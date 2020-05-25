Разговор с переходом на КРИК. Правительство Кировской области исправляет ошибки команды Белых

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Пока вся страна борется с пандемией коронавируса и готовится поэтапно выходить из режима самоизоляции, сотни работников бюджетной сферы Кировской области оказались в ситуации, когда прямо из карантина им, возможно, придется отправиться не только на работу, но и на улицу. В прямом смысле слова: с семьями и вещами из обжитых квартир - на выход! Речь идет о специалистах, ставших участниками инициированной прежним, ныне осужденным за взятку губернатором Никитой Белых программы «Служебное жильё».

Жильё это числилось за Кировской региональной ипотечной корпорацией (КРИК), которая с 2018 года находится в состоянии банкротства. После реализации имущества корпорации, в том числе и служебных квартир, бюджетники оказались под угрозой выселения. Естественно, у них возникли вопросы к региональному правительству.

Буквально на днях состоялась встреча председателя правительства Кировской области Александра Чурина с взволнованными учителями, врачами, артистами кировских театров. Как показало обсуждение проблемы, сегодня ситуация со служебным жильём пока не решена. Однако в правительстве заверили в том, что «рассмотрение вопроса об условиях выкупа работниками социальной сферы используемых квартир планируется начать уже в июле». При этом есть все основания полагать, что правительство продолжит обеспечивать районных бюджетников служебными квартирами.

Карантин выселению не помеха?

Эта встреча могла бы пройти незаметно или вообще не состояться, если б не активность людей, припертых к стенке угрозой выселения «на улицу». Сегодня слишком часто многие злободневные вопросы, особенно в социальной сфере, остаются без внимания региональных чиновников. Во всяком случае, такое ощущение складывается, когда смотришь, что происходит, например, в вятском здравоохранении. Поэтому факт того, что первое лицо правительства услышало простых граждан, уже хороший знак.

Ситуация с ведомственными квартирами обострилась в декабре 2019 года, когда на торги было выставлено 170 квартир, принадлежавших КРИКу. Тогда сделка не состоялась, так как вся эта недвижимость шла одним лотом. Много и дорого. Купить такой объем жилья желающих не нашлось. Зато позднее, в апреле этого года, 100 квартир всё же ушли с молотка. И можно добавить, за достаточно смешные деньги - всего за 60 с небольшим довеском миллионов рублей.

Новой владелицей служебной недвижимости оказалась никому в области не известная предпринимательница из Ульяновска Любовь Пылова. Ее ИП занимается, согласно данным сайта Rusprofile, покупкой и продажей недвижимого имущества. По версии сайта сети деловых коммуникаций СБИС, связанной с ней организацией является Церковь христиан веры евангельской (пятидесятников) «Посольство Иисуса» г. Дзержинск Нижегородской области.

Но не нужно обольщаться тем, что евангельские ценности как-то повлияли на нового собственника квартир. Почти сразу же после их покупки она уведомила жильцов о выселении.

- Пока чиновники, артисты, журналисты и иже с ними призывают нас по всем каналам «сидеть дома», чтобы «спасти» своих близких, именно в апреле на торгах активно распродавали жилищный фонд, принадлежащий компании-банкроту «Кировская региональная ипотечная корпорация», - написала на своей странице в фейсбуке актриса Кировского драмтеатра Елена Одинцова. - В том числе продали и четыреста квартир, в которых на сегодняшний день проживают семьи бюджетников, заселённых туда по программе правительства Кировской области «Служебное жильё». Это работники здравоохранения, образования, культуры и искусства. Некоторые на днях уже получили уведомления от новых собственников о немедленном выселении, несмотря на «самоизоляцию» и «карантин». Там есть и врачи, о «служении и подвиге» которых ныне с таким восторгом вещают из каждого утюга…»

И глас народа был услышан, чему свидетельство - встреча Александра Чурина с бюджетниками. Как сообщил министр юстиции Кировской области Максим Финченко, присутствовавший на этой встрече, сейчас в рамках судебного производства наложены ограничительные меры на любые сделки с этими квартирами.

- Любые действия, направленные на принудительное выселение вас из занимаемых квартир, будут являться незаконными, поскольку они могут производиться только при наличии вступившего в силу решения суда, а соответствующие исковые заявления на сегодняшний день никем не подавались, - заверил он.

Дорога, вымощенная «благими намерениями»

С КРИКом за период своей журналистской практики я сталкивался не раз. В свое время мне приходилось ездить в районы области, где бывший губернатор Никита Белых вручал учителям и медикам ключи от ведомственных квартир. Я помню, как пахло краской и свежей штукатуркой в них, как солнечные блики играли на новой бытовой технике, которая была там установлена. Я помню, каким счастьем светились лица людей, обретших крышу над головой. Ведь в некоторых районах, о чем с гордостью говорил тогда бывший глава региона, эти дома были первыми новостройками за весь постсоветский период.

Что тут сказать? Нужной и своевременной была программа «Служебное жильё», которую реализовывал КРИК. А главное - она помогала закреплять в районах области кадры работников образования и здравоохранения, которые неохотно ехали в вятскую глубинку.

- Эта программа направлена не столько на улучшение жилищных условий бюджетников, сколько на привлечение молодых специалистов в бюджетную отрасль в районах, - говорил в 2014 году Никита Белых. - Сейчас… очередь из специалистов для работы в образовательных, медицинских и культурных учреждениях не стоит. Во многом это связано с отсутствием жилья. У нас есть ряд территорий, где

30 лет ничего не строилось. Для того чтобы кардинально исправить положение, нам нужно ввести порядка двух тысяч единиц служебного жилья.

