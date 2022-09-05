Рецепт «печени на кулаке». За что «воспитанники» Сергея Мамаева убили человека?

Через неделю жители Кировской области пойдут на избирательные участки, чтобы выбрать нового главу региона. Своих кандидатов на этот пост выдвинули все «парламентские» партии за исключением «Справедливой России», а также «Родина» и «Коммунисты России». Но все понимают, что настоящим фаворитом этой гонки является человек, которого президент страны назначил временным руководителем региона, - Александр Соколов. Может, потому и агитационная кампания идет ни шатко ни валко.

Впрочем, несмотря на отсутствие жарких политических баталий, недавно произошло одно интересное событие, которое нельзя обойти вниманием. Кандидат в кировские губернаторы от КПРФ Сергей Мамаев принял участие в передаче «Бизнес-ланч» одного из местных телеканалов. В итоге - прав оказался старый рекламный слоган: «Иногда лучше жевать, чем говорить».

Любовь к яйцам. Соколиным

Врио губернатора Кировской области Александр Соколов ездит по районам, знакомится с обстановкой, фиксирует проблемы территорий, выслушивает пожелания местных чиновников, бизнеса и жителей. И, естественно, обещает, обещает, обещает…

С ним по видеосвязи провел рабочую встречу Президент РФ Владимир Путин. Его выслушал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. К нему приезжало уже несколько высокопоставленных федеральных чиновников.

И всё это широко освещалось в региональных СМИ и даже на россий­ском уровне. Что может противопоставить такой активности и медийности любой оппозиционный кандидат? Практически ничего. Может, потому и ухватился «вечный» претендент в вятские губернаторы Сергей Мамаев за возможность лишний раз засветиться в кулинарном шоу. Идея хоть и не нова, но многие любят такие передачи, а со «звездами», пусть даже местного разлива, тем паче.

Сергея Мамаева в Кировской области многие знают, и его участие (даже если эфирное время было проплачено) могло бы стать интересным, если б он сам, по своей натуре был таковым. Но уже начало передачи показало достаточно примитивные интересы этого человека. На вопрос о любимом блюде он ответил: «Яичница».

Боже упаси осуждать вкусы человека. У каждого свои предпочтения в еде. Как говорил герой фильма «Жестокий романс», «один любит арбуз, а другой - свиной хрящик». Но когда женатый человек называет в качестве любимого блюда яичницу (традиционное блюдо всех холостяков), то вопросы возникают уже к хозяйке дома. Впрочем, не будем вмешиваться в семейную жизнь «первого коммуниста области». Ну любит человек яичницу, бывает…

Однако, как оказалось, Мамаев предпочитает это блюдо не из простых яиц - куриных, а из соколиных. Пошутил, так сказать, над фамилией своего главного оппонента. Таким макаром мог бы еще и про отбивную из медведя сказать, намекая на эмблему ненавистной ему партии. Или про какое-нибудь блюдо из лося. А то его товарищ по партии, депутат Госдумы РФ Валерий Рашкин, уже поплатился за свое пристрастие к мясу этого лесного парнокопытного своим депутатским мандатом и репутацией. Кстати, не уверен, что разорять соколиные гнезда ради яичницы - тоже такое уж законное дело. Сокол - птица хотя и распространенная, но некоторые ее виды занесены в Красную книгу - и придется потом Мамаеву, как Рашкину, оправдываться, что перепутал, например, с вороной. Согласитесь, есть в этом некий криминальный душок.

И уж совсем уголовщиной напахнуло, когда Сергей Мамаев начал с гордостью рассказывать о своем кулинарном шедевре под названием «печень, намотанная на кулак». Чувствовалось, как он горд оттого, что в свое время его угроза оппоненту по одним из предыдущих выборов получила всероссийскую известность. Напомним, как это было. В сентябре 2014 года на теледебатах кандидатов в губернаторы Кировской области один из участников усомнился в том, что Мамаев является мастером спорта по боксу. После окончания съемок Мамаев подошел к усомнившемуся и заявил: «Я тебе всю голову размозжу за эти слова. А мандат свой, который получил, я никакому сопляку больше никогда показывать не намерен. Понял? Одной левой я тобой отстою, как говорится, и ты упадешь и умрешь. Понимаешь, сынок? И не болтай больше! Еще раз только сделаешь, я тебе печень намотаю на кулак. Понял?» А на вопрос, не угроза ли это, ответил: «Это не угроза. Я тебя просто приглашаю. Пойдем в зал, и я тебе покажу, как это надо делать. Расскажу, какой я сегодня мастер спорта».

