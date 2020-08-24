«Рикотта» с вятским акцентом. Фермер из Кировской области производит итальянские сыры

В 2016 году довелось мне присутствовать на заседании комиссии регионального минсельхоза, которая распределяла гранты для фермеров. Один из конкурсантов мне тогда особо запомнился. Он действительно не был похож на других. Одет в хороший костюм, правильная речь с легким московским акцентом, умение четко формулировать мысль, манеры интеллигентного человека. Со словом «фермер» его внешний вид никак не вязался. Во всяком случае, в моем представлении.

Для меня было загадкой, что подвигло такого человека заняться сельским хозяйством. И не просто разведением коров или овец. Этим в области занимается немало людей. А построить сыроварню и делать в ней продукт, который по качеству был бы сопоставим с итальянским. И это в Санчурском районе, где в последнее время ни о каких прорывах в аграрной отрасли слыхом не слышали. Он даже термин тогда употреблял - «органическое животноводство», для характеристики того, чем будет заниматься его ферма.

С тех пор прошло несколько лет. Периодически я видел сообщения о том, что у санчурского сыровара дела идут неплохо. Но руки как-то не доходили, чтобы познакомиться с ним поближе. И вот это случилось, а человек оказался даже интересней, чем было мое первое впечатление о нем.

Из нефтянки в вятскую глубинку

Азат Мазитов родился в столице Татарстана Казани в 1973 году. Там он рос, закончил среднюю школу и получил первое высшее образование. Второе приобрел уже в Москве, в Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел РФ.

- Я вообще-то всегда был городским жителем, - признался он.

- Но ведь так не бывает, что коренной горожанин ни с того ни с сего взял и приехал жить в деревню. Всегда есть какой-то толчок из прошлой жизни, который повлиял на такое решение, - возразил я. И оказался прав.

По словам Азата, его первое знакомство с тем, как живут на селе, состоялось непосредственно перед тем, как он пошел в первый класс.

- Тем летом родители отправили меня в деревню к родственникам, - рассказал он. И когда, знакомясь с классом, моя первая учительница спросила меня, кем я хочу стать, то я ответил: председателем колхоза. Так впечатлила меня эта поездка. Потом, на выпускном вечере, они напомнила мне это, и мы вместе улыбнулись моей детской мечте.

Понятно, что с годами все это подзабылось. Городская жизнь закружила Азата. А работа в нефтяном бизнесе побросала по свету. Перед тем как в 2011 году приехать в Кировскую область, он пять лет работал в Сирии, занимался геологоразведкой месторождений, возглавлял проект.

И все же подспудно, на каком-то краю сознания, жила заноза, которая постоянно напоминала о себе и звала забраться в сельскую глушь, делать что-то своими руками.

- Работы в нефтяной отрасли полно. Но я понял, что не хочу заниматься этим бизнесом. Хочу что-то создавать, - сказал Азат. - Можно сидеть в офисе в красивой рубашке, костюме и галстуке, нажимать кнопки компьютера и внедрять инновационные технологии. Но я не получаю от этого удовольствия. Мне хотелось заниматься тем, что приносит мне радость.

В конце концов так и выкристаллизовалось решение уехать в деревню и жить своим хозяйством. Для его воплощения в жизнь выбрали село Марийская Лиса в Санчурском районе. К тому времени у Азата была семья и трое детей. Вот на семейном совете и решили.

Переехали, построили дом, возвели хозяйственные постройки, прикупили скота и начали работать. Работать, как говорится, «на совесть». Ведь на себя, а не на чужого дядю.

И пока, говорит фермер, желания бросить все и вернуться к городской жизни не возникало. Хотя трудностей хватает в избытке. И работать приходится с утра до ночи, и кредит в банке получить под низкую ставку проблема, и нанять работников сложно из-за проблем сельских жителей с алкоголем. Но помогает жена. Дети, дочь и два сына, подросли и по мере своих возможностей тоже работают в хозяйстве.

- Они уже не городские подростки, в них больше самостоятельности, - с гордостью за них сказал Азат.

Да и помощь со стороны есть. На первых порах его поддержали компаньоны из Казани. Сейчас при необходимости выручает товарищ из районного центра.

И государство содействие оказало. Грант-то на развитие семейной фермы он все-таки получил и успешно его реализовал.

- Даже Алексей Алексеевич (Котлячков, заместитель председателя правительства области и министр сельского хозяйства и продовольствия. - Ред.) во время своего визита к нам заметил, что это хозяйство, где деньги потрачены не зря, - отметил Мазитов.

Сегодня у семьи Мазитовых большое хозяйство. Только приусадебный участок занимает 72 сотки. А еще около 540 га земли, более 50 голов КРС, из которых 30 с лишним - коровы швицкой породы, а еще овцы и куры. Ну и, конечно, главное, вокруг и ради чего затевалось все, - сыроварня.

По дороге к экоферме

Это только на первый взгляд сыр отличается только по цене и названию. На самом же деле сыры, чье производство имеет тысячелетнюю историю, имеют большое разнообразие. Оно связано и с регионом, где продукт производится, и с различными технологиями, и со сроками выдержки, и со множеством других параметров. Впрочем, все это интересно разве что для гурманов. Для обычных людей полезно знать, что есть сыры массового производства, которые делают на крупных предприятиях, и ремесленные, то есть приготовленные из натурального сырья вручную. С первыми мы сталкиваемся чаще на прилавках магазинов, вторые - встречаются гораздо реже, да и стоят дороже.

