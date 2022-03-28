Расскажи, печка… В Кирове открылась выставка, посвященная главному атрибуту русской избы

Разве забудешь тот удивительный эпизод из детства? Бабушка брала огромную деревянную лопату, отполированную руками и выбеленную временем, и тихонечко ставила в печь будущий каравай.

А потом все ждали чуда, когда на той же лопате появится еще с пылу с жару румяный и ароматный хлеб. Какое-то время он еще «отдыхал» под льняным полотенцем. Затем бабушка бережно брала его, прижав к груди, и осторожно отрезала большие ломти. По избе разносился неповторимый запах, а она, повернувшись, говорила с низким поклоном: «Спасибо, за радость и хлеб, печь-матушка»…

О том невольно вспоминаешь, когда рассматриваешь новую выставку «Сказ о русской печи», открывшуюся в кировской диораме. Она посвящена истории самого главного атрибута деревенского дома, связанного с ним обычаями и традициями, а также образу печи в народной культуре, фольклоре и декоративно-прикладном искусстве.

- Не секрет, что на протяжении веков русская печь была основой жизни и семейного очага, являлась важнейшим элементом русского быта. Поэтому она так часто фигурирует в фольклоре, в частности в русских сказках, и играет важнейшую обрядовую роль, - рассказывает куратор выставки Елена Казанцева. - В древней Руси понятие «жилище» ассоциировалось со словами «истьба», «истопка»: дом мог быть обитаем, если в нём шло тепло от печи. От этих слов и произо­шло русское слово «изба».

Печь в избе была не только жизненно важным элементом помещения, но и одним из основных элементов украшения интерьера. К оформлению печи и припечного пространства подходили весьма творчески. Проявляли неза­урядные выдумку и фантазию.

Мастера-печники использовали для украшения различные материалы - кирпич, дерево, глину, изразцы. К примеру, печные дверцы, которые в первую очередь должны были оградить от пожаров, украшали барельефным рисунком. Он защищал от деформации при нагреве, а также дольше сохранял тепло. В экспозиции представлены экспонаты из фондов Кировского областного краеведческого музея, в том числе - большая коллекция чугунных печных дверок конца XIX - начала XX века. На одной даже изображен Наполеон.

Казалось бы, о чём могут рассказать привычные чугуны? Когда-то (а в деревнях, возможно, и поныне) в них распаривали щи, картошку, кашу - они получались такими вкусными, какие ни один нынешний суперповар не приготовит.

Или вот на стенде - не­обычные формочки для выпечки. На них изображены раки.

- Наверно, наши предки любили такой деликатес, - шутит куратор выставки. - Да, они еще водились в вятских реках, такие же большие, усатые, как на этих экспонатах.

Посетители непременно рассмотрят и другие приспособления у печи - ухваты (есть даже уникальный - с колесиком, чтобы удобнее было из печи чугун доставать). А еще - кочергу, емкости для воды, рукомойники, светцы (подставки для лучины). Их-то уж точно практически нигде не сохранилось, только на музейных стендах. А ведь они когда-то были основными «светильниками» в избе. При них женщины пряли, дети читали, с ними засыпали в люльках у печи малыши.

О чём еще поведает печь? Никак не пройдешь мимо настоящих произведений искусства, какие создавали умельцы печных дел. Вот филенки голбичных досок с народной домовой росписью. Такими узорчатыми, расписанными от души дощечками украшали «бабий угол» - закуток у печи.

Сюда строго-настрого за­прещали входить мужчинам. Там таились женские секреты. Девушка могла помечтать о будущем суженом, покрасоваться перед зеркальцем (ни­кто же не увидит!) с новой ленточкой для косы или в платочке, подаренном красавцем-ухажером.

Другие женщины просто отдыхали от домашних дел, иные плакали, вспомнив о горе, печали. И никто не видел, потому как уголок умел хранить все тайны…

Как не вспомнишь о полатях у печи? Современная молодежь и не ответит на

вопрос, что это такое. А ведь лучшие цветные сны именно и приходили на лежанке между стеной и печью. Зимой накроют тебя овчинным полушубком, расскажут сказку перед сном, и вот ты уже, сомлевший от тепла и сытного ужина, погружаешься в «страну грез и сладких видений».

Я еще помню те деревянные и немного скрипучие полати из детства. Кто на них только не спал - целые поколения вырастали! Даже уже взрослые и убеленные сединами гости и родственники, приезжавшие к бабушке, непременно хотели провести ночь именно там, в уютном местечке, связанном со счастливым и беззаботным детством.

Снова смотрю на старые снимки известного вятского мастера Сергея Лобовикова. Он как будто уловил том момент из далекой страны Детства. На старом фото - мальчуган, с умилением смотрящий на бабушку, которая ставит в печь еще не готовый, без румяной корочки, но в мечтах уже пышный и долгожданный каравай. Он не магазинный, а настоящий. В него вложены крестьянский труд и пот.

Хлеб ценили и преклонялись перед ним, как и перед русской печью. Без них не было в семье лада и благополучия. Вспомните народные поговорки: «Хлеб - всему голова», «Танцуй от печки»...

Организаторы новой вы­ставки не ограничиваются только рассказами об истории. Они придумали (особенно для юных зрителей) различные игры и викторины. Юные экскурсанты смогут узнать, чем печник отличается от истопника, что такое подовый хлеб, зачем печи нужен шесток, была ли Баба-яга отрицательным персонажем и еще о множестве интересных фактов.

А как же обойтись без путешествий по русским сказкам и художественным произведениям, в которых печь - всегда главная героиня? Во время экскурсии даже проводится конкурс детского рисунка.

На прощание с историей, стариной и детством все непременно с удовольствием сделают запоминающиеся фотографии в специализированной фотозоне.

Александр ШИРОКОВ.

Фото muzey43.ru.