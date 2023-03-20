Руслан Мамедов: «Мы пришли к тому, кого можно назвать вятским человеком»

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В феврале по инициативе Общественной палаты Кировской области прошел круглый стол «Вятский человек-3». Модератором его стал известный кировский культурный деятель и эксперт ОПКО в сфере культуры Руслан Мамедов. «Вятский край» попросил его рассказать о том, что обсуждалось на этом мероприятии и к каким выводам пришли его участники.

- С чего вдруг вы заговорили о каком-то вятском человеке? Откуда интерес к теме?

- Эту тему предложил обсудить Евгений Васильевич Сметанин, руководитель комиссии по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами Общественной палаты Кировской области. Впервые она прозвучала на полях последнего, прошедшего в 2022 году, «Гражданского форума».

Но оказалось, что этот предмет заинтересовал многих. Поэтому участники этого первого круглого стола решили продолжить дискуссию. Спустя месяц мы встретились в доме Витберга, с более широкой аудиторией участников, в том числе и молодёжи. А потом - и в Вятском ГАТУ (государственном аграрно-технологическом университете. - Ред.). Туда молодых людей пришло ещё больше. В их числе были кадеты, выпускники колледжа полицейской ассоциации.

В ходе наших встреч мы пытались найти, не знаю, как правильно назвать, то ли этнотип, то ли генотип вятского человека, выделить его сущность.

Многие говорят об особинке людей, живущих на Вятке. Кто-то определяет их в негативном свете - закрытые, угрюмые, медлительные и лукавые. А кто-то, наоборот, указывает на их мечтательность, доброту, наивность, широту души, открытость. Мы хотели понять, откуда такие представления берутся и есть ли у них реальная основа.

- Удалось?

- Не берусь судить. Бытует поговорка: «На Вятке свои порядки». Она указывает, что у нас по-особенному преломляется общероссийский опыт. Некоторые, например, прогрессивные и перспективные начинания на Вятке могут сойти на нет, не приживаются. Но почему так происходит? Это нуждается в осмыслении. Тем более что если такая вятская особинка существует, то она и сегодня определяет характер наших людей, их отношение к жизни, к обществу, к власти, друг к другу.

Нужно отметить, что наша дискуссия проходила очень оживлённо. Мы, помимо серьёзных разговоров, много смея­лись, шутили. И это также в некотором роде признак «вятскости». Есть в наших людях некоторая самоирония, способность посмеяться над собой.

- Можете ли вы назвать экспертов, которые принимали участие в обсуждении?

- Таких было много. Всех с ходу не перечислю. Навскидку, кто запомнился, - отец Александр Балыбердин, профессор ВятГУ Ксения Станиславовна Лицарева, бизнес-омбудсмен (уполномоченный по защите прав предпринимателей. - Ред.) Андрей Вавилов, руководитель Центра управления регионом Игорь Панкратов, председатель Общественной палаты Сергей Улитин, глава регионального союза журналистов Елена Урматская, предприниматель Никита Ившин. У нас спикеров было около 50 человек.

Интересный доклад, например, представила заместитель декана ВятГУ Екатерина Митягина. В нём были приведены данные о молодёжных предпочтениях на основе анализа социальных сетей.

- И в чём таковые?

- Так, например, наша молодёжь не руководствуется поговоркой: «Где родился, там и пригодился», а имеет заложенную как бы программу на переезд в другие, более крупные города, которые считает более перспективными. Однако, как показывает статистика, жить, работать и реализовываться у нас, здесь, не только можно, но и удобней, экономичней, легче. И с точки зрения меньшей конкуренции, и с позиции меньших затрат на обеспечение себя всем необходимым для жизни.

В Кирове можно жить, можно заниматься спортом, творчеством и даже снимать кино.

- И у нас есть такие примеры?

- Конечно. Выступил Игорь Панкратов и рассказал об очень интересном и перспективном начинании - кинокомпании «Новый мир». Она сняла у нас фильм «Дорогие мама и папа». Он сейчас с успехом идёт в кинотеатрах нашей области.

Как оказалось, Игорь Владимирович убедил свою дочь, выпускницу ВГИКа, переехать из Москвы в Киров, и вместе они сняли эту ленту. А после вокруг начинания сформировалась команда из талантливых кировчан, которая сейчас строит новые творческие планы.

И вот, когда мы всё обсудили на всех трёх площадках, то поняли, что точку в этом вопросе ставить рано. Скорее - многоточие.

- И что дальше?

- Следующим этапом, на наш взгляд, должно стать составление некоего свода правил и норм поведения вятского человека. Наподобие того, что был составлен при Петре I и назывался «Юности честное зерцало». Через него хотелось бы нарисовать целостный образ нашего современника. Вложить в него максимальное число каких-то качеств, которые позволят людям, живущим в нашей области, раскрыть свой потенциал, преуспеть в творческой и социальной сферах. Показать конструктивные модели, которые позволят найти молодому человеку своё место в жизни.

Сегодня, как мне кажется, мир в целом, и Россия в частности, идёт не к унификации человеческих качеств и насаждению стереотипов, а к увеличению разнообразия умений и навыков, которые в сочетании дают синергетический эффект. В том числе и для каждого отдельного индивидуума.

