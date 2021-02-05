«Разрешите добавить!» Ваше мнение!

Депутаты Юрий Терешков и Владимир Яговкин внесли в Заксобрание Кировской области законопроект об увеличении разрешенного в регионе времени продажи алкоголя.

Сейчас в Кировской области продажа спиртного разрешена с 10-00 до 23-00 (по воскресеньям - до 22-00). Депутаты предлагают продлить продажу на два часа: с 8-00 до 23-00.

Яговкин аргументирует законопроект борьбой с нелегальной торговлей, дополнительно сетуя, что купленный с рук алкоголь может быть не лучшего качества. Терешков выступает за пополнение бюджетов деньгами от уплаченных акцизных сборов. По его подсчетам, из-за продажи нелегальной продукции в течение двух часов бюджет области может недополучать до 100 млн. рублей в год.

Отметим, что федеральное законодательство не допускает розничную продажу алкогольной продукции с 23 часов до 8 часов по местному времени, но позволяет сделать ограничения еще жёстче.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

В какие часы стоит разрешить продавать алкоголь в Кировской области?

- С 10-00 до 23-00

- С 8-00 до 23-00

- С 12-00 до 20-00

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Подведем итоги предыдущего опроса

В феврале 2021 года Региональная служба по тарифам Кировской области рассмотрит вопрос о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Об этом сообщил на заседании профильного комитета Общественной палаты Кировской области руководитель РСТ Максим Михайлов.

- Предполагалось, что повышение тарифа на проезд произойдет с 1 февраля. Сейчас мы этот вопрос на месяц отложили в силу целого ряда причин. В середине февраля будет понятно, произойдет повышение с 1 марта или не произойдет, - пояснил Михайлов.

Сейчас перевозчики подают заявки на новый тариф. Если РТС примет по этому вопросу положительное решение, то цены на билеты в Кирове поднимут с 1 марта. Не исключено, что обсуждение данного вопроса могут вновь перенести.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Вы готовы платить больше за проезд в общественном транспорте?

- Да, но если стоимость повысят не более, чем на 2-3 рубля – 14 голосов (25,0%)

- Нет, при такой работе транспорта и действующая цена высока – 31 голос (55,4%)

- Готов, когда к нам запустят регулярный маршрут автобуса – 11 голосов (19,6%)

Читайте статью «Лицом к пассажирам» в субботнем номере «Вятского края».