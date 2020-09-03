



"Русское варенье" - игра с классиком.



15 сентября "Театр на Спасской" откроет новый, юбилейный театральный сезон премьерным спектаклем "Русское варенье". Спектакль Тимура Насирова станет первой в Кирове постановкой по произведению знаменитой Людмилы Улицкой.



По словам самой Людмилы Улицкой, "Русское варенье" (16+) сварено из двух чеховских сюжетов. Написанная в год столетия "Вишневого сада" пьеса Улицкой отвечает на вопросы, поставленные еще Чеховым. Сюжеты, мотивы и образы знаменитого классика русской литературы перенесены в современность и переосмыслены. Перед нами - наследники чеховских героев, внезапно оказавшиеся чужими на большом празднике новой жизни. "Русское варенье" - это история о судьбах интеллигенции, о русских характерах и душах, о вечных русских вопросах и новых русских ответах.

Петербургский режиссер Тимур Насиров вместе с художником Константином Соловьевым создает на сцене картину тотального разрушения: родовое гнездо рушится, крыша прохудилась, пол прогнил, и вот уже за окном шумят не плодовые деревья, а отбойные молотки. Кажется, что русская культура, русская история погребены под обломками рухнувшей дачи. Но, как и в чеховских пьесах, трагический финал "Русского варенья" не лишен света и надежды на будущее.



А сегодня надежда нужна как никогда! "Театр на Спасской" наконец открывается после почти полугодового перерыва, связанного с пандемией. Театр ждет зрителей. Ждет и надеется на то, что грядущий сезон окажется счастливым.



В новом сезоне в театре будут действовать новые правила. Мы будем работать со строгим соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.