Для того чтобы облегчить молодёжи процесс поиска себя, дать возможность раскрыть свои человеческие, интеллектуальные и нравственные качества, как раз и нужно более глубокое понимание среды, в которой она живёт, чтобы конвертировать свои способности в успех.

- И всё же вернёмся к «вятскому человеку». Вы поняли, что он собой представляет? Каков он?

- Я считаю, что мы в общем своей цели достигли. Пришли к тому, кого можно назвать вятским человеком. Хотя его образ или архетип получился скорее беллетристическим или фольклорным.

Но если говорить о вятской молодёжи, то она под этот архетип скорее не подходит.

Вятский человек - это носитель кода: культурного, эмо­ционального, этногенетического. Этот код проявляется во всём - в разговоре, в особенностях речи, в оценках событий. В вятских присутствует некая медлительность, инертность, мечтательность, извечный разговор с Богом, желание говорить, но не делать. В то же время он свободолюбив. Многие приезжие в семнадцатом веке говорили, что «на Вятке свои порядки», потому что вятские чинов не различают и никому не подчиняются.

«Вятский человек» - он особенный. Но я не думаю, что современный мир как-то монтируется с таким архетипом. Скорее он так и останется в преданиях, жизнеописаниях, заметках путешественников, фольклоре, народных художественных промыслах, искусстве, творчестве. И это будет неплохо.

Если же посмотреть, как такой образ сформировался, то нельзя не отметить, что этому способствовала уникальная этническая среда. У нас здесь сплелись, помимо русских, и мари, и коми, и пермяки. Было и есть очень серьёзное татарское влияние, удмуртское, финно-угорское. Всё это переплелось и вылилось в уникальный архетип.

Поэтому в самосознание вятского человека заложено понимание его как части природы, окружающей среды. Отсюда - «не мы такие, жизнь такая», «все так живут». В этой же плоскости - поклонение груздям, лаптям, огурцам или, как у луговых мари, ветру, траве, лесу. Использование образов кикиморы и лешего. Всё это - оттуда, из глубины веков.

- Нашли вы этот архетип. А какая от этого практическая польза?

- На наш взгляд, процесс закваски, воспитания вятского человека в целом продуктивен. Он даёт фундамент для дальнейшей огранки качеств личности. Если мы возьмём наших земляков, которые не были к нам сосланы, а родились и жили здесь, то увидим удивительные примеры того, каких высот может достичь наш земляк. К примеру, Фёдор Шаляпин, который называл себя вятским мужиком, несмотря на всю неоднозначность своей личности, показал, как удачно на вятскую почву ложатся самые передовые и прогрессивные достижения человеческой цивилизации. И он не один такой. Сегодня очень много наших земляков блистают на небосклоне России и мира.

Хотя среда обитания у нас более патриархальна, более провинциальна, чем в других местах. Но это скорее не недостаток, а преимущество.

Главный вывод, который мы сделали и с которым согласилась наша молодёжь: нужно учиться жить с тем набором качеств, которые у нас есть, использовать их максимально.

Сегодня, я вас уверяю, половина наших молодых граждан не пользуется даже пятой частью того, что у них есть. Не только заложено, но и находится рядом. Я имею в виду театры, музеи и тому подобное. При этом в их среде часто можно услышать фразу: «Здесь некуда сходить». По своему сыну знаю, что если бы не школьные мероприятия, то он не знал бы половины культурных учреждений, которые есть в Кирове.

Поэтому говорить, что Киров не соответствует запросам нашей молодёжи (мы пришли к такому выводу), неправильно. У нас есть всё - и продвинутое искусство, и разнообразная афиша культурных мероприя­тий, и даже свой кинематограф. Я опять же имею в виду фильм «Дорогие мама и папа», который неплохо конкурирует в кино­театрах с тем же «Чебурашкой» или «Аватаром». А наша телекомпания «Вятские сказки», которая существует уже десять лет и экранизирует новый вятский эпос? Она тоже работает на высоком уровне. Так что пространства для творчества у нас хоть отбавляй. Надо только уметь или научиться им пользоваться.

Я считаю, что у нас здесь можно полноценно реализовать себя в любой отрасли - и в бизнесе, и в творчестве, и в социальной сфере. Везде. Можно быть в полной мере полезным и себе, и своей семье, и обществу.

- А можно ли ваши выводы конвертировать в решения исполнительной власти?

- Вопрос правильный и актуальный. Он постоянно витал у нас на дискуссиях, но мы на него так и не смогли ответить.

Такого рода цивилизационные вопросы, как я считаю, не по зубам власти с глубиной планирования «нам бы ночь простоять да день продержаться». Она должна измениться, чтобы отвечать на такого рода вызовы. Как сказал Евгений Васильевич Сметанин, будучи генералом ФСБ в отставке, «власть нужно декриминализировать». Мы, общественники, и власть находимся, к нашему большому сожалению, в разном нравственном роуминге. Когда произойдёт сближение этих позиций, произойдёт ли оно вообще, да и нужно ли оно, я ответить не могу.

Беседовал Сергей СМОЛИН.