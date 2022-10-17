С победой с «iВолги». Три кировских проекта выиграли федеральные гранты

фото: gtrk-vyatka.ru

В Самарской области состоялся 10-й юбилейный молодежный форум ПФО «iВолга», проводимый под патронажем полномочного представителя президента России в При­волжском федеральном округе.

На этот раз форум прошел в палаточном городке. И, как всегда, его участников ожидала насыщенная образовательная и культурно-досуговая программа, грантовые конкурсы и встречи с известными спикерами.

По итогам конкурса три кировчанки получили гранты на развитие своих проектов. Это Екатерина Кощеева, Анастасия Змеева и Анастасия Колбина.

На днях главный федеральный инспектор по Кировской области Григорий Житенев встретился с грантополучателями и финалистами форума. Во встрече также приняли участие зампред правительства области Светлана Шумайлова, министр молодежной политики Георгий Барминов и сотрудники министерства.

Участники форума поделились впечатлениями от поездки и рассказали о реализации своих проектов, а также о необходимой поддержке своих идей. По каждому проекту министерством молодежной политики определены формы оказания содействия и привлечения экспертов.

Главный федеральный инспектор отметил высокий уровень подготовки к форуму и пожелал его участникам дальнейших успехов.

Вот что рассказали победители конкурса корреспонденту «Вятского края».

«ЗУМ-room» в Пасегово

Автор проекта «ЗУМ-room» нейропсихолог Екатерина Кощеева рассказала о том, как родилась его идея. Она работает в сенсорной комнате пасеговского поселенческого дома культуры, грант на которую активи­сты выиграли в прошлом году.

- «ЗУМ-room» - это пространство для досуга детей младшего школьного возраста Пасеговского сельского поселения, - рассказала Екатерина Викторовна. - Проект способствует формированию познавательного интереса, творческих задатков, навыков здорового и безопасного образа жизни. Недаром «ЗУМ» означает: «Знаю, умею, могу». Особое внимание будет уделяться развитию у детей мотивов и навыков самостоятельности, самодисциплины, самообслуживания, самоуправления в коллективе, а также приобщению учащихся к социально значимой дея­тельности, воспитанию толерантности к людям с ограниченными возможностями здоровья. В период учебного года для школьников предусмотрена помощь в выполнении домашнего задания. Ключевые мероприятия проекта - создание программы досуговой деятельности, анкетирование, занятия в сенсорной комнате, а также мастер-классы по гончарному делу.

- А почему именно это направление творчества выбрали?

- Оно достаточно редкое, этим и интересно. Дети могут сами изготовить, к примеру, кружки из глины.

Сейчас мы ждём перечисления грантовых денег и сразу же приступим к закупке оборудования.

- С чего всё началось?

- Дело в том, что ребята в селе предоставлены самим себе после занятий в школе. Среди участников проекта есть родители первоклашек, и им не безразлично, чем их чада будут заниматься в свободное время. В Пасегово не было подобных мест, куда родители могли бы определить своего ребёнка и иметь возможность спокойно выполнять свои профес­сиональные обязанности.

На площадке «ЗУМ-room» дети будут развиваться, социализироваться, участвовать в социокультурных, досуговых и оздоровительных меро­приятиях. Это благотворно скажется на здоровье детей, на их психическом, физическом и эмоциональном состоянии, на создании благоприятного климата в семье. В результате реализации проекта у детей будут сформированы навыки позитивного и содержательного времяпрепровождения.

«Больше звука!»

- В молодёжном форуме «iВолга» я участвовала уже в третий раз, правда в очном формате - впервые, - сказала Анастасия Колбина, специалист областного Дворца молодёжи. - Это мой третий грантовый конкурс. Так, в Санкт-Петербурге в 2020 году на форуме «Выше крыши» я выиграла грант на проведение ежегодного Всероссийского молодёжного фестиваля-конкурса «Серебряные струны», который и реализуется сейчас при поддержке министерства молодёжной политики. Идея проекта «Больше звука!» по форуму «iВолга» возникла, когда я столкнулась с проблемой отсутствия у нас, в Кирове, репетиционного пространства. В городе практически нет качественной площадки, музыканты вынуждены репетировать дома, что не приводит к высоким результатам. Основная цель проекта - организовать и запустить деятельность музыкально-репетиционного пространства «Больше звука!», создать условия для профессионального сопровождения музыкантов.

