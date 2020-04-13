Рублём по бездорожью. Кировская область готова к ремонту региональных и муниципальных дорог

Фото: akipress.org

Как сообщили в правительстве области, в этом году на приведение вятских дорог в нормативное состояние из регионального дорожного фонда выделено почти восемь с половиной миллиардов рублей. Это на один миллиард больше, чем в прошлом году.

О том, какие планы на новый дорожный сезон есть у региональной исполнительной власти, на пресс-конференции рассказали председатель правительства Кировской области Александр Чурин, заместитель министра транспорта Юрий Шевелёв и заместитель главы администрации города Кирова Дмитрий Осипов.

Сделано немало

Ни у кого уже не вызывает удивления повышенный интерес российских граждан к состоянию дорог. Машин у населения всё больше, и с каждым годом они становятся новее и дороже. Разбивать подвеску на ухабах никому не охота. Поэтому и требования к состоянию дорожного покрытия со стороны автомобилистов становятся жестче.

Правительство РФ не могло не учесть эти обстоятельства, а потому и запустило в 2017 году (сначала в пилотном варианте, а потом и повсеместно) проект «Без­опасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). В его рамках город­ским агломерациям (в том числе и Кировской) выделяются очень значительные средства.

Но деньги, которые расходуются на дороги, идут не только по нацпроекту. С каждым годом можно наблюдать рост доходов дорожного фонда. Во многом это связано с поступлениями от системы «Платон», а также с изменением зачисления акцизов от продажи ГСМ.

Такое внимание к состоянию дорог уже принесло положительные результаты. Только в прошлом году в Кировской области было отремонтировано 120 км путей сообщения. А в целом, как сказал Александр Чурин, за последние годы отремонтировано более 740 км дорог. И на всю эту сеть распространяются гарантии предприятий, которые вели ремонтные работы.

Чтобы понять, много это или мало, достаточно сказать, что, например, расстояние от Кирова до Вятских Полян составляет 328 км, а от Кирова до Москвы - 955 км.

В 2019 году по проекту БКАД Кировской городской агломерации было выделено 2,2 млрд. рублей. На эти деньги в Кирове отремонтировано 37 км улично-дорожной сети, в Слободском - 6 км, а в Кирово-Чепецке - 5 км.

Планы на новый сезон

В этом году в областном правительстве также не собираются сворачивать темпы дорожных работ.

- Планируется отремонтировать более 230 километров дорог. В рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» это коснется 135 километров трасс: 55 километров - местных, в Киров­ской городской агломерации, и 80 километров - регионального или межмуниципального значения. Такой объем работ позволит привести в нормативное состояние улично-дорожную сеть в регионе на 67 процентов, - сказал Александр Чурин. - Еще 300 миллионов рублей будет направлено 32 городским поселениям на ремонт дорог.

Не останутся без внимания дороги в районных центрах и на селе. В этом году на субсидии муниципальным образованиям будет направлено 300 млн. рублей. Они поступят в 32 городских поселения. Кроме того, за счет субсидий на сельские дороги капитально отремонтируют трассы Среднеивкино - Воронье в Верхошижемском районе и Зуевка - Октябрьский - Городище.

В стадии разработки проектно-сметной документации находятся работы по строительству новой автодороги Кирово-Чепецк - Слободской. Ее протяженность составит более 20 км. Само же строительство будет вестись с 2022 по 2026 год.

Не может не радовать то, что конкурсные процедуры на проведение дорожных работ в этом сезоне уже состоялись. А потому есть уверенность в том, что дорожники приступят к исполнению своих обязательств своевременно, без затяжек.

- К 24 марта было сформировано 75 объектов, по каждому из которых за­клю­чены государственные контракты, - познакомил с положением дел в этой сфере Юрий ШевелЁв. - Подрядчики, выбранные по итогам конкурсных процедур, заявляют о наличии 70 процентов всех необходимых материалов на годовой объем работ. Это говорит о том, что отсутствует риск срыва сроков проведения работ из-за недостатка материалов.

Тоннели и мосты

Неотъемлемой частью дорожной ин­фраструктуры являются мосты, путепроводы и тоннели. Их в области немало, и нельзя сказать, что все они в хорошем состоянии. Скорее всего, наоборот. Осеннее половодье 2019 года только подчеркнуло остроту проблемы, связанной с состоянием этих объектов. Тогда правительству пришлось принимать экстренные меры, чтобы не оставить граждан без сообщения с «большой землей».

У регионального правительства есть большие планы и относительно ремонта мостов в этом сезоне.

- Завершается разработка проектно-сметной документации на строительство мостового перехода через реку Чепцу в Кирово-Чепецке, - сказал об одном из них Александр Чурин.

В целом же, как сообщил председатель регионального правительства, в 2020 году запланировано разработать проектную документацию на 30 аварийных и предаварийных мостов, в том числе на 12 региональных мостов и 18 муниципальных.

По словам Александра Чурина, министерством транспорта ведется активная работа по созданию тоннеля под железнодорожными путями по улице Совет­ской в Нововятске. Это одна из больных точек в транспортном сообщении между этим районом города Кирова и центральной частью областного центра.

- Сейчас ведутся работы по разработке обоснования инвестиций, подана заявка в Росавтодор на финансирование работ по проектированию и строительству объекта из федерального бюджета, - сообщил Александр Чурин. - В случае утверждения заявки работы по созданию путепровода могут начаться уже в 2021 году.

В стадии проработки обоснования инвестиций находятся также проекты по реконструкции шести предаварийных мостов. Два из них расположены в Кирове и по одному в Нолин­ском, Омутнин­ском, Орловском и Подосинов­ском районах. То же самое касается и строительства еще одного моста на региональной сети дорог.

А вот кировские путепроводы еще предстоит обследовать. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Дмитрий Осипов. Работы будут вестись в этом году. По их итогам подготовят проектно-сметную документацию.

Напомним, что тема город­ских путепроводов стала актуальной в прошлом году, когда выяснилось, что многие внутригородские мосты не обследовались с советских времен.

За качество ответят

Как отметил Дмитрий Осипов, в Кирове дорожники уже приступили к ямочному ремонту городских улиц. Часть этих работ пройдет в рамках исполнения гарантийных обязательств. Ведь киров­ские паблики уже сейчас пестрят сообщениями о том, что с городских магистралей вместе со снегом сходит асфальт.

В большинстве случаев подрядчики, которые ремонтировали кировские улицы, известны, и проблем с гарантийным ремонтом не будет. Но есть часть дорог, которые приводили в порядок (но так и не довели дело до конца) фирмы, исчезнувшие «в неизвестном направлении». К таким относится, например, московская компания «Агентство развития перспективных технологий», которая осущест­вляла ремонт трассы Киров - Русское в 2017 году.

Как заверил Дмитрий Осипов, те улицы, которые исчезнувший подрядчик не будет делать в рамках гарантийных обязательств, приведут в порядок за бюджетные деньги. Но горадминистрация и областное правительство не спустят этого с рук недобросо­вестным предпринимателям.

- У каждого такого подрядчика есть директор, есть учредители, - заметил Александр Чурин. - Никто не отменял субсидиарную ответственность этих лиц. Уголовную ответственность. Поэтому сейчас и администрация города, и министерство транспорта будут очень пристально разбираться с такими фирмами. Даже если сами они «растворились», то люди остались. В большинстве случаев они регистрируют новые компании под новыми названиями, но остаются такими же необязательными. Я надеюсь, что нам удастся навести порядок в этой сфере.

Сергей СМОЛИН.