Рецепт на дыхание. Минздрав Кировской области не способен обеспечить лекарствами всех льготников

«Эта музыка будет вечной…» - пел в свое время Вячеслав Бутусов, солист группы «Наутилус Помпилиус». Эту строчку из песни я вспоминаю каждый раз, когда слышу о проблеме льготного лекарственного обеспечения. Уже не первый год о ней говорят на всех углах. Даже на уровне Президента РФ ее обсуждали. И что? Да ничего. Как была она, так никуда и не исчезла.

Телефон Общероссийского народного фронта (ОНФ) разрывается от звонков. Министерство здравоохранения Кировской области чуть ли не каждую неделю проводит «прямые линии». Люди, отчаявшиеся получить жизненно необходимые им лекарства, звонят, пишут, криком кричат. Но все впустую.

Нет, конечно, в отдельных случаях вопросы решаются. Но то, что обращений не становится меньше, говорит о системном сбое, о том, что механизм не работает. Однако чиновники не хотят докопаться до причин. А потому ситуация не меняется.

Областная прокуратура, как сообщает региональное отделение ОНФ, уже вынесла свой вердикт. «Государственную функцию по организации обеспечения населения лекарствами региональный минздрав реализует ненадлежащим образом», - установили работники надзорного ведомства.

Её пример - другим наука?

«Вятский край» не в первый раз обращается к проблеме обеспечения льготников лекарствами. Однако никто не хочет прислушаться ни к нашим публикациям, ни к тому, что пишет ОНФ, и это заставляет нас вновь поднимать данную тему.

На прошлой неделе в приемную регионального отделения ОНФ пришла Лариса Н. Она живет в селе Залазна Омутнинского района.

- Здесь с работой плохо, поэтому пока я без работы, - рассказала женщина. - Стою на бирже. Пособие по безработице получать начала лишь недавно. До этого работала в Кирове, но из-за родителей пришлось вернуться на родину.

У Ларисы сын, которого она воспитывает одна. Ему 14 лет. Мальчик, по словам матери, учится хорошо. В общем, как говорится, пацан как пацан. Со сверстниками общается, дружит, купаться любит. Но не так давно, в апреле этого года, парнишке поставили диагноз «бронхиальная астма».

Вспомните себя в этом возрасте. И, может быть, вы сможете понять, как это - ощутить себя неполноценным по отношению к сверстникам. Хотя астма - далеко не самое страшное заболевание и оно в наш век ущербной экологии встречается не так уж редко. Однако от этого никому не легче.

А как бы вы себя чувствовали, если б у вас периодически случались приступы удушья и кашля, а при ходьбе ваши легкие работали со звуком расстроенной фисгармонии? Это и для взрослого немалый дискомфорт, а тут молодой человек, который только-только вступает в жизнь и который уже начал интересоваться противоположным полом. Для него такой диагноз - как «черная метка».

Конечно, бронхиальная астма - не приговор. Как пишет Википедия, «бронхиальная обструкция обратима частично или полностью, спонтанно или под влиянием лечения», то есть случаи излечения бывают. Но в основном это хроническая болезнь. И астматик вынужден всю жизнь контролировать свое состояние и применять ингаляторы, предписанные врачом.

Вот и сыну Ларисы назначили лечение аэрозолем, который нужно было применять два раза в день.

Лекарство это идет по федеральной льготе. Должно выдаваться бесплатно. Но вот беда: ребенок Ларисы смог получить препарат бесплатно только раз, в том же апреле, когда у него обнаружилась болезнь. А потом - как обрезало. В течение нескольких последующих месяцев рецепт не отоваривали.

Когда же этим летом сын Ларисы приехал в гости к родственникам, живущим в Кирове, то оказалось, что и в областном центре этого ингалятора нет. В аптеке сказали, что сам рецепт просрочен, и женщина обратилась в региональный минздрав. Там пообещали решить проблему.

Уже после вмешательства «высокого начальства» препарат выдать пообещали, но сначала в аптеке не нашлось нужной дозировки. А потом вообще стали кормить «завтраками». Ну вы понимаете, как это бывает: «Привезем завтра», а завтра окажется, что послезавтра, и т.д. У нас умеют обещать.

Вот только когда у тебя «на руках» больной ребенок, которому без этого ингалятора плохо, становится не до пустопорожних обещаний. А потому Лариса пришла в ОНФ и рассказала о своей беде. По ее словам, если бы не сложная жизненная ситуация, в которой она оказалась, может, и не пошла бы искать правду. А так только на переезды до больницы и обратно в связи с болезнью сына денег уходит немало (по ее меркам).

И случилось «чудо». После публикаций на сайте ОНФ и в региональных СМИ нужный препарат нашелся. И даже «с перламутровыми пуговицами» (как тот халатик в «Бриллиантовой руке»), то есть в нужной дозировке.

- Хотелось бы, чтобы не только у нас, а и у других людей тоже ситуация с льготными лекарствами решалась положительно, - высказала пожелание Лариса.

Жизнь каждого больного имеет значение

Пожелание Ларисы, действительно, актуально. Сколько по области больных, которым требуется тот же препарат, что и сыну Ларисы? А скольким нужны и другие лекарства?

Минздрав таких данных не дает. Но, как сообщили в ОНФ, в медицинском ведомстве пояснили, почему у женщины из Омутнинского района возникли проблемы с препаратом.

- Лекарство закупается через торги, предыдущий аукцион не состоялся, сейчас объявлен новый, - сообщили чиновники от медицины. - А пока всех нуждающихся обеспечивают с помощью процедуры малых закупок, упрощающих процесс.

