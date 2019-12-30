Равнее равных. В Кирове собираются построить детсад для детей медиков и педагогов

10 декабря губернатор Игорь Васильев и первый заместитель председателя правительства области Дмитрий Курдюмов встретились с представителями областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ. Помимо прочего, на встрече был поднят вопрос об обеспечении медиков областного центра местами в детсадах. Как выход из сложной ситуации Дмитрий Курдюмов предложил построить специализированный детский сад для работников здравоохранения и образования.

Проблема с детскими садами уже давно замечена даже на федеральном уровне. О необходимости ее решения еще в 2012 году говорил Президент РФ Владимир Путин, после чего появился один из «майских указов» 2012 года.

Правительство Кировской области во времена губернаторства Никиты Белых активно занималось строительством детских садов. Был даже послан отчет в Москву, что проблема с детсадами для детей в возрасте от 3 до 7 лет решена. Хотя, как в очередной раз показала жизнь, доклады чиновников не всегда соответствуют действительности. Гораздо чаще получается, что желаемое выдается за действительное. Так оно и вышло.

За последние годы очереди в детсады в Кирове никуда не исчезли, а приток мигрантов из районов области только усугубил проблему. Отсутствие возможности пристроить своего ребенка в дошкольное учреждение осложняет процесс искоренения кадрового дефицита в медучреждениях областного центра. По официальной информации, которую озвучила региональный министр образования Ольга Рысева, сейчас в очереди стоит более 400 детей медиков и педагогов.

На последнем заседании Законодательного собрания, прошедшем 19 декабря, депутаты приняли поправку в закон «Об образовании в Кировской области», которая закрепила льготы для педагогов по устройству детей в детсады. В октябре такая же преференция была закреплена за медиками.

У «народных избранников» уже тогда были сомнения по поводу этих льгот, и Ольга Рысева подтвердила, что пока кадрового дефицита в школах Кирова не наблюдается (хотя в скором времени он и может появиться). Но поправки все равно были приняты. А это только расширило перечень льготников. К ним уже относятся «чернобыльцы», участники боевых действий на Северном Кавказе, прокуроры, следователи и судьи. Того гляди, пройдет немного времени - и впору будет формировать отдельную очередь из льготников. А что же тогда останется «простым смертным»? Кто за них похлопочет, кто пробьет и для них льготы?

А может, не стоило этими льготами вообще заморачиваться, а стоило заняться вместо этого ускоренным строительством дошкольных учреждений или переоборудованием под них имеющихся у муниципалитета зданий? Пока же этого не видно. А то, что сейчас строится, проблему очередей не решает.

Спасет ли положение строительство специализированного детсада? Опять же остается под вопросом. Его, как сообщил Дмитрий Курдюмов, собираются строить на 230 мест. Достаточно просто сравнить эту цифру с потребностью (по версии минобра, 400 мест) - и становится понятно, что всем места там точно не хватит. К тому же будет много вопросов по местоположению такого дошкольного учреждения, его доступности для учителей и медиков, а также по подбору специфического персонала (можно представить, как будут между собой общаться даже не дети, а их родители, какие возможны коллизии - и волосы на голове встают дыбом). Так стоит ли шкурка выделки?

Не повлияет строительство специализированного детского сада и на решение кадровой проблемы в здравоохранении. Ведь ее причина - не в отсутствии социальных условий, а в неэффективном и часто волюнтаристском управлении отраслью и отдельными учреждениями, в бездушном отношении администрации к своим подчиненным, в огромном разрыве заработных плат менеджмента и рядовых сотрудников, а также в запредельных нагрузках последних без соответствующего денежного возмещения потраченных сил.

Иван ТРОФИМОВ.