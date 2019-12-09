Ремонт и карнавальная ночь. Интервью с директором Кировского драмтеатра Андреем Скальным

Многие кировчане (особенно театралы-любители), проходя мимо здания Кировского областного драматического театра им. С.М. Кирова, поневоле останавливаются. Не только потому, что в преддверии новогодних праздников наш старейший творческий коллектив порадует новыми спектаклями, различными яркими представлениями - о том увлекательно говорят афиши и аншлаги. Еще - на что изумленно смотрят горожане - возле стен культурного учреждения (на днях историческому зданию театра исполнилось 80 лет) появились... ямы и шурфы. Что происходит?

С этим вопросом журналист «ВК» обратился к новому директору Кировского драмтеатра Андрею Скальному, назначенному на эту должность около двух месяцев назад. В беседе, впрочем, шла речь и об итогах уходящего сезона (Года театра), а также о том, что ждет наших зрителей в 2020 году.

- Андрей Борисович, в последний раз мы встречались, когда вы еще находились в кресле руководителя Вятской филармонии…

- Да-да. Новый кабинет, новые обязанности… На самом деле все весьма прозаично: от руководства Кировской области поступило деловое предложение - возглавить коллектив драмтеатра. Это очень серьезная задача и ответственная должность.

А начали мы, как видите, с реконструкции здания, которому 4 ноября исполнилось 80 лет. Заключили договор с подрядной организацией из Москвы, сейчас ведется разработка проектно-смектной документации. Весь объем по контракту планируется завершить к 1 декабря будущего года, но, думается, сделаем на полгода раньше.

- Почему именно москвичи взялись за реставрационные работы? Разве у нас нет своих специалистов?

- Кировский драматический театр - объект культурного наследия федерального значения. На все работы выделяется, по нашим скромным подсчетам, более одного миллиарда рублей. Разумеется, контракт такой сложности должны вести специалисты высокого профессионального уровня, к тому же имеющие лицензию на реставрацию на особом объекте. Как раз данные столичные подрядные организации и специализируются на подобного рода функциях.

- К примеру, телезрители видели, как выглядят после глобальной реконструкции Большой театр, Мариинка (о том регулярно сообщали разные телеканалы). А что ждет наш театр?

- Те десять шурфов, какие выкопали подрядчики, абсолютно неслучайны. Таким образом они изучают состояние фундамента здания. Проводится анализ внешних и внутренних конструкций, балок, всех перекрытий здания. Из них вырезаются различные кусочки, которые увозят на строительные и иные экспертизы: не подверглись ли они коррозии, не опасны ли для дальнейшей эксплуатации и так далее. По предварительным данным (так мне сообщают), не все так плохо, здание сохранилось в относительно хорошем состоянии.

- Так чем же удивят реставраторы?

- Забегу вперед: поменяется не только внутренний и внешний вид. Появится новое оформление сцены, зрительного зала, современное техническое оборудование, световое и звуковое сопровождение… Много новинок ожидается! Мне кажется, после всех работ (надеюсь!) наш театр станет одним из лучших театров России.

- Как принял вас новый коллектив?

- Скорее всего, нормально. Я же с ними не раз сталкивался, будучи еще в ранге министра культуры Кировской области. Да и по прежней работе в Вятской филармонии. Многие вопросы творческого характера решали сообща.

- В филармонии все-таки, скажем так, коллективы-«передвижки», здесь - труппа постоянная. От нее зависит и атмосфера театра…

- Согласен. Вместе с художественным руководителем театра Евгением Юрьевичем Ланцовым видим проблемы. Уверен, прежнее руководство театра сделало правильные шаги и в материально-техническом обеспечении, и в творческом отношении.

- В труппе Кировского драматического театра всегда работали актеры заслуженные, народные. Их любят, знают.

- Действительно, это основа нашего коллектива. В труппе драмтеатра сейчас 36 актеров, есть вакансии. Немало молодых талантливых ребят. Они хранят традиции многих поколений - так заведено в любом творческом коллективе.

- От репертуара зависит и наполняемость зала. А он, увы, зачастую оставляет желать лучшего - так говорят и театралы-ветераны.

- Безусловно, понимаем и это. Какие-то спектакли в репертуаре безнадежно устарели - не идет на них зритель. Их списываем. Работаем над новыми. У нас только за прошлый и нынешний годы состоялось - представьте! - 17 премьерных постановок. А это же вложения, и немалые. Вот новый спектакль «Осенняя кадриль» на сцене уже прошел трижды, и все - с аншлагом!

