ленинском суде города Кирова началось оглашение приговора. Его чтение заняло у судьи три дня.

Как рассказали очевидцы, в завершающий день, 10 августа, Туев и Ушнурцев явились в зал судебного заседания с вещами, в простой одежде. В отличие от них, Плитко традиционно прибыл в костюме и налегке. В таком виде они и выслушали приговор.

Как сообщили в областном следственном комитете, решением суда бывшему вице-губернатору Кировской области Андрею Плитко назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима, дисквалификация на 10 лет и штраф - 25 млн. рублей.

Экс-директору КОГСАУ «Кировгослесхоз» Андрею Туеву дали 4 года колонии строгого режима, приговорили к дисквалификации на 5 лет. Бывшему заместителю директора «Кировгослесхоза» Алексею Ушнурцеву назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. По решению суда он также дисквалифицирован от госслужбы на 5 лет.

«Осужденные взяты под стражу в зале суда», - добавили в управлении СК.

После оглашения приговора Андрей Плитко на вопрос журналистов, планирует ли он обжаловать приговор, ответил: «Конечно, буду».

Роман ПЕРМИНОВ.

(Использована информация сетевого издания bnkirov.ru.)