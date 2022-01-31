Смерть из-за ничьей воды

Ремонт водопровода в Котельничском районе привел к гибели рабочего и разрыву водонапорной башни

Прошлая неделя в посёлке Ленинская Искра Котельничского района закончилась трагически. И, как ни странно, толчком для всех неприятностей стало представление Котельничской межрайонной прокуратуры, направленное главе района. Надзорным ведомством ему предписывалось навести порядок в водоснабжении посёлка.

Районные чиновники взялись за дело «засучив рукава», вот только, как говорят, «что-то пошло не так». В результате всё закончилось гибелью человека и уничтожением водонапорной башни. Впрочем, обо всём по порядку.

Когда ремонт несёт беду

По словам депутата Заксобрания Кировской области Владимира Костина, избранного от Котельничского округа, жалобы жителей района на водоснабжение - история давняя. Проблемы с водой есть не только в Ленинской Искре, но и в Ежихе, и в Спасском, и в других населённых пунктах. Да и как им не быть? Как сказал депутат, в прошлом году в Котельничском районе на ремонт водопроводных сетей было выделено меньше 10 тысяч рублей. Понятно, что на такие деньги ничего не сделаешь. А сети старые, и аварии на них происходят часто.

В большинстве случаев людям дела нет до того, имеются у муниципалитета средства на решение их проблем или нет. Нет воды, и они жалуются во все инстанции. И чем реже приходит отклик на их обращения, чем формальней ответы, тем большее раздражение накапливается у населения. Поэтому, не добившись положительного результата на местном уровне, люди идут со своей болью всё выше и выше, надеясь, что хоть кто-нибудь их услышит. И иногда это происходит.

В Ленинской Искре, застроенной еще с советских времен, в том числе, и многоквартирными домами, вопрос о бесперебойной подаче воды стоит давно и остро. Местный водопровод значительно изношен, и на нём часто происходят аварии - рвется он то в одном месте, то в другом. Снижение же напора в сетях приводит к тому, что вода иногда не доходит даже до вторых этажей. Что уж говорить про третьи? Там давно из кранов вода не бежит.

Дело осложняется тем, что искровский водопровод не числится ни на чьём балансе. Бесхозный он. Нет ресурсоснабжающей организации, в которую жители могли бы обратиться для устранения аварий. А власти поселка и района тоже не стоят в очередь за тем, чтобы принять его под свою опеку. Денег и без того нет, зачем надевать на себя лишний хомут?

Застарелая проблема с водоснабжением домов в посёлке Ленинская Искра была замечена прокуратурой. Тем более, что на нее не раз обращали внимание и местная общественность, и СМИ.

Надзорное ведомство посчитало, что раз полномочия по обеспечению населения водой переданы на уровень района, то и гарантировать бесперебойную работу водопровода должен муниципалитет (и прокурорских работников, как и жителей, не волнует, где он возьмёт на это деньги).

После очередной аварии, которая случилась в начале января, в адрес главы района межрайонная прокуратура внесла представление с требованием «принять меры к ликвидации имеющихся прорывов водопроводных сетей с привлечением подрядных организаций». А для острастки местных чиновников в нем написали, что дело находится «на особом контроле руководства прокуратуры Кировской области». Тут хочешь не хочешь, а возьмёшься за работу.

Вот и взялись. Отключили воду, раскопали трубы в месте прорыва. Да, видно, траншею вырыли не так, как надо. Ее стенки возьми и рухни в то время, когда внизу были люди. Двоих и засыпало. Одного землёй придавило насмерть, а второй оказался в больнице.

На место происшествия прибыли силовики. Следственный комитет остановил все работы и начал проверку.

Но, пока суд да дело, 21 января в Ленинской Искре порвало (в буквальном смысле этого слова) водонапорную башню. Вода в ней, по причине ремонта, не циркулировала, а на дворе - зима, мороз. Жидкость, как известно, при замерзании расширяется… Вот вам и результат (хотя на фото выглядит прямо-таки фантастически).

Местная власть, конечно, пообещала, что, в связи со сложившейся обстановкой, безотлагательно примет необходимые меры, в том числе организует для жителей подвоз воды. А что же с башней? После её изучения специалистами, было принято решение о демонтаже. Водоснабжение поселка будет вестись по запасной линии, для чего там установлен редукционный клапан.

Решение возможно на областном уровне

Интересным совпадением стал тот факт, что трагические события в Ленинской Искре произошли после того, как депутаты Законодательного собрания области не приняли предложение регионального правительства о создании единого для всей области государственного оператора по водоснабжению, в который влились бы все муниципальные «водоканалы» (хотя котельничский на первом этапе туда включать не предполагалось). По мнению чиновников, большое государственное предприятие могло бы решить проблемы с водоснабжением там, где у местных чиновников на это денег никогда не хватает.

Но депутатов - «народных избранников» - такая логика не убедила. Тот же Владимир Костин, за которого проголосовали избиратели Котельничского района, считает, что его голосование против предложения областного правительства было правильным.

- Попытки правительства прикрыться этим законом, как будто он сразу решит все проблемы муниципалитетов Кировской области в части водоснабжения, - это полнейшая чушь, - высказал он свою точку зрения. - Для того, чтобы вопрос решить, в том числе и в Ленинской Искре, много-то ничего и не надо - нужно только денег муниципалитету дать.

Но пока, как заметил депутат, их у муниципальной власти на реализацию всех полномочий катастрофически не хватает. Выходом из сложившегося тупика, по его словам, может стать принятие нового закона о местном самоуправлении, который придет на смену действующему, 131-ому. Сейчас он обсуждается в Государственной думе РФ. Новый законопроект предполагает передачу обязанности по снабжению населения водой на региональный уровень. А у регионального бюджета возможностей, как известно, гораздо больше, чем у любого муниципального.

Вот только пока этот закон не принят. Когда его примут и в каком виде там будут прописаны полномочия органов местного самоуправления, еще не ясно.

Но у ситуации, которая сложилась в Ленинской Искре, есть и еще одна сторона. Всё дело в том, что этот посёлок является центральной усадьбой СПК - колхоза «Искра», который возглавляет бывший депутат регионального Законодательного собрания Сергей Гущин. В советское время это хозяйство содержало всю поселковую «социалку», но в постсоветский период от этого бремени избавилось. Хотя и сегодня многие жители работают на этом агропредприятии. Ну и где здесь «социальная ответственность бизнеса», о которой с легкой руки президента РФ Владимира Путина принято спрашивать в таких случаях?

По словам Владимира Костина, колхоз «Искра» принимал активное участие в решении проблемы водоснабжения поселка. Хотя, по нынешним правилам, мог бы этого и не делать. Однако решать все поселковые вопросы за счет пусть даже крепкого и градообразующего предприятия, считает депутат, было бы неправильно.

- А бизнес ли должен это тянуть? - задаётся он вопросом. - Если человеку, который идет в бизнес, мы говорим: «Извини, но ты еще отвечаешь за сети водоснабжения», то зачем нам тогда поселковая и районная администрации?

А если возлагать на него такое бремя, заметил Костин, то нужно тогда компенсировать ему каким-то образом подобные расходы.

- В любом случае область должна к этому подключиться, дотировать, - делает вывод депутат.

Таким образом, с какой стороны ни зайди, а решение вопросов водоснабжения на территории области упирается в областной бюджет. Если приведение в порядок водопроводных сетей будет финансироваться из него, то дело можно сдвинуть с мертвой точки. Но, разве правительство не этого же хотело, когда предлагало создать областной «Водоканал»?

Иван ТРОФИМОВ.