Но если выход есть, то как же тогда получается, что жалоб на отсутствие льготных лекарств не становится меньше?

Только в кировский ОНФ, который работает над решением этой проблемы несколько лет, в 2018-м и 2019-м число обращений в течение года было в среднем около 200, а за первое полугодие 2020-го - уже 120.

- «Немного», - скажете вы и будете правы. Но не стоит забывать о том, что часть пациентов, не получая бесплатных лекарств, покупает их за свои деньги, а на отсутствие льготных просто не жалуется, предпочитая не портить отношения с врачами. Другая часть решает вопрос через «прямую линию» минздрава, которая проводится чуть ли не еженедельно. Кто-то пытается достучаться до чиновников, посылая жалобы на официальный сайт министерства. А кто-то «выпускает пар» в специализированных группах соцсетей.

Пробовал ли кто-то учесть всех таких недовольных, свести воедино их количество? Вряд ли. Но одно можно утверждать точно: проблема не носит точечного и единичного характера. Жалоб много. Сотни, а может быть, и тысячи. И идут они из разных городов и весей нашей области.

Какая-то их часть решается, какая-то - нет или не сразу. Но вот что хотелось бы отметить: среди тех, кто обратился в ОНФ, есть немало людей, ранее уже обращавшихся туда по тому же поводу.

- Повторные жалобы периодически поступают, - прокомментировали ситуацию в ОНФ специально для «Вятского края». - А это значит, что разово потребность в лекарстве закрывают, но спустя месяц или два пациент вновь сталкивается с той же проблемой. Чаще всего повторно обращаются пациенты, страдающие сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом.

Конечно, региональный минздрав может возразить (и делает это), что количество неотоваренных рецептов значительно ниже той их части, которая удовлетворяется аптечной сетью.

- В Кировской области 29 тысяч федеральных льготников и более 287 тысяч региональных, - отрапортовали на днях чиновники от здравоохранения. - Только с начала 2020 года было обслужено порядка 676 тысяч рецептов, из них 184 тысячи по федеральной льготе и 492 тысячи - по региональной.

Но даже если это и так, то это не означает, что всё у нас хорошо и на отдельные жалобы обращать внимание не надо. Ведь за каждым невыданным лекарством стоит человек, который из-за этого может умереть. И, может быть, останутся ненаписанными гениальные стихи или музыка, не увидит свет интересный роман, повесть или просто рассказ, не будут спеты песни, никто не посадит дерево и останется не воспитанным ребенок. Рухнет уникальный внутренний мир, а родные и близкие будут скорбеть о потере близкого и любимого человека.

Неужели для наших «эффективных медицинских манагеров» жизнь отдельной личности ничего не значит? Неужели для них важнее сухие цифры статистики, чем здоровье людей?

Эти вопросы мы задаем уже не в первый раз, но они так и остаются «гласом вопиющего в пустыне».

Пора менять команду?

«Так что же делать?» - спросите вы. И я отвечу: искать причину проблемы. Выяснять, почему система не работает так, как нужно.

В ОНФ считают, что главная причина возникновения перебоев с обеспечением льготников необходимыми лекарствами - хроническое недофинансирование этой сферы.

- К примеру, в 2019 году мы проводили расчеты по расходным материалам для пациентов с сахарным диабетом, - поделились с «Вятским краем» своим опытом исследования активисты ОНФ. - На основе утвержденных Минздравом РФ стандартов мы подсчитали минимальную годовую потребность в тест-полосках и инсулиновых иглах и сравнили ее с фактически закупленным количеством. Оказалось, что фактически закупается в десятки раз меньше расходных материалов, чем реально нужно больным диабетом. Вероятнее всего, подобная ситуация наблюдается и по остальным категориям пациентов. Финансирование нужно значительно увеличивать, но пока чиновники предпочитают эту проблему замалчивать.

Кроме того, как считают общественники, есть и другие причины. К ним относятся длительные процедуры закупок, отсутствие должного контроля и сбои при перераспределении запасов препаратов между медицинскими учреждениями.

Но существует и еще одна серьезная проблема. Она носит субъективный характер. И заключается она в незнании пациентами своих прав, в их неготовности вступать в конфликт с медработниками и добиваться того, что положено по закону.

С такими выводами нельзя не согласиться, денег на закупку нужных лекарств выделяется недостаточно. Но ведь кто-то считает, сколько их нужно выделить? А кто-то даже замечает, что их мало, но предпочитает ничего не предпринимать, дабы не беспокоить лишний раз начальство.

Действительно, процедура закупок по ФЗ № 44 (Федеральный закон «О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») сложна, неповоротлива и не позволяет оперативно устранять обнаружившийся дефицит тех или иных препаратов. Но этот закон работает уже не один год, а в министерствах есть специальные отделы и специалисты, которые «собаку съели» на подготовке и проведении торгов. И в этом случае все ссылки на 44-й закон выглядят как способ прикрыть собственную нераспорядительность и нерасторопность.

А уж про недочеты в перераспределении запасов лекарств между медицинскими учреждениями и говорить нечего. Все они на совести чиновников минздрава и руководителей этих учреждений.

Таким образом, пока не появится персональная ответственность за любой сбой в лекарственном обеспечении льготников, пока не будет ликвидирована практика решения проблем только «по указке сверху», ждать улучшения ситуации не приходится. И если нынешняя команда не в состоянии сделать так, чтобы система работала, то, может, стоит сменить ее?

Сергей СМОЛИН.