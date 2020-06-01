С рашпилем по городским проблемам. Кировские депутаты обсудили недостатки в муниципальном хозяйстве

На этой неделе Кировская городская дума славно потрудилась. Что ни заседание депутатской комиссии, то острая дискуссия или даже скандал. Как результат - сразу несколько важных решений.

Что же обсуждали депутаты и к каким выводам они пришли?

«Электронный проездной» ликвидируют

На комиссии по имуществу и земельным отношениям депутаты заслушали информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности предприятий и хозяйственных обществ, находящихся в собственности муниципалитета.

Особое внимание было уделено финансовому состоянию АО «Центральный рынок» и ООО «Гостиница «Вятка». Как отметил начальник департамента муниципальной собственности Вадим Токарев, оба предприятия показали хорошие результаты своей деятельности. По итогам года они перечислили в бюджет города почти 31 млн. рублей. Это больше плановых показателей.

Рассмотрели депутаты и вопрос о приватизации муниципального имущества. В перечень приватизируемых объектов были включены гостиницы «Вятка» и «Губернская», а также магазины «Спорттовары» и «Детский мир». «Вятский край» ранее писал о непростых дискуссиях, связанных с приватизацией этих предприятий, о том, что каждый год депутаты обсуждают их продажу и каждый год вычеркивают их из списка на приватизацию. Чуда не произошло и в этот раз. Их снова решили сохранить в собственности муниципалитета.

Зато на заседании комиссии было принято решение о реорганизации МУП «Латунские бани» в общество с ограниченной ответственностью. Сделали это с целью повышения доходности предприятия. Скажется ли изменение юридического статуса на результатах хозяйственной деятельности - вопрос интересный. Вполне может получиться как в басне Ивана Крылова: «А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь».

И наконец-то дошли руки у «народных избранников» до «Электронного проездного». Эта контора создавалась якобы для автоматизированного учета оплаты проезда и школьного питания, а также для ремонта кассового оборудования. Однако читатели «Вятского края» должны помнить о судебном процессе над бывшими руководителями «Электронного проездного» и связанных с ним предприятий (наша газета писала о нем).

И всем должно уже стать понятным, что истинной целью «Электронного проездного» было совсем другое, а именно - выполнение роли посредника в коррупционной схеме. Поэтому, когда депутаты заговорили о его закрытии, это никого не удивило. Но кто же тогда будет выполнять перечень задач, «нарезанных» для «Электронного проездного»?

- Специально для всех этих целей создавалось МБУ «Центральная диспетчерская служба городского пассажирского транспорта», - пояснила глава города Кирова Елена Ковалёва. - Зачем нужно ООО «Электронный проездной»? Вопрос о его ликвидации поднимается уже давно, и, на мой взгляд, его решение искусственно затягивается.

На этот раз дело решили не откладывать в долгий ящик. Вопрос о ликвидации «Электронного проездного» или о его объединении с ЦДС в ближайшее время будет рассмотрен на отдельном совещании с участием всех заинтересованных сторон.

В КТК опять обещают

На заседании комиссии по строительству, благоустройству и развитию инженерной инфраструктуры депутаты обсудили судьбу снятых в ходе реализации энергосервисного контракта натриевых светильников. По мнению главы города Елены Ковалёвой, они еще могут пригодиться там, где освещенность улиц недостаточна или полностью отсутствует, а также в сельских населенных пунктах. Таким образом, из 26 тыс. снятых светильников будет использовано порядка 10 тыс. штук.

А вот на комиссии по транспорту, жилищно-коммунальному комплексу, экологии и безопасности жизнедеятельности случился небольшой скандал. Он был связан с деятельностью Кировской теплоснабжающей компании (КТК).

Во многих районах г. Кирова КТК ведет раскопки. Значительная их часть почти не огорожена, что создает опасность для горожан. Этой весной в одном из таких раскопов погиб кировчанин.

- Почему всё брошено, не доделано, не огорожено? - задались вопросом депутаты.

КТК объясняет всё тем, что сама компания здесь ни при чем. Всю ответственность несут подрядчики по выполнению земельных работ. Но те «не идут на контакт, ссылаясь на коронавирус». В КТК заверили в том, что сейчас принимаются необходимые меры, что ТУ ежегодно объезжает участки и выписывает штрафы за нарушения. Депутаты к таким обещаниям отнеслись с недоверием, тем более что к КТК есть и другие претензии.

- Мы как на поле битвы в тех местах, где проходили ремонтные работы, - заявил депутат Юрий Шлемензон. - Где шли работы, все участки дорог просажены. Покажите хоть одно место, где нет просадки за полгода!

Напомним, что год назад КТК получила на 35 лет в концессию тепловые сети. До подписания контракта она обещала много чего, но, как выясняется, компания даже в мелочах не способна обеспечить нормальную работу. Что уж тут говорить о масштабной замене отслуживших свой век труб? А ведь уже начались веерные отключения горячего водоснабжения в связи с гидравлическими испытаниями. Сможет ли КТК провести их в срок?

- Дефектов в городе меньше не стало, но компания справляется, - отрапортовал директор КТК Дмитрий Яшин.

По его словам, «пока нет ни одного дома, где горячую воду бы отключили больше чем на две недели».

На заседании этой комиссии депутаты обсудили и другой больной вопрос - об обеспечении теплом многоквартирных домов в Вересниках.

Напомним: после завершения строительства легкоатлетического манежа в этом микрорайоне (он возводился на деньги Газпрома) жильцы близлежащих домов стали жаловаться на холод в квартирах. Как выяснилось, всё дело - в недостаточной мощности котельной, которая была введена в строй вместе с манежем. Сейчас там будет строиться новая котельная. Договор с Газпромом на техподключение уже подписан, подрядчиком будет ООО «СУ Спецстрой».

Конкурс состоялся, кандидат не утверждён

Под завязочку хотелось бы напомнить читателям о том, что Киров вот уже четыре месяца живет без главы администрации. Констатация этого факта, в общем-то, никак не связана с деятельностью думы на этой неделе (хотя опять же как на это посмотреть). Но 28 мая состоялся конкурс на замещение вакантной должности. Событие само по себе важное. Ранее конкурс проходил уже дважды. Но депутаты не захотели утвердить победившего кандидата на пост сити-менеджера.

На этот раз в конкурсе приняли участие три зарегистрированных кандидата: и. о. главы администрации города Дмитрий Осипов, начальник отдела организационной и кадровой работы министерства энергетики и ЖКХ Кировской области Николай Богачёв и заместитель начальника территориального управления администрации г. Кирова по Нововятскому району Владимир Мышкин. Самое большое количество баллов (пять из пяти) набрал Осипов.

Теперь дело за городской думой. Она должна утвердить кандидата. Заседание пройдет 2 июня.

Сергей СМОЛИН.