С миром и покоем в сердце. Как живут строобрядцы в Кировской области

Недавно губернатор Кировской области Игорь Васильев встретился с главой Казанско-Вятской епархии Русской православной старообрядческой церкви владыкой Евфимием. Во встрече принял участие настоятель старообрядческого прихода церкви Святителя Николы в селе Красном Нововятского района города Кирова отец Герман (Чунин).

В день начала Великого поста в с. Красном побывал корреспондент «ВК». Как живет приход? Кто посещает храм? Хранят ли староверы древние традиции? Об этом и о многом другом - в нашем материале.

Шаг за шагом

В советский период все старообрядческие общины были уничтожены. Службы проводили тайно - на свой страх и риск - в домах у прихожан.

Как говорят нынешние староверы, в 2000-м в развитии старообрядчества на Вятке начался новый виток. Благодаря Петру Родионовичу Филиппову, внуку известного в Омутнинске священнопротоиерея о. Иулиана (Босых), организовали и зарегистрировали старообрядческую общину г. Кирова Русской православной старообрядческой церкви. В 2001 году администрация города передала ей здание бывшего сельсовета.

9 мая 2001 года владыка Андриан освятил помещение и благословил перестроить его в церковь. Прихожане отремонтировали здание, открыли храм для служб.

11 февраля 2012 г. общину впервые посетил Евфимий, епископ Казанский и Вятский. У прихода много лет не было священника. Община долго ждала и обрела своего настоятеля: 14 января 2014 года им стал Герман Чунин.

Испытание огнём

С о. Германом мы беседовали в классе воскресной школы. Только что закончилась служба (идёт Великий пост). Прихожане разошлись по своим делам...

Так уж случилось, что практически вскоре после рукоположения настоятелю выпало большое испытание: в храме с. Красное произошел крупный пожар.

Вот что тогда, в 2014-м, сообщали сводки МЧС: «Церковь вспыхнула 11 марта в 13-22. Службы в момент пожара не было. Всех, кто был внутри, эвакуировали, в том числе и служительницу церкви, получившую ожоги рук, ног и лица первой и второй степени. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кировской области, женщину доставили в травмбольницу. В результате пожара обгорели внутри стены на площади восемь квадратных метров, закоптились потолок и имущество. К ликвидации последствий привлекались 37 человек, пять единиц техники. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с электроплитой».

- Знаете, что поразило? - спрашивает о. Герман. - Наутро здесь собрались уже около 30 человек. Они убрали все последствия ЧП. Причем древние книги практически не пострадали (вы их видите на музейном стенде), только закоптились. Не повредил огонь и крупные иконы, от дыма почернели лишь небольшие образа. Их впоследствии все отреставрировали. А прихожане своими силами всё восстановили. Многие люди приносили пожертвования - мы им благодарны…

К вере все приходят по-разному. У о. Германа всё было предопределено заранее. Отец и прадед - старообрядческие священники. В 14 лет уже задумался о смысле бытия. Работал столяром. Не случайно и похож он на русского богатыря - широкие плечи, большие трудовые руки, степенность и неторопливость в движениях, что присуще коренным сибирякам.

В августе 2004 года впервые приехал к нам на крестный ход (у старообрядцев он проходит в это время. - Прим ред.). А позже стал участвовать в нем уже каждый год.

Обычные дети?

У настоятеля - четверо детей: Ирина, Никола, Анастасия, Феврония. Мне, как прихожанину Русской православной церкви, было интересно: каков уклад в семье старообрядческого священника?

- Мои старшие дети первые два класса начальной школы обучались дома (матушка имеет педобразование). Нам хотелось в начале пути оградить их от негативного влияния современности. Но жизнь есть жизнь…

Теперь они ходят в обычную школу. Занимаются в различных кружках: дочь посещает музыкальную школу, учится шитью, увлекалась журналистикой. Сын - шахматами, и посещает спортивную школу, а я и рад: шахматы развивают логическое мышление, заставляют трудиться.

А как же быть с интернетом, сотовыми телефонами и другими современными чудесами техники, без которых нынешние дети порой себя не мыслят?

Оказывается, дети в семье священника не имеют дорогих смартфонов. И это отнюдь не вызывает насмешек у сверстников.

- У них обычные телефоны, простенькие, - рассказывает о. Герман. - Есть ноутбук… Но интернет необходим лишь в рамках учебных программ (без него, к сожалению, педагоги никак не обойдутся, особенно во время пандемии). Дочь в соцсети «ВКонтакте» общается со сверстниками-христианами. Мы проговариваем, какие сайты можно смотреть, а какие - просто игнорировать.

В семье настоятеля нет телевизора. Он сказал, что фильмы они смотрят раз в неделю, как правило - старые советские, затем их вместе с детьми обсуждают.

Может, потому все дети священника-старообрядца читают книги, какие есть в школьной программе.

По его словам, даже засыпают с ними. К такому полезному занятию пристрастилась и маленькая Феврония.

О. Герман рассуждает: он не может полностью обезопасить детей от обширного и чаще негативного информпотока. Но по крайней мере научить ориентироваться в мире жестокости, пошлости и неправды - такое вполне возможно.

А есть ли отличие у старообрядцев в постном меню? И это тоже интересовало. Стол - привычный для прихожан: в первый день поста - хлеб и вода, в другие дни (до субботы) - отварные овощи и фрукты без растительного масла и т.д. А в субботу можно даже пожарить картошечку на масле.

Настоятель уточнил, что проблем в питании не существует: в магазинах - богатый ассортимент растительных продуктов.

