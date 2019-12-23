Ракетчики, стать особая… К юбилею Ракетных войск специального назначения

У каждого поколения свои приоритеты и соответственно кумиры и идеалы. А еще - профессия, которую выбирают в юности и стремятся, как это было в прежние времена, при давнем-давнем Советском Союзе, следовать ее принципам, ежечасно учиться и учиться всем навыкам и «изюминкам» дела, которому порой и посвящали всю жизнь.

Возможно, теперь такие утверждения вовсе устарели и у нынешнего молодого поколения порой вызывают улыбку: мол, никто не собирается стоять у токарного станка по 30 - 40 лет. Ищущие и устремленные к успеху непременно найдут место получше, оклад побольше, а реализовывать себя, считают они, надо не в постоянной профессии, а в том направлении, где можно быстро и легко увеличить размер кошелька…

Об этом мы говорили с председателем областного совета ветеранов Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Александром Сергеевичем Бушмакиным по дороге в Юрью-2 - место дислокации 8-й Мелитопольской краснознаменной ракетной дивизии. А направились туда вовсе не случайно.

На днях боевой род войск - РВСН - отмечает свое 60-летие. С дивизией же, которую в Юрье начинали с колышка в 1959-м, я связан около 30 лет. Так сложилась журналистская судьба: приезжал сюда в ее лучшие времена, когда в гостинице ЗАТО Первомайский даже мест для размещения не было - всегда много проживало гостей из разных мест. Бывал на юбилеях воинского соединения, которые отмечали в красивейшем местном Дворце культуры Российской армии (ДКРА).

Его впоследствии закрыли: требовался капитальный ремонт. С тем чтобы возродить здание, все новые командиры соединения много раз обращались в Министерство обороны. Писал на эти темы и я. Но трудные 1990-е годы тоже легли тяжким бременем на дивизию РВСН. Не было финансирования не только на возрождение ДКРА, но и на материально-техническое обеспечение основных ракетных площадок, порой даже на питание личного состава - увы, такова была суровая реальность.

Однако времена меняются. Нынче у воинов-мелитопольцев даже улыбки на лицах стали иными: они ждут изменений, расширения своего легендарного подразделения, а значит, увеличения финансирования, нового перевооружения, просто хорошего будущего дивизии, которая для области стала, пожалуй, визитной карточкой. Ведь большинство военнослужащих, проходящих в ней «срочную», - уроженцы вятской земли. А ветераны подразделения, приезжающие сюда на встречи, начинали здесь первые шаги в военной науке…

Так вот, это я к тому, что нет здесь профессий пустых и беспечных, в которых только о деньгах думают. Ракетчики - стать особая. Они как получили свои погоны, так и остаются верны традициям ракетного дела. У них судьба такая - мелитопольская…

Александр Бушмакин здесь частый гость. Служил на одной из ракетных площадок. Сейчас организует встречи с ветеранами. Они посещают места былой славы, своей молодости, проводят беседы с молодыми военнослужащими, передают опыт нынешним офицерам, тоже начинающим службу в РВСН. А им, поверьте, тем, кто помнит радости и печали сильнейшего боевого подразделения, есть что рассказать.

Перед тем как посетить один из знаменитых ракетных полков - 304-й гвардейский краснознаменный, мы остановились на выставке боевой техники, организованной на территории военного городка. Она и называется-то, как в Москве, парк «Патриот». Хотя сказали, что технику выставили перед приездом московской комиссии, но дело даже не в том. Главное - дети обрадовались: как не залезть на боевую машину, не сделать красивый снимок, а потом не похвастаться: «Мы живем в ракетном подразделении!»

Но шутки шутками, а как на любом режимном объекте, здесь всё по-прежнему строго, чинно и ограничено для рядовых посетителей. Как говорится, есть сторона парадная - для гражданских лиц (например, для родителей солдат-срочников, приезжающих на дни открытых дверей) - и есть другая, закрытая, не для широкой общественности.

Давайте хотя бы одним глазком посмотрим, как и чем живет дивизия РВСН накануне 60-летия образования Ракетных войск стратегического назначения.

Командир 304-го гвардии краснознаменного ракетного полка гвардии полковник Денис Юрьевич Копосов родом из Перми. Как он говорит, почти вятский: его отец родился на кировской земле, в Перми окончил военное училище ракетных войск. Пермь стала практически «центром притяжения» и для Дениса: он учился в том же вузе, что и отец, там познакомился с будущей супругой (она котельничанка). А потом - военные гарнизоны, части, новые города, как и бывает у военных… Но, как ни крутила служба, а офицер все равно оказался у нас, в Мелитопольской ракетной.

- Нынешнее поколение ракетчиков (это я о солдатиках-срочниках), разумеется, приходит более подготовленным к службе - физически и профессионально. Есть же немало ребят со средним специальным и высшим образованием, а это, согласитесь, подчеркивает статус войск, - говорит Денис Юрьевич. - Кроме того, для получения нужной в РВСН профессии направляем в специальные учебные центры - требуются дизелисты, техники, связисты, механики-водители. Те, кто до службы не имел профессии, ее получат, другие приобретут еще одну, дополнительную. Кто знает, как, жизнь сложится…

Мы разговорились о том, как некие безумные головы в погонах пытались пойти по западному образцу: создали в войсках клининговые компании, которые занимались вспомогательными работами (убирали снег, занимались уборкой помещений, обслуживали технику и т.д.). Так, по крайней мере, предполагалось изначально.