К этому времени в районах уже было построено около 400 единиц служебного жилья, а к концу 2014 года должны были ввести в строй еще 80. И это с учетом того, что сама программа была принята в 2011 году и на реализацию первого ее этапа в бюджете было заложено 450 млн. рублей.

То, что оператором программы, то есть органом, который выступает заказчиком строительства или приобретения жилья, выступала региональная ипотечная корпорация, созданная в 2003 году, ни у кого не вызывало вопросов. Да и откуда они могли появиться, если ее акции (а корпорация существовала в виде акционерного общества) на 100 процентов находились в руках областного правительства. Вот только тогда многое о подспудных процессах, которые шли в КРИКе, было неизвестно.

А происходило там немало такого, что потом и предопределило печальную судьбу корпорации.

Кредитная торпеда для КРИКа

Осенью 2018 года я встречался с экс-руководителем КРИКа Юрием Ташлыковым. К тому времени уже прогремели громкие процессы над бывшими топ-менеджерами корпорации.

Почти все директора КРИКа закончили свою работу в корпорации уголовной статьей. Не избежал этой участи и Ташлыков.

Впрочем, все это к банкротству КРИКа отношения не имело. Крохи, по сравнению с главным. Во всяком случае, так сказал мне тогда Юрий Ташлыков. Главным же фактором, приведшим к финансовому краху корпорации (которая до этого много лет работала вполне эффективно), стал взятый под давлением бывшего заместителя Белых - Алексея Кузнецова - кредит. Его акционерное общество получило от «Уралхима». По словам бывшего топ-менеджера КРИКа, сам «Уралхим» был не в восторге от такой сделки, но, стиснув зубы, пошел на это.

А вот потом взятые в долг 300 млн. рублей разошлись далеко не на нужды КРИКа и тех программ, что он реализовывал. Значительная часть средств была изъята чиновниками «серого дома» для погашения долгов такого бюджетного вампира, как управление по обеспечению топливом. Была ли там реализована какая-то хитрая схема по выводу денег на личные нужды тогдашнего областного руководства, Юрий Сергеевич не сказал. А может быть, и не знал об этом.

В результате покрыть долги за счет собственных доходов корпорации не удалось, и дело завершилось банкротством.

Кто в ответе за людей?

Надо признать, программа «Служебное жильё» в свое время, действительно, во многом помогла решить проблему кадрового дефицита в районах области. Сегодня многие врачи и учителя могли бы сказать спасибо ее инициаторам, если б не случилось то, что случилось: если бы их не стали выкидывать из квартир вон. И сегодня вслед за ними хотелось бы также спросить: кто ответит за это безобразие?

К руководству КРИКа вопросов быть уже не может. Хотя бы потому, что «иных уж нет, а те далече». А вот к отдельным чиновникам претензии предъявить можно. И это прежде всего касается социального блока правительства. Ведь учителя, библиотекари, работники ДК и клубов, медики - это его кадры.

Сколько раз уже писалось и говорилось, что в районных больницах нехватка узких специалистов, что молодые учителя неохотно едут в глубинку? Много раз. И каждый раз публику заверяли в том, что «ситуация находится на контроле». А со служебным жильём что - недосмотрели, недоконтролировали или вообще о нем забыли?

А ведь я хорошо помню, как во времена губернаторства Никиты Белых для реализации этой программы была сформирована специальная межведомственная рабочая группа, которая определяла, где строить служебное жилье, в каких объемах и каким конкретно специалистам его выделять - из области медицины, образования или культуры. И возглавлял ее в то время заместитель председателя правительства области, курировавший социальный блок.

Конечно, после «посадки» Белых и банкротства ипотечной корпорации деятельность этой группы сошла на нет. Но ведь люди, которые живут в этих квартирах, никуда не исчезли и работают там же, где работали, то есть в бюджетных учреждениях. По-прежнему есть в областном правительстве и «зам по социалке». Почему же дело нужно было доводить до народного недовольства, до того, что решать вопрос приходится не в рабочем, а в авральном режиме?

И это хорошо, что решить проблему и снять напряженность взялся председатель правительства области. На встрече с бюджетниками Александр Чурин не только принес им извинения от лица региональной власти, но и заверил их в том, что им самим не придется бегать по судам, доказывая свое право на жилплощадь, что всё это возьмёт на себя правительство.

- Взаимоотношения между АО «КРИК» и новым собственником не отразятся на участниках программы «Служебное жильё». Результаты ранее состоявшихся торгов на 100 квартир оспорены в арбитражном суде. Достигнуты договоренности и с другими кредиторами о выкупе квартир. В дальнейшем квартиры будут переданы муниципалитетам, а далее - в аренду участникам программы. Правительством области прорабатываются условия и возможность получения работниками бюджетной сферы арендуемых служебных квартир в собственность, - сообщил «Вятскому краю» председатель областного правительства. Александр Чурин также подчеркнул, что, несмотря на все финансовые сложности, которые обрушились на регион в связи с эпидемией COVID-19, в регионе продолжится программа по служебному жилью. Пока ее параметры определить сложно, но намерения у областного руководства самые серьезные.

Сергей Смолин.