Репортаж с «горячей линии» о соцвыплптах для поддержки семей с детьми

На прошлой неделе в министерстве социального развития Кировской области состоялась прямая линия по вопросам предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми, в том числе и новых выплат, инициированных Президентом России Владимиром Путиным.

Только на карту «Мир»

За круглым столом перед телефоном с громкой связью - заместитель министра социального развития Наталья Северюхина и начальник отдела социальных выплат Отделения Пенсионного фонда РФ по Кировской области Галина Васенина. Перед ними - необходимые документы, письма, графики, чтобы компетентно ответить на самые сложные и неожиданные вопросы.

Звонок, и взволнованный женский голос:

- Здравствуйте. Вас беспокоит кировчанка С. Хотелось бы уточнить, действительно ли получить ежемесячное пособие на ребенка можно только на карту «Мир»?

- Да, это так. Новые ежемесячные выплаты будут начисляться заявителям только на банковские карты «Мир», а единовременная в размере десяти тысяч рублей - на любые. Причем важно помнить, что при заполнении заявлений на пособия указываются именно реквизиты банковского счета, а не номер карты.

Спектр вопросов очень широк. К примеру, имеет ли право на единовременную выплату ребенок, которому в июне исполнилось 17 лет? Производятся ли удержания из пособий? К тому же обращаются не только на прямую линию. Львиная доля вопросов поступает через социальные сети. Таким образом, в отделение Пенсионного фонда обратились уже более двух тысяч человек.

У каждого из них - свой вопрос, своя ситуация. К примеру, родители фактически в разводе, живут в разных комнатах, но формально еще состоят в браке. Женщина подала заявление о взыскании алиментов. Может ли она получать ежемесячное пособие на ребенка? Оказывается, нет: эта выплата предоставляется только одиноким родителям.

И снова звонок:

- Я замужем второй раз. На ребенка от первого брака получаю алименты. Положена ли мне выплата на него?

- Да, положена, - отвечает Галина Васенина. - Но в Пенсионном фонде будут рассматривать степень нуждаемости вашей нынешней семьи, куда входит сумма полученных алиментов, ваша зарплата и зарплата нынешнего мужа.

- А кто не входит в состав семьи при оценке нуждаемости?

- При назначении ежемесячного пособия в составе семьи не учитываются лица, находящиеся на полном государственном обеспечении, проходящие военную службу по призыву, военнослужащие, обучающиеся в высших военных образовательных организациях, а также - заключенные под стражу и отбывающие наказание или находящиеся на принудительном лечении по решению суда.

С учётом доходов

Большинство дозвонившихся как раз и интересовали условия и порядок предоставления этой новой ежемесячной выплаты одиноким родителям, воспитывающим детей в возрасте от восьми до 16 лет (включительно, то есть 16 лет, 11 месяцев и 31 день). Поэтому Галина Васенина очень подробно рассказала об этой социальной поддержке семей.

Итак, выплату на ребёнка в возрасте от восьми до 16 лет смогут получать одинокие родители, то есть те, кто является единственным родителем (второй родитель умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении), или если родители ребёнка в разводе и судом назначены алименты. Если в семье несколько детей, то выплата осуществляется на каждого ребенка, в отношении которого заявитель является единственным родителем или действует решение суда о назначении алиментов. Она будет предоставляться в размере половины величины прожиточного минимума на ребёнка и в 2021 году составит 5530 рублей. Выплата назначается на один год и продлевается по заявлению гражданина.

- Если заявление подано в течение шести месяцев с момента достижения восьмилетнего возраста, то пособие начисляется с восьми лет. Если позднее - с даты обращения, - уточнила Галина Васенина. - Кроме того, с 1 июля заявление на получение ежемесячной выплаты могут подать и будущие мамы, вставшие на учет на ранних сроках беременности (до 12 недель). В Кировской области в этом году размер выплаты составит 5720,50 рубля.

Обе выплаты будут назначены в случае, если доход на одного члена семьи не превышает величины прожиточного минимума на душу населения в регионе (10 тысяч 710 рублей). Также будет учитываться и комплексная оценка нуждаемости, которая включает оценку и доходов, и имущественной обеспеченности граждан.

- Кстати, с 1 июля для назначения новых выплат нами уже принято свыше шести тысяч заявлений, - продолжила Галина Олеговна. - Рассмотрение заявления занимает 10 рабочих дней. В отдельных случаях максимальный срок составит 30 рабочих дней. Поэтому большая просьба к заявителям, прежде чем отправить заявление на выплаты, внимательно проверить все данные.

Заявления на новые выплаты можно подать с 1 июля как через портал госуслуг, так и обратившись в клиентскую службу Пенсионного фонда.

Дозвонившихся на прямую линию кировчан также интересовали выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно в повышенном размере, которые предоставляются с апреля этого года. На сегодняшний день выплата в повышенном размере назначена на каждого третьего ребенка этого возраста. При этом 73 процента от общего количества имеющих на нее право получают ее в максимальном размере - 11 тысяч 60 рублей.

В целом от кировчан на прямую линию поступило 30 звонков. А сколько еще человек обращаются к специалистам министерства социального развития и отделения пенсионного фонда через социальные сети! Многих беспокоит, будут ли учитываться выплаты и пособия при определении бюджета семьи, можно ли направить недостающие документы по электронной почте, как ответить на вопрос о семейном положении.

По окончании прямой линии я попросила Галину Олеговну ответить на ряд интересующих меня вопросов.

- Слышала, что единовременные выплаты будут произведены инвалидам в возрасте от 18 до 23 лет. Какие документы надо представить для этого?

- Да, это еще одна инициатива президента. А с условиями получения этих пособий можно ознакомиться на нашем сайте www.pfr.gov.ru.

В регионе также продолжает работать единый колл-центр по вопросам предоставления различных мер социальной поддержки жителям Кировской области. В рабочее время специалисты городского управления социальной защиты населения ответят на интересующие жителей города и области вопросы и помогут в их решении. Задать свои вопросы можно по телефону (8332) 32-13-51. В Отделении ПФР по Кировской области также работает региональный телефон горячей линии 8-800-600-02-53.

Подготовила В. Георгиева.

P.S. В Кировской области из 78 мер социальной поддержки 28 предоставляются семьям с детьми. Вопросы, касающиеся предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми, в том числе по инициативе главы государства Владимира Путина, находятся на личном контроле губернатора Игоря Васильева.