На деле же вся затея таких структур вылилась просто в выкачивание денег из военного бюджета. Договоры заключали, а их условия выполнять и не думали или делали это просто спустя рукава. Офицерам и рядовым самим приходилось выполнять за них работу, за которую компании получали деньги. Но теперь всё позади. Армия вновь приобрела статус не детского сада, а военнослужащие перестали быть «белоручками»: люди вновь служат так, как и необходимо в армии, - сурово, по-мужски, с чувством, с толком, со знанием дела.

- У ребят и так почти тепличные условия службы, - считает командир 304-го ракетного полка. - Питание - отменное. На выбор - разные салаты, два первых блюда, вторых, есть фрукты. Разве было такое в те же девяностые годы? А посмотрите график: там есть и «тихий час»… Приезжают родители на день открытых дверей и диву даются: типа вы нам показуху устраиваете! Да спросите у сыновей, вам расскажут… К тому же они связь с родителями и близкими не теряют: звонят в разрешенное время (телефоны, разумеется, без интернета, без фотовидеофиксации). Так что служи и учись боевому мастерству - вот что требуется от парней!

…В 304-м полку создают музей боевой славы. Пока он в стадии формирования. Один из бывших военнослужащих сделал панно, на котором разные исторические даты, события, вехи становления ракетных войск. Есть боевые знамена части, фотографии, список прежних командиров подразделения. А самое главное - таблички с именами Героев Советского Союза, занесенных в списки полка. Перед началом каждой поверки солдат называет имена погибших, рассказывает о подвиге, ими совершенном, и добавляет: «Навечно зачислен в списки части». По-моему, очень патриотично.

О том, как солдаты срочной службы Мелитопольской краснознаменной ракетной дивизии РВСН подготовлены морально, знает начальник психологической службы дивизии капитан Евгений Сергеевич Сундеев. Он окончил Военный университет Министерства обороны РФ по специальности «Психология и педагогика». Сам родом из Липецка, из военной династии. Свою стезю тоже, как и предполагалось, выбрал не случайно. После окончания одного из самых престижных военных вузов Министерства обороны приехал к нам.

- Сюда на службу прибывают из разных регионов: есть солдатики из Ульяновска, Казани, Республики Удмуртии, Краснодарского края, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга… Однако основная часть срочников - из Кировской области. Наверно, это и неплохо: с ними проще работать, с их родителями всегда можно связаться (в случае необходимости). Они намного проще в общении, более спокойны, терпеливы, трудолюбивые и исполнительные…

С каждым вновь прибывшим в воинское подразделение проводятся анкетирование, тестирование, индивидуальные беседы. Затем даются заключение и рекомендация военного психолога, где новобранец более всего пригоден, какие наклонности имеет. «Так командиру легче работать», - утверждает Евгений Сундеев.

Вот и начальник штаба 304-го ракетного полка подполковник Андрей Васильевич Салтанов тоже утверждает: вятские никогда не подведут в службе. В своё время и он был призван в армию Белохолуницким райвоенкоматом. Тоже окончил

Пермское военное училище и, как говорится, прошел все ступеньки ратной службы…

Теперь о «тепличных условиях», о которых говорили командиры. Вот, к примеру, чайная гостиная, оборудованная в одной из солдатских казарм. Раньше (смею с уверенностью утверждать) не видел ничего подобного ни в одной воинской части: диван, шкаф с книгами, аквариум с рыбками, чайный сервиз.

Здесь мы и встретились с рядовым Артемом Кривошеиным из п. Лальск Лузского района. Он служит четыре месяца. До армии окончил музыкальный колледж по классу фортепиано. Привык ли?

Ответил весьма достойно, по-мужски:

- Здесь же не детский сад! Конечно, в первое время хотелось спать (подъем в шесть утра), непривычными были утренние зарядки, кросс, да и питание существенно отличалось от домашнего…

С восторгом рассказал мне, как выходил на полевые сборы, с развертыванием боевых комплексов, научился владеть оружием. И, словом, почувствовал себя настоящим ракетчиком! Он регулярно поддерживает связь с мамой, Еленой Анатольевной. Ну а планы? Солдат считает, что в жизни не пропадет. Возможно, станет преподавать музыку в школе - не зря же приобрел гражданскую специальность!

И все-таки, о чем бы мы ни говорили с воинами-ракетчиками, разговор сводился к тому, что в военном городке просто как воздух необходим ДКРА. Вот и предстоящий юбилей РВСН праздновать негде. Прежде в некогда красивом, огромном Дворце культуры выступали звезды российской эстрады, проводились офицерские балы, здесь посвящали в воины-мелитопольцы, регистрировали браки…

В 2016 году сюда приезжал народный артист СССР Василий Лановой (его привозил губернатор области Игорь Васильев). Он, отвечающий в Общественном совете при Министерстве обороны за вопросы культуры, пообещал: ДКРА быть! Но здание, переданное на баланс местного муниципалитета, пока выглядит мертвым. Правда, сказали, что провели водоотведение, сделали крышу, на иные же работы необходимо более 90 миллионов рублей… Ракетчики верят: их ДК все-таки вновь гостеприимно распахнет двери! Раз есть перспективы у Мелитопольской краснознаменной, как же без главного очага культуры?!

А пока они готовятся к юбилею на «выезде» - в местной школе искусств, в небольшом концертном зале, да в кафе, далеко за пределами родного военного городка…

Александр ШИРОКОВ.