Ракетчики мечте не изменяют. 8-й Мелитопольской краснознаменной дивизии РВСН – 80 лет.

Минуя КПП на въезде в военный городок ЗАТО Первомайский (п. Юрья-2), сразу же оказываешься среди широколапых сосен и елей. Тут зимой как на островке тишины и покоя. На главной площади - десятки детских колясок: подрастают будущие ракетчики, для кого-то уютный поселок становится родным на долгие годы.

Некоторые выпускники (как правило, дети военных), окончив школу, затем - вузы по профилю и позже приехав сюда по распределению, остаются здесь до окончания срока службы. Как они говорят, «прикипают душой к дивизии». Потому и детям, в тех самых милых колясочках, передают как завет: ракетчики - стать особая, этому роду войск никогда не изменяют!

Выбор один - служить достойно!

С 8-й ракетной Мелитополь­ской краснознаменной дивизией, дислоцированной в п. Юрья-2, у меня сложились давние и тесные связи. Около 30 лет приезжал я сюда по разным поводам: на юбилеи подразделения, полков, много писал об офицерах, их семьях, о традициях, быте и досуге людей в форме. Видел, как в 1990-е и непоколебимой дивизии, увы, тоже коснулись веяния тех «беспредельных» лет.

Однако, несмотря ни на что, она выстояла, сохранила боевой потенциал. На днях ракетчики отметили очередной юбилей: легендарному соединению исполнилось 80 лет. Менялись командиры дивизии, уходили в отставку ветераны, но прежними оставались задачи ракетного соединения.

Накануне торжества я беседовал с командиром 8-й ракетной Мелитопольской краснознаменной дивизии (войсковая часть 44200) полковником Владимиром КУШНИРЕНКО.

- Владимир Владимирович, как сейчас живет дивизия?

- По итогам учебного года по всем показателям мы заняли первое место в Оренбургском ракетном соединении. А за этим - боевая и плановая учеба, кропотливый ежедневный ратный труд личного состава.

- Понимаю, много не скажешь: такова специфика службы. Однако в официальных данных Минобороны значится, что дивизия оснащена не обычным подвижным грунтовым ракетным комплексом «Тополь», а комплексом «Сирена» с командной ракетой, относящимся к системе «Периметр-РЦ» (на Западе их называют «Мёрт­вая рука»). Достаточно четко описаны функции системы: «Безуслов­ное и стопроцентное доведение приказа на нанесение удара при любых, самых неблагоприятных обстоя­тельствах, сложившихся в ходе глобального конфликта, в том числе и гибели всех ответственных за принятие решения о при­казе».

- В перспективе у нас пройдет перевооружение на новые типы ракетных комплексов, а пока мы, действительно, являемся «мертвой рукой» при выполнении приказов стратегической направленности.

Кроме того, и тоже в недалеком будущем, развернется строительство новых боевых объектов, появятся ракетные полки. Не скрою, мы еще до сих пор пожинаем плоды 90-х. Вы же знаете, как проходило сокращение соединения и каково состояние инфраструктуры ракетных площадок.

- 90-е годы прошлись по многим объектам дивизии. Но, слава богу, всё позади. Снова вижу много молодых офицеров.

- Как правило, сейчас основной состав - выпускники гражданских и военных высших учебных заведений: специалисты тыла, охраны. Есть вы­пускники военных академий и ее филиалов из Балашихи, Серпухова.

- В тех же 90-х (снова вернемся) прибывших по распределению размещали в гостинице военгородка (там им был отдан весь этаж). Гостиница давно «заморожена». Где теперь размещаются офицеры?

- Перед приездом вместе с командирами подразделений заранее готовим комнаты в общежитии (этим занимается новая структура «Росжилком»). С жильём, арендой квартир проблем нет. Все им обеспечены - и холостяки, и женатые.

- На срочную службу прибывали со всех регионов России. А как теперь?

- Ситуация не изменилась. Новобранцы приходят из Москвы, Санкт-Петербурга, Йошкар-Олы, Пензы.

- Сейчас - век компьютеризации, молодежь сидит в гаджетах, мобильниках и так далее. Сказывается ли это на характере пополнения, на взаимоотношениях?

