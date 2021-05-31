С мусором на выборы. Депутаты Заксобрания обсудили утилизацию ТКО в Кировской области

Давно не было столь бурных заседаний в Законодательном собрании области. Дискуссии и перепалки начали возникать уже при обсуждении вопросов на комитетах, а в полный голос они зазвучали на «пленарке». Не было ни одного вопроса, который не оказался бы в той или иной степени спорным. Даже бюджет Фонда обязательного медицинского страхования. Что уж говорить о мусоре. Возможности попиариться на проблемах с его вывозом и утилизацией не упустила ни одна фракция Заксобрания.

Вопросов к региональному министру охраны окружающей среды Алле Албеговой, которая дважды докладывала депутатскому корпусу о новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), оказалось очень много. И далеко не все ответы министра удовлетворили тех, кто их задавал.

Никто не отрицает, что «мусорная реформа» в области идет не просто. В январе этого года «Вятский край» уже писал о том, как отстраненный от миллиардных контрактов мусорный бизнес самого богатого городского депутата Михаила Шихова «ставил палки в колеса» региональному оператору, который взялся самостоятельно вывозить и утилизировать ТКО. И эта война еще не закончилась.

Часть доклада Аллы Албеговой также была посвящена этой теме. Но всё же основной акцент министр сделала на том, к каким позитивным сдвигам удалось прийти в результате отказа от прежних способов работы. А их немало.

Во-первых, «Куприту» совместно с областным правительством и муниципальными властями удалось не только сохранить контейнерный парк, но и преумножить его. За 2019 - 2020 годы было обустроено 1370 мест накопления мусора. В 2021-м на эти цели из областного бюджета выделено еще 20 млн. рублей.

Во-вторых, за счет снижения транспортной составляющей (это более 60 процентов платы граждан) «Куприт» снизил тариф на 7,4 процента.

В-третьих, для работы по очистке контейнеров была закуплена новая техника - мусоровозы марки «Мерседес». Пока «Куприт» арендует ее у «Вятавтодора», но потом она перейдет в его собственность.

В-четвертых, на всех свалках были оборудованы пункты весового контроля. В результате плата за утилизацию стала взиматься по факту, а не по нормативу. И это также сказалось на эффективности работы регионального оператора.

Но, несмотря на это, проблемы еще остаются. В частности, с созданием новых полигонов ТКО и со строительством мусороперерабатывающих мощностей. Правительство области, по словам Аллы Албеговой, об этом знает и работает над решением этих задач.

Вот только наличие проблем у «Куприта», о которых открыто сказала Алла Албегова, у ряда депутатов породило отнюдь не желание помочь в их решении. Для некоторых они стали поводом для злорадства. Так, Фёдор Киселёв (фракция «Единая Россия»), который свое депутатство сочетает с исполнением обязанностей заместителя гендиректора Кировского завода охотничьего и рыболовного снаряжения (предприятие Леонида Яфаркина, который осужден за махинации с земельными участками в парке Победы), спросил о штрафах, которые горадминистрация грозилась наложить на «Куприт» за неудовлетворительный вывоз мусора в январе этого года. Было впечатление, что штрафы, пени и прочие денежные расходы «Куприта» только порадовали бы народного избранника.

Так и не смог определиться со своей позицией по вопросу закрытия полигона в Осинцах зампред Заксобрания Роман Титов. То он говорил, что всегда был против строительства этой площадки, то обтекаемо намекал на ее необходимость. В этом он даже нашел себе единомышленника среди своих коллег - Сергея Мамаева (фракция КПРФ).

Единственным, кто четко отстаивал при обсуждении «мусорных» проблем интересы населения, оказался Владимир Костин (фракция ЛДПР). Он потребовал от руководства регионального оператора произвести перерасчет платы граждан за вывоз и утилизацию ТКО в Котельниче.

В связи с этим насущным остается вопрос: что же сегодня больше волнует депутатов - реальные проблемы жителей области или возможность сохранить за собой депутатские полномочия?

Иван ТРОФИМОВ.