Запись этого диалога оказалась тогда в распоряжении местных СМИ и активно обсуждалась.

В том эпизоде передачи с него слетела часто надеваемая им маска респектабельности, обсыпались, как шелуха, коммунистические принципы, одним из которых является гуманизм. И из-под грима вы­глянуло подлинное лицо персонажа, связанного с криминалом.

Воспитатель убийц?

В начале августа «Вят­ский край» уже писал об уголовниках, которые в разное время засветились в окружении Сергея Мамаева. Среди них даже обладатели официальных корочек «помощника депутата Государственной Думы» Владимир Крез, трижды судимый и получивший свой последний срок в 2014 году за мошенничество, и Евгений Перминов, звер­ски убивший семейную пару в Кирове.

Впрочем, об этих преступлениях и преступниках писал не только «Вятский край», но и другие региональные СМИ. Вот только дальше констатации связи Мамаева с этими уголовниками никто из авторов не шел. И напрасно. Ведь появление этих персонажей в мамаевском окружении не было случайным. Судя по всему, моральные принципы, а скорее, их отсутствие у «первого коммуниста области» сделали такую инфильтрацию криминальных элементов в его окружение закономерной.

Как оказалось, началось всё задолго до выхода Мамаева на областную политическую арену. Еще в «лихие 90-е», когда Сергей Мамаев был простым тренером по боксу в местной спортивной школе и даже не помышлял о кресле главы района, депутата Госдумы и так далее, в городе Советске произошла трагедия, о которой сегодня первый секретарь областного отделения КПРФ предпочитает не вспоминать.

На дворе стоял 1994 год. Жили тогда в Советске два товарища, два тридцатилетних женатых мужика - Владимир Вагин и Сергей Черепанов. Работали, дружили семьями. И не сказать, что были они пьяницами и дебоширами. Обычные ребята из вятской провинции. Работящие, добродушные.

Отмечали они как-то праздник на квартире одного из них. Семейно веселились, но без пьянки. Ну а поскольку дело происходило осенней порой, то расходились уже затемно. Хозяин вызвался проводить друга с семьей. И пошли они от одного дома к другому. Хотя и идти там было недалеко.

По пути мужчины разговорились. Да так увлеклись, что гость семью отослал домой (благо до него было уже «два шага»), а сам продолжил разговор с другом на улице. За беседой и не заметили, как к ним подошли двое, как сегодня выражаются, тинейджеров, лет 17-18, - Алексей Конаков и Николай Пасынков. По традиции: «Дядя, дай закурить». - «Мы не курим». - «Ах, тебе жалко», - и в лицо кулаком.

Мужики, хоть и были старше, а отмахнуться не смогли. Одного «молодяшки» сразу вырубили, а потом на второго вдвоем навалились. В результате Вагин скончался, не приходя в сознание, а Черепанов надолго попал в больницу.

При расследовании убийства выяснилось, что оба пацана, начавшие драку, ходили в секцию бокса к Сергею Мамаеву.

Конечно, потом этих двоих судили и дали каждому срок. Но никто не спросил тогда: чему их учил «наставник»? Может, уже тогда Сергей Мамаев объяснял своим «воспитанникам», как намотать печень на кулак?

Как сегодня считают очевидцы тех событий, так действительно могло быть. Недаром спустя несколько лет, во время предвыборной кампании 2001 года, когда избирали нового главу района, Сергей Мамаев очень переживал, что ему напомнят об этом убийстве и попросят дать ответ за своих «воспитанников». Тогда никто не задал Мамаеву «неудобные вопросы». А потом даже вспоминать об этом перестали.

Не хотят воскрешать прошлое и участники тех трагических событий. А вдова Владимира Вагина до сих пор переживает и не хочет ни с кем обсуждать свою личную трагедию. Но в одном она заверила - ни сразу после убийства ее мужа, ни потом Сергей Мамаев не принес ей извинений за действия своих «воспитанников». Он вообще сделал вид, что это убийство его не касается.

В свете этой давней истории многое проясняется. Например, стало понятно, почему «первый коммунист области» до сих пор бравирует угрозой своему политическому оппоненту «намотать его печень на кулак».

Поэтому, когда в следующий раз Сергей Мамаев вновь с пафосом будет говорить о преступниках во власти, о коррупции и беспринципности отдельных политиков, вспомните эту историю. Возможно, она позволит взглянуть на главу регионального отделения КПРФ под другим углом.

Иван ТРОФИМОВ.