Я 14 лет была руководителем музыкальной студии, поэтому хотелось вновь развития вокально-инструментального направления в нашем городе. Суть проекта - пространство, где профессиональные педагоги могли бы обучать детей и взрослых игре на эстрадных инструментах, таких, как гитара, синтезатор, барабаны, а также - вокалу.

Площадка «Больше звука!» - профессиональное музыкально-репетиционное пространство в городе Кирове с качественной звуковой аппаратурой и музыкальными инструментами, расположенное в торговом центре «Тайм».

- Чем вам запомнился форум в Самаре?

- Это был палаточный форум, так сказать, в полевых условиях. Защиты проектов проходили в шатрах. Приезжал представитель фонда культурных инициатив президента, можно было получить у него консультацию, что я и сделала, для того чтобы правильно построить свою финальную защиту. Мой проект признан лучшим в номинации «Бизнес». Он включает в себя социальную состав­ляющую, поэтому ещё его высоко оценили. Кстати, перед поездкой на форум мы защищали свои проекты перед губернатором. Кроме проекта «Больше звука!» я представляла ещё один, по шахматам: «Время играть всей семьёй». Цель его - проведение семейных шахматных турниров в муниципалитетах Кировской области. И сейчас мы тоже его реализуем. Он пользуется популярностью. В Кирове в этом году был просто ажиотаж на участие в шахматных турнирах. На днях первый турнир прошёл в Вят­ских Полянах, и ещё предполагаются игры в Омутнинске, Котельниче, Кирово-Чепецке и финал в Кирове.

«Сказки из авоськи»

Анастасия Змеева - студентка ВятГУ, участник большой команды GreenLife, в рамках которой и начал свое существование проект экологических сказок «Сказки из авоськи».

- Анастасия, а почему такое название проекта?

- Я учусь на специальности «Дизайн виртуальной реальности». GreenLife - это эко-комьюнити Кирова, которое рассказывает о проблемах экологии в социальных сетях и дает советы, куда можно в Кирове сдать мусор, а также проводит мероприятия на экологическую тему. Идея родилась ещё в том году у участниц команды Ани Продан и Александры Гиревой, они начали развивать её, что вылилось у них в курсовую. С этой курсовой они пришли в GreenLife, что в дальнейшем и переросло в полноценный проект экологических сказок. И чтобы раскрыть полный потенциал этого проекта, мы и поехали на форум.

Авоська - это один из символов экологии, мешочек, в который люди складывают фрукты и овощи в магазине. «Сказки из авоськи» - лаконичное название, которое отсылает к экологии, и людям сразу становится понятна тема произведения. Так, в самом начале сказок ежик не знает ничего о помощи окружающей среде, но белочка, его подруга, объясняет ему, как важно заботиться об экологии, так как это влияет на весь мир вокруг него.

Забота об окружающей среде сего­дня - это не только модно, но и полезно, поскольку позволяет улучшать наше будущее.

Наша команда провела опрос и выяснила, что основное препятствие на пути к экологичному образу жизни - это незнание, с чего начать, и удобство использования пластика, неготовность от него отказываться. «Сказки из авоськи» станут для людей подсказкой. На примере простых персонажей они увидят, как легко перейти на экологичный образ жизни.

Также наш сборник имеет огромное преимущество в том, что каждый может найти удобный для себя формат: аудиоподкасты, анимация, книги.

Главная цель проекта - рассказать людям о проблемах экологии и показать, что помогать природе - не так уж сложно и дорого.

Основная целевая аудитория - это студенты вузов и ссузов Кировской области в возрасте 16 - 25 лет, эко-активисты, а также слушатели подкастов.

В результате реализации проекта повысится популярность экологичного образа жизни, целевая группа станет «замотивированной» на освоение экопривычек и уменьшение потребления пластика.

Сумма гранта составляет 103 тысячи рублей, она пойдет на запись и монтаж новых сказок, их печать и продвижение в социальных сетях.

На встрече с главным федеральным инспектором Анастасия говорила, что реализации гранта требует информационной и организационной поддержки для проведения презентаций проекта в школах, детских садах, а также в сообществах города Кирова. Нужна и консультационная помощь в составлении сборника по проекту.

Записала В. Георгиева.