- Немного в цифрах...

- В театре все взаимосвязано: репертуар - касса - зритель - состояние учреждения… У нас только в ноябре доходная часть бюджета составила около четырех миллионов рублей.

- Знаю, труппу всегда ждут в глубинке. Сельские зрители любят, разумеется, участников местной художественной самодеятельности, но хотят посмотреть и профессиональный коллектив, актеров с именами, званиями.

- Мы активно гастролируем по районам области. Замечу: за последние два года наши спектакли посетили около 15 тысяч жителей из глубинки. А всего в Кировском драматическом театре побывали более 150 тысяч человек.

- Театр (и это следует из графика работы) активно и весьма успешно участвует в реализации федерального проекта «Большие гастроли»...

- Недавно съездили на фестиваль в Кудымкар (Пермский край).

В рамках творческого обмена побывали на гастролях в городе Дзержинске Нижегородской области - выступили при полных залах, с огромным успехом. А дзержинцы соответственно показали свое искусство на вятской сцене. Их спектакли кировские зрители тоже приняли очень достойно.

Так же благодарно кировчане встречали и гостей из Абхазии - Русский театр драмы имени Фазиля Искандера.

Со спектаклем «Марьино поле» на днях едем в Ульяновск. А в рамках «Больших гастролей» уже формируется программа и на лето-2020.

- Впереди - новогодние праздники. Судя по афишам, зрителей ждет немало сюрпризов, новых постановок?

- А как же?! В Новый год драмтеатр всегда должен радовать зрителей! У нас предстоит много всего яркого и неожиданного. Например, Евгений Юрьевич Ланцов сделал спектакль по книге вятской писательницы Елены Наумовой «Митино открытие» (адресуем прежде всего молодому поколению). Все его увидят в нынешние праздники, но и потом покажем еще несколько раз. Состоится традиционная «Карнавальная ночь-2».

Кроме того (и это тоже для нас важно), на нашей сцене пройдет закрытие Года театра. В заключительном действе участвуют все театральные коллективы, сюрпризом для всех станет выступление Вятского симфонического оркестра.

- Я обратил внимание: драмтеатр тесно сотрудничает с другими, казалось бы, вовсе нетеатральными учреждениями…

- Да, с Центральным государственным архивом Кировской области, с Вятским художественным музеем имени братьев Васнецовых (там открывается выставка, посвященная Году театра), с Вятским государственным университетом… Мы постоянно ищем новые формы взаимодействия, совместной работы.

Театр - это постоянно действующий организм. Он, как человек, тоже мечтает о будущем, строит планы, живет верой и надеждами.

Беседовал Александр ШИРОКОВ.

Справка «ВК»

Год основания Кировского драматического театра - 1877-й. Тогда состоялось открытие старого деревянного здания, показали французскую комедию «Старое старится, молодое растёт»

(в переделке А. Плещеева).

Летом 1878 года министерство внутренних дел утвердило устав общества владельцев «Вятского концертного зала», в котором детально разработали права и обязанности членов-пайщиков. В первые годы после открытия театра в Вятке проводились танцевальные вечера, балы-маскарады, концерты заезжих артистов. И, конечно, устраивались любительские благотворительные спектакли, в которых самое активное участие принимала представительница известной династии вятского купечества О. Прозорова.

Театр пережил взлеты и творческие кризисы, поставил множество замечательных спектаклей и воспитал не одно поколение кировчан. На сцене драмы блистали Мамонт Дальский, Плевицкая, Вяльцева, Падарин, Шаляпин, Грановская, Полицеймако и многие другие известные артисты.

В 1935 году решено было построить новое здание театра. И это получилось в рекордный срок. Проектировали московские архитекторы Буров и Федоров, а рабочие Метростроя сделали огромную люстру для зрительного зала. 4 ноября 1939 г. театр открыл сезон - уже в новом здании - спектаклем «Любовь Яровая».

В годы Великой Отечественной войны стены театра приютили эвакуированный из Ленинграда Большой драматический театр (коллектив нашего драмтеатра все это время работал в г. Слободском). Писатель и завлит БДТ Евгений Шварц именно в Кирове написал пьесы «Одна ночь» - об ужасах блокады - и «Далекий край», о своих встречах с детдомовцами, эвакуированными из Ленинграда в нашу область.

В 1977 году Кировский драматический театр имени С.М. Кирова награждён орденом Трудового Красного Знамени.