- С одной стороны, радует, что у современных молодых людей такой неплохой уровень познаний в цифровых технологиях. Но они - и это сразу чувствуется - десоциализированы. Не умеют вести себя в большом коллективе, у некоторых присутствует иждивенческая позиция, многие разрозненны, кто-то замкнут. Есть просто домоседы.

Нам приходится учить их жить в группе - в составе взвода, роты, то есть в коллективе. Всегда непростая, скажу вам, задача для психологов и командиров.

- За год службы, согласитесь, надо еще научить и боевому делу.

- А потому каждый день весьма насыщен. У солдат практически нет свободного времени: они занимаются огневой, тактической подготовкой, изучают новое вооружение, много полевых занятий.

- К сожалению, никак не уходят из нашей беседы 90-е. Но мне не раз приходилось разбираться с конфликтами среди военнослужащих, которые становились «достоянием гласности». Чего греха таить, существовали и неуставные взаимоотношения. Теперь всё в прошлом?

- Дедовщины и по определению быть не может. Когда прибывает новое пополнение, командиры обязуют солдат тут же позвонить родителям, сообщить о прибытии, размещении, передают номера своих телефонов и так далее.

- Часто ли беспокоят родители?

- Звонят, например, с вопросом: «У вас там морозы. Не замерзает ли мой сын?» Или: «Хватает ли ему питания?» Разумеется, офицеры всё разъясняют, в определенное время солдаты звонят папам и мамам.

- В дивизии никогда на питание не жаловались.

- В столовой (впрочем, убедитесь сами) - по два первых блюда, несколько вторых, салаты, выпечка. Повара - местные жители. Ассортимент строго отслеживается, прежде всего - по качеству приготовления. Когда к нам приезжают после учебных центров из других городов механики-водители, связисты, специалисты по энергообеспечению, они говорят:

«В Юрье кормят как дома».

- Многие ли ребята, отслужив «срочную», остаются здесь по контракту?

- Около 15 - 20 человек. И, как правило, из районов Кировской области.

- Как переживаете пандемию?

- У нас выработан коллективный иммунитет, все вакцинированы. Правда, мы не разрешаем приезжать родителям, военнослужащим покидать пределы части. Посторонние нам нежелательны.

- В свое время главным очагом культуры в военгородке был Дворец культуры Российской армии (ДКРА). На сцене перед ракетчиками выступали известные артисты кино, эстрады. В самом учреждении работали различные творческие коллективы. Но он много лет «заморожен». А где отдыхать, раскрывать свои таланты офицерам и их женам?

- Я бы тоже хотел о том знать. Но у нас нет средств. Если найдутся такие добрые люди, которые помогут отремонтировать ДКРА, мы будем благодарны. А пока наши дети выступают в зале школы искусств, офицеры и их жены собираются в учебном зале штаба дивизии - там проводим мероприятия, праздники, поздравляем именинников.

- На территории военгородка нет своего храма, а разговоры об этом шли постоянно, и при разных командирах даже назывался срок постройки. У вас он тоже есть?

- Нынче мы заложили вместе с владыкой Марком крест на месте будущего храма. Надеюсь, он появится. В штате дивизии есть должность помощника командира дивизии по работе с верующими. Это священнослужитель. С кандидатурой тоже определяемся.

- Вы возглавляете Мелитопольскую дивизию второй год. Ракетчики всегда хранили традиции, например поддерживали тесную связь с ветеранами. Председатель кировского областного совета ветеранов РВСН Александр Сергеевич Решетников тоже служил в Юрье. Он здесь частый гость: собирает своих сослуживцев, посещают места былой славы, проводит беседы с военнослужащими, ветераны передают опыт.

- Мы всегда им рады. Связь поколений по-прежнему продолжается.

- 80 лет - срок значительный, особенно для ракетного подразделения. О чём скажете в день юбилея своим подчиненным?

- Даже не думал об этом. Я прихожу на службу в 5-30 утра, ухожу в 21-00. Труд ракетчика - особенный, тяжелый. А потому и скажу: однажды выбрав свою стезю, не изменяйте профессии и служите своей Родине достойно!

Ташкент, Чукотка и другие регионы

304-й гвардейский краснознаменный ракетный полк - один из старейших в структуре Мелитопольской дивизии РВСН. В зале боевой славы - портреты Героев Советского Союза, на стене - композиция, в которой показаны основные вехи боевого пути. Перед началом каждой поверки называют имена героев, рассказывают об их подвиге и добавляют: «Навечно зачислен в списки части...»