Нина, просто секретарь…

Мне, к сожалению, редко приходилось общаться с приверженцами старообрядчества, больше знал о старой вере по книгам. Однажды, побывав в краеведческом музее посёлка Уни, познакомился с местными староверами (они и теперь живут на территории Унинского района). Интересовался их бытом, обычаями, укладом жизни. Многое в познаниях оказалось противоречивым. Одно понял: эти люди - со светом и миром в сердце. Жизнь с ними обходилась жестоко, несправедливо, однако же они не сетуют, живут крепкой верой.

На службы, по словам батюшки, по большим праздникам собирается до 150 человек. Причем больше молодых, с детьми.

Познакомился с одной из недавних прихожанок Ниной Кожиной. Она некогда была членом Общественной палаты Кировской области первого созыва, там же - менеджером. Затем стала индивидуальным предпринимателем, занималась рекламной деятельностью. Но так случается в жизни: однажды вместе с мужем Нина пришла в храм. Сейчас она - секретарь прихода.

В ее нынешние обязанности входит многое: Нина ведет делопроизводство, официальный сайт, занимается перепиской с прихожанами, организацией различных встреч с духовными и светскими лицами, подготовкой крестного хода.

- Мы с мужем четыре года назад в этом храме венчались, - рассказывает Нина. - До того как прийти к нынешней вере, он много читал, принял окончательное решение.

Нина давно отказалась от джинсов и брюк. В юбке - и по вере, и по образу жизни - намного удобнее. Она не пользуется декоративной косметикой, использует лишь питательные натуральные кремы для ухода за кожей (женщина же!).

На ней нет украшений, кроме обручального колечка и крестика. Впрочем, есть скромные серьги.

- Да, это моя слабость! - улыбается Нина. - Пока не могу от них отказаться. Но работаю над собой.

В ногу со временем

Отец Герман рассказал, что они идут в ногу со временем. С 2018 года выиграли… шесть президентских грантов!

К примеру, один проект - «Сохранение, популяризация и исследование старообрядческой книжной культуры». Старообрядцы показывают отреставрированные книги. А их, даже в небольшом музее храма, немало. Настоятель меня ознакомил с экспозицией уникальных изданий: среди экспонатов - книги XVI - XX веков, в том числе рукописные, созданные в Вятке. Есть старинный устав староверов: как надо себя вести, какие молитвы совершать.

Душа с душою говорит

Однако я обратил внимание на фотоальбом «Хранители» (так назывался проект, также получивший грантовую поддержку). Фотовыставку в Герценке и в 10 регионах Центральной России увидели более 22 тыс. человек.

Название «Хранители» дали проекту авторы - кировские фотохудожники Сергей Тригубенко и Евгений Туманов.

- На фотографиях - попытка раскрыть образ современного старообрядчества. Стремились не нарушать естественный ход событий, насколько это возможно, остаться незаметными, - сказал Евгений Туманов.

- Работая над темой, много общались с верующими. Поняли, насколько глубоко доминирует духовное в их жизни, - говорит Сергей Тригубенко.

Из глубины веков

Другой проект - «Символы и звуки древности». В его рамках прошли две большие выставки - в Герценке и в библиотеке им. А.С. Пушкина. На них представили более 27 книг кириллистической печати XVI - начала XX века и информстенды. Состоялись концерты духовных песнопений. Старообрядцы выпустили диск «Златоуст» с записями древнерусского знаменного пения и чтения погласицы. Подготовка записи объединила несколько регионов России (Киров, Ржев, Москва), а также Румынию и Молдову, что вывело проект на международный уровень.

- Еще одно направление - «Забытыми тропами», - продолжают рассказ организаторы благих дел. - Планируем пойти по заброшенным старообрядческим храмам, привести их в порядок, повесить на них таблички - об истории создания, памятные знаки. По возможности организовать богослужения со старинными песнопениями - пусть молодежь послушает.

И будет деревня!

О другом благом деле старообрядцев скажу особо, тем более что о нем и шла речь на встрече с губернатором области. В 2018 году община приобрела 44 земельных участка в д. Моржаны, недалеко от с. Загарье Юрьянского района, где уже ведется строительство старообрядческой деревни. Прихожане сами возводят дома, на свои средства.

На встрече главы региона с епископом Евфимием и настоятелем о. Германом обсуждали строительство дороги в новой слободе. Представители вятской общины обратились в правительство региона с просьбой о содействии.

В 2020 году для проезда к слободе выполнены определенные работы. В дальнейшем обустройство дороги продолжат.

Александр ШИРОКОВ.

Фото предоставлены старообрядческим приходом храма Святого Николы в с. Красное.

P.S. По словам о. Германа, сейчас в Кировской области существует девять старообрядческих приходов - в Омутнинском, Афанасьевском, Унинском, Кильмезском районах и Кирове.

Справка «ВК»

Вятская губерния традиционно была заселена старообрядцами. Время после раскола Русской церкви на Вятской земле проходило спокойно, без притеснений, что связано с деятельностью на Вятке епископа Александра, который руководил новообразованной епархией и сам тайно придерживался дораскольных традиций до конца 1674 г.

Александр Вятский оказывал помощь старообрядцам, укрывавшимся от преследований. Например, игумену московского Златоустовского монастыря Феоктисту, арестованному в Вятке в 1666 г. в результате сыска накануне собора, который должен был вынести приговор противникам церковных реформ. На нем рассматривалось и дело епископа Александра, но он покаялся, и его оставили без наказания.

По данным всеобщей переписи населения 1897 г., в Вятской губернии насчитывалось 95 тысяч 862 старообрядца, а, по информации департамента духовных дел МВД, к началу 1912 г. - 109 тысяч 958 человек (третье место после Пермской и Донской губерний).