В основном выпуском последних как раз и занимаются фермеры. Это в Европе таких сыроварен полно. Там сыроварение появилось намного раньше, да и делали их чуть ли не в каждой деревне. А у нас это направление только-только начало развиваться. Хотя после 2014 года, после введения европейских санкций и наших контрсанкций, движение пошло быстрее.

По словам Азата Мазитова, делать сыр - это творчество, к которому он стремился, когда принимал решение о создании собственного фермерского хозяйства.

- Идея была создать производство полного цикла. И, как потом выяснилось, мы выбрали самый сложный путь. «Мы», я имею в виду себя и жену.

Но для высококачественного сыра нужно и соответствующее сырье.

- Еще на защите гранта я говорил, что мы не ставим себе целью получение высоких надоев от коровы. Нам молока нужно столько, сколько необходимо для изготовления сыра. Но высокого качества. Для питания коров нельзя даже использовать силос и сочные корма, так как это обязательно скажется на органолептике продукта. И кислотность повышается. Поэтому мы сразу позиционировали свой проект как экоферму.

Потому в его фермерском хозяйстве коровы с весны до осени на пастбищах. А молоко по жирности достигает 3,9 - 4,2 процента. Именно такое молоко нужно, говорит фермер, для получения продукции высшего качества. Способствует тому и природа Санчурского района, экологически чистые места, вдали от промышленных предприятий. Здесь трава набирает полную силу, и коровы, если можно так выразиться, работают с полной отдачей.

Но природа природой, а без техники сегодня все же никуда. По словам Азата, недавно был куплен электропастух, который значительно упростил выпас животных.

Найти место для фермы и обеспечить коров свежей сочной травой - это еще полдела. Нужно также, чтобы и сами буренки были нужной породы. Чтобы и молоко давали хорошее, и чтоб не такими прихотливыми были по условиям содержания. Поэтому Мазитовы остановили свой выбор на швицкой породе.

- Для сыроварения - это одна из лучших пород, - убежден Азат, а потому и условия для своих подопечных создал с чувством, с толком, с любовью. На средства гранта была построена ферма на 50 голов, где обеспечено беспривязное содержание животных. Смонтировал доильный зал Speedline на 8 голов. Закупил и установил оборудование для охлаждения молока от DeLaval.

В общей сложности проект экофермы «потянул» на 25 миллионов рублей, из которых

15 было выделено государством. Но, по словам фермера, собственных средств пришлось вложить даже больше, чем предполагалось. И вот уже почти шесть лет Азат Мазитов трудится, как говорится, не разгибаясь. Пробует, ищет, стремится к исполнению своей мечты.

- Для нас, даже сейчас, это - только начало, - сказал он. - Нужно развиваться, нужно дальше продвигать дело.

Вятский сыр с секретом

Для тех, кто привык только есть сыр, неизвестно многое, что скрывает кухня по его производству. А там немало подводных камней, которые нужно преодолеть человеку, который берется его делать. И рецептура, и технологии производства даже в Европе на каждой сыроварне имеют свои особенности. В некоторых семьях эти секреты передаются по наследству уже несколько веков.

И, конечно, у Мазитовых дело пошло не сразу. Чудес ведь не бывает. Чаще всего, для того чтобы что-то получилось, приходится изрядно потрудиться.

- У нас полгода почти не получался сыр, - поделился Азат своим опытом. - Но это было давно, еще до получения гранта, в конце 13-го - начале 14 года. Но постепенно-постепенно мы технологию освоили. И теперь мы понимаем и знаем, как это делать. И сейчас это уже наши секреты.

Сегодня санчурская сыроварня выпускает и твердые сыры со сроком выдержки более года («Альпийский»), и полутвердые - «Качотта» нескольких видов (классическая, с итальянскими травами, с укропом, с паприкой), и мягкие - «Прима сале» (в переводе «первая соль»), «Рикотта».

- Ассортимент пока не такой большой, но мы не намерены на нем останавливаться, - отметил Азат. - Очень бы хотелось заняться плесневыми сырами. Мы пробовали, экспериментировали. Даже «Камамбер» делали, «Ферганзолу». И неплохо получалось.

Но одно дело, когда сыровар оценивает свой продукт, другое - когда за его сыры «голосует рублем» рядовой потребитель. Как выяснилось, и с этим в хозяйстве Мазитовых проблем нет. Продукция продается в Марий Эл и Татарстане. Нашла свое место на полках даже сетевых супермаркетов. Она востребована и имеет своих покупателей. А пробные экземпляры сыров отправляли даже в Италию и Германию, где те, кто их пробовал, нашли, что вятские сыры по качеству не уступают европейским.

А ведь еще недавно интернет пестрил сообщениями, что российские сыры никуда не гожи и не идут ни в какое сравнение с европейскими. Но Азат Мазитов так не считает.

- Это все ерунда и пропаганда, - сказал он. - Люди у нас талантливые и способные сделать многое. Главное, чтобы были созданы условия для такой работы. А это непросто сделать. Я был в Европе, видел, какие там предъявляются требования к сыроделам и какие есть у нас. Но если дать людям волю, то и у нас появится много сыроварен и мы сами обеспечим свои рынки своим сыром отличного качества.

И с этим можно согласиться. Если учесть, что есть еще в России люди, подобные Азату Мазитову. Люди, которые умеют трудиться с полной отдачей, которые могут преодолевать трудности и которые могут отдать всего себя выбранному делу.

Сергей СМОЛИН.