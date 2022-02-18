Раскол в Молодежном парламенте. Ваше мнение!

14 из 40 членов недавно избранного Молодежного парламента Кировской области подали заявления о выходе из состава органа. Эту информацию подтвердили в Засобрании, однако не назвали причины такого демарша.

По сведениям одного из общественников, часть молодых парламентариев приняла решение об уходе по причине того, что представители «оппозиционной коалиции» строят работу по принципу «против всех». Якобы, вместо реальных дел и предложений от отдельных лиц звучит, что МП должен стать «занозой» для власти. А когда с трибуны звучат заявления о «вреде патриотизма», «поддержке политических заключенных» и «необходимости защиты прав молодежи нетрадиционной сексуальной ориентации» — это уже слишком.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Как вы относитесь к расколу в Молодежном парламенте Кировской области?

- Меня не волнуют события в этой бесполезной организации

- Это политическая провокация, проведенная перед выборами

- Это обычная политическая борьба между фракциями парламента

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