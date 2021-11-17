1 декабря в Кирове пройдет проект «Резиденция для молодых хореографов и танцовщиков ZDВИГ». Фестиваль современного танца и перформанса уже стал традицией для нашего города: рервый фестиваль прошел в 2007 году, его авторами выступили Ирина Брежнева и Борис Павлович. Первый фестиваль ЗДВИГ был интересен в первую очередь тем, что смог объединить, специалистов и любителей - после каждого представленного спектакля проходило бурное обсуждение, которое в полной мере отражало основную задачу современного искусства - на поставленные артистами вопросы зрители искали и находили ответы. И вот – новый виток развития. Благодаря поддержке Фонда культурных инициатив, в нашем городе появилась "Резиденция для молодых хореографов и танцовщиков ZDВИГ".

Резиденция – это возможность для молодых талантливых хореографов представить свою работу на сцене «Театра на Спасской».

Концепция Резиденции ZDВИГ предполагает насыщенный творческий поиск и путь, который участники пройдут вместе с молодыми танц-художниками.

1 декабря на сцене «Театра на Спасской» зрители увидят 7 работ молодых и талантливых хореографов. Какие из них будут доработаны до спектаклей, зависит, в том числе, и от мнения зрителей. Эта дата станет одной из ключевых в проекте. Эксперты в области современного искусства, зрители, студенты гуманитарных факультетов ведущих вузов города не только увидят полученные эскизы, но и примут участие в открытом обсуждении. Выбранные эскизы будут доработаны, и уже 2 февраля пройдёт следующий важный этап – показ готовых спектаклей. Один или несколько из них по результатам резиденции войдут в репертуар «Театра на Спасской».

Для тех, кто хочет погрузиться в атмосферу творчества и расширить свое представление о современном искусстве и, в частности, современной хореографии, на платформе ПРО.Культура.РФ и официальном UTube канале "Театра на Спасской" 28 ноября с 13 до 15 часов будут проведены онлайн трансляции - встречи с молодыми хореографами, курирующими проект.

А 29 ноября театр приглашает зрителя на оффлайн встречу с Анастасией Прошутинской (Москва) – независимым куратор современного танца, искусствоведом.

"Насколько по-разному можно смотреть на один и тот же предмет – танец. Это может зависеть и от специфики самого танца, и от нашей склонности определенным образом наблюдать и выносить суждения. Хореографы могут экспериментировать с формой и движением, с передачей смыслов и эмоций, с особой атмосферой сценического пространства. Зрители в свою очередь восхищаются мастерством, задают вопрос «что это значит?», иногда они говорят «мне понравилось». На самом деле все это разные подходы, у каждого из которых в искусстве ХХ века сложилась своя история. Попробуем уловить их вкус, примерить их к себе и к танцу", - размышляет Анастасия.

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