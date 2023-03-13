Русское поле ждёт молодых. Кто подготовит кадры для агропредприятий Кировской области?

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Бывает иногда польза даже от тех организаций, от которых наша жизнь почти совсем не зависит. Так, недавно Общественная палата Кировской области (ОПКО) подняла вопрос о подготовке кадров для аграрного сектора вятской экономики. И попала, как говорится, в десятку.

Как выяснилось в ходе дискуссии, кадровый голод, особенно в крупных хозяйствах, действительно есть. И пока решить эту проблему не удаётся.

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За последние пятнадцать лет наш вятский аграрный сектор сильно изменился. Рядовому жителю это очевидно по тому большому выбору продуктов с пометкой «сделано в Кировской области», которые он видит на полках магазинов и супермаркетов, а тем, кто, как и я, не раз бывал на сельхозпредприятиях, - по совершенствованию машинного парка и технологий, применяемых аграриями. И утверждение, что вятские крестьяне работают на уровне мировых стандартов, не будет преувеличением.

Можно с уверенностью сказать, что сегодня сельскохозяйственное производство - это высокотехнологичный процесс, который требует подготовленных, профессиональных и знающих специалистов своего дела.

В связи с этим повышается значимость учреждений высшего и среднего профессионального образования, которые готовят специалистов-аграриев. А здесь, как выяснилось из дискуссии в Общественной палате, не всё обстоит так гладко, как хотелось бы.

Специалистов с высшим образованием у нас готовит Вятский государственный агротехнологический университет (ГАТУ), а профессиональное образование дают несколько специализированных ссузов, из которых более известны Кумёнский и Уржумский аграрно-технологические техникумы, а также Нолинские техникум механизации сельского хозяйства и политехнический техникум.

Как рассказал корреспонденту «ВК» заместитель директора Кумёнского аграрно-технологического техникума Алексей Корнеев, в их учебном заведении подготовка специалистов для сельского хозяйства начинается с профориентационной работы в школах. Она ведётся загодя, с декабря, предшествующего очередной приёмной кампании. Но, несмотря на такую активность и прочие формы привлечения внимания молодёжи к работе в аграрном секторе («дни открытых дверей», формирование аграрных классов в средней школе и т.п.), юноши и девушки для получения такого образования в очередь не выстраиваются.

- В этом году мы с трудом набрали группу трактористов и ветеринаров. Неохотно идут студенты на данные специальности. А их и не хватает нашим сельхозпредприятиям, - сказал директор техникума Сергей Андреев на заседании в Общественной палате. И его заместитель эти данные подтвердил.

- В этом году мы государственный план-задание немного, но не выполнили, - сказал он. - Все хотят более лёгкой и счастливой жизни и едут за ней в город. Даже если не знают, чем они там будут заниматься.

Такому оттоку молодёжи в областной центр способствует, как считает Алексей Корнеев, близость Кумён к Кирову.

- До него 60 километров, и каждый час туда от нас идут рейсовые автобусы, - уточнил Алексей Валентинович. - Вот и уезжают.

И это притом, что данный техникум находится в районе, известном своими аграрными предприятиями на всю область. Среди них такие региональные лидеры отрасли, как АО «Красное знамя», племзавод «Октябрьский», племзавод «Красный Октябрь» и другие. А потому у кумёнской молодёжи есть возможность работать на современном оборудовании, получая высокую зарплату.

Равняться на лучших

Впрочем, проблемы со студентами, как показало обсуждение в Общественной палате, есть не только у учреждений профессионального образования. Даже Вятский ГАТУ сталкивается с ними, хотя желающих получить там высшее образование в целом хватает.

- В настоящее время деканатами ведётся распределение обучающихся по местам практик, - отметила директор департамента непрерывного образования университета Лариса Береснева. - К сожалению, на практику в 2023 году пойдёт гораздо меньшее число студентов. Например, потребность в агрономах составляет 88 человек, а на практику идут только студенты третьего курса в количестве 38 человек. Студентов на практику не хватает, так как их недостаточно обучается в вузе. Проблему можно было бы решить дополнительным набором студентов по целевым договорам от конкретных хозяйств, вот только далеко не все их руководители проявляют необходимую активность.

- Сельхозпредприятия могли бы не только организовывать практику студентов в период полевых работ, но и направлять выпускников школ на обучение в аграрные учебные заведения области, в том числе по целевым договорам, - сделали вывод в Общественной палате. - У молодых людей должна быть создана перспектива их учёбы и карьеры, например, сначала колледж, практика на сельхозпредприятии, а потом и трудоустройство, далее учёба в ВятГАТУ очно либо заочно.

Именно это и предусматривает проект «Агрообразование», реализуемый в Кировской области уже несколько лет. Опыт ведущих сельхозпредприятий, таких как АПХ «Дороничи», ЗАО племзавод «Октябрьский», ЗАО «Агрофирма «Среднеивкино», АО «Русь» и других, подтверждает эффективность проекта.

Впрочем, как заметил замдиректора Кумёнского техникума Алексей Корнеев, такой непрерывности в подготовке кадров достичь не всегда возможно. Так, на многие специальности к ним в техникум приходят юноши, которых после окончания учёбы призывают в вооружённые силы. А после службы далеко не все из них возвращаются в родные пенаты. Многие находят себя в других городах России.

Мнение специалиста

Племзавод «Октябрьский» в Общественной палате назвали примером работы по целевой подготовке специалистов для работы в хозяйстве. Грех было не спросить об этом у руководителя предприятия Александ­ра Рослякова.

- Сколько у вас студентов ежегодно проходит практику?

- Из сельхозакадемии (старое название ВятГАТУ. - Ред.) инженеров 5-6 человек и 5-7 ветеринаров. Плюсом 4-5 человек - это студенты Кумёнского техникума.

- А из других техникумов бывают?

- Редко.

- А эти люди потом к вам возвращаются?

- Тут не всё так однозначно. Были, например, у нас ребята с Кумёнского техникума, и сегодня двое из них, уже после армии, остались у нас работать трактористами-машинистами. Кроме этого, скоро придут к нам два ветеринарных врача, которые заканчивают обучение в этом году.

- Они учились по целевым договорам?

- По некоторым у нас были заключены такие договора, другие заключаем сейчас. Это по техникуму. С университетом у нас есть целевики только по ветврачам. Пара.

- А велика ли у вас потребность в специалистах?

- Хорошие люди, с головой, с руками, всегда нужны. Сходу сейчас взял бы пару ветеринаров, пару зоотехников и пару-тройку механизаторов.

- А помогло бы закрыть кадровые потребности возрождение советской системы ПТУ?

- Скорее всего, нет. У нас трактористов сейчас готовит Кумёнский техникум. Из него приходят те же ребята с правами на трактор. Другое дело изменить систему подготовки кадров в целом. Возродить систему распределения выпускников после окончания вуза или техникума. Получаешь за счёт государства бесплатное образование - будь готов отработать несколько лет на предприятии, которое тебе укажут. Может, сначала молодому человеку это не понравится, но потом он поработает, привыкнет и с удовольствием останется.

- А есть польза от аграрных классов, которые сейчас созданы в школах?

- Скажем так, должна быть. Но дело, как мне кажется, в другом. Дети неохотно идут в сельское хозяйство, потому что сказывается воспитание родителей. У них в головах нужно кое-что поменять. Это они говорят: «Мы так работаем, зачем вам такое? Вы достойны лучшего». Хотя сельское хозяйство сейчас очень перспективная отрасль. В городе сложно заработать такие деньги, какие мы платим на селе.

- Какая у вас зарплата в среднем?

- Пятьдесят восемь тысяч.

- А у механизаторов?

- Зимой тысяч сорок, летом - от пятидесяти до ста двадцати.

Новое время - новые тренды

Во многом можно согласиться с Александром Росляковым. Тем более что он - опытный руководитель, который не просто перенял дело от своего отца, но успешно продолжил его и сохранил лидерские позиции среди других аграрных предприятий области.

Вопрос о распределении выпускников вузов стоит в повестке дня уже давно. И ставят его не только в Кировской области. На одном из первых форумов Общероссийского народного фронта, в 2013-2014 годах, это предложение вносили на рассмотрение Президента РФ Владимира Путина. Но тот тогда однозначного ответа не дал. Да и трудно его было дать в условиях всеобщего насаждения ЕГЭ и «болонской системы». Может, сегодня с их отменой подход изменится?

В ближайшем будущем будет, несомненно, меняться и отношение к работающему человеку. Это раньше идеалом молодёжи были блогеры, которые получали миллионы за количество просмотров и лайков в интернете. Где они сегодня? На арену выходят те, кто может принести реальную пользу обществу. И это уже нельзя не замечать. Этот тренд обязательно скажется и на заполнении вакансий в сельском хозяйстве.

Сергей СМОЛИН.