Заместитель командира по военно-политической работе подполковник Михаил Корзинин - родом из г. Ташкента. Там прошло детство. В вооруженных силах служил его отец-замполит, ныне - полковник в отставке. Продолжает службу и брат.

- Воспитание было суровым, как и подобает в семье военного, - говорит Михаил Владимирович. - Учился жить по армейским правилам, и о том с братом не жалеем. После окончания школы и не раздумывали, пошли в военные вузы. Я окончил Военный университет Министерства обороны, факультет военной психологии. С 2008 года служу здесь.

С замполитом, разумеется, говорили мы и о нынешних призывниках: так ли они приспособлены к настоящей муж­ской жизни?

- Каждый призыв не похож на предыдущий, - заметил офицер. - В нынешнем нет «маменькиных сыночков». В прошлом служили. Сейчас, конечно, не надо учить подшивать подворотнички, наматывать портянки. Но некоторые ребята даже не могли пришить пуговицу, шеврон. Приходится порой вместо родителей обучать и таким азам.

Замполит, безусловно, не шутит. В 304-м полку служат парни даже с Чукотки. Иные и коллектива не видели (об этом мы говорили с комдивом). Кто-то даже не может запомнить имена командиров, их звания. Офицеры во всем идут ребятам навстречу. Так, солдаты звонят в определенное время родителям. Есть «час письма», когда под строгим командирским оком парней просят написать хоть две строки - жив-здоров. У каждого бойца есть памятка: куда звонить, если произойдёт неординарный случай.

В тихом месте

Замкомандира батальона охраны и разведки капитан Никита Перминов также из семьи военных. Родился и вырос в городе Орлове. Его отец в свое время окончил легендарное и давно расформированное КВАТУ (Кировское военное авиационно-техническое училище). Туда же хотел поступить и Никита.

Я не стал его расспрашивать о службе: по жизнерадостной улыбке офицера увидел - всё нормально. У Никиты две дочери, Софья и Александра. В семье ждут третьего ребенка. Я пошутил: мол, тоже, наверно, родится будущий ракетчик.

- У нас здесь как в раю, - говорит Никита Андреевич. - Вечером выйдешь на площадь - мамы с детскими колясками. Не надо беспокоиться за без­опасность ребенка. Машин нет, дети катаются на самокатах. Рядом стадион - занимайся сколько хочешь!

Последняя фраза офицера скорее относится к нему самому. После службы он встает на лыжи и нарезает по стадиону круги.

- А что? - удивляются офицеры. - Это наш досуг. Мы не привыкли сидеть в ресторанах, в город и то выезжаем по случаю, на большие праздники: суетность напрягает. А здесь и дом, и служба.

С новогодним настроением

На том мне хотелось бы поставить точку в рассказе о предъюбилейной поездке в Мелитопольскую ракетную дивизию. А ведь еще о многом не написал. Например, о ребятах-срочниках (на фото). Это Адель Рахматуллин из города Сосновка Вятскополян­ского района, по мнению которого, самое сложное - запомнить имена своих командиров, и Евгений Логинов из деревни Слудка Немского района, который решил продолжить службу по контракту и не жалеет о своем решении.

Еще о том, что военные, при отсутствии действующего Дворца культуры, как могут стараются разнообразить свой досуг. Выдумщиков и авторов творче­ских идей немало. К Новому году хотят создать «Город-сказку»: поставить ледяные скульптуры различных сказочных персонажей. Причем в увлекательном конкурсе соревнуются все воинские части.

А в солдатской столовой повара тоже озабочены: к любимым праздникам надо порадовать солдат выпечкой, тортиками, кексами.

Согласитесь, на нелегкой службе тоже должно быть время и для хорошего настроения. И не только по случаю Нового года. Просто ракетчики всегда живут с оптимизмом и верой в завтрашний день.

Это был подвиг

(Из воспоминаний ветеранов дивизии)

Александр Георгиевич САВЕЛЬЕВ, первый командир, генерал-майор:

«Меня вы­звал главный маршал артиллерии Неделин и сказал, что намерен назначить меня командиром бригады, формирующейся на базе учебно-артиллерийского полигона в Кировской области. Позже министр обороны, маршал Советского Союза Малиновский очень тихо, мягко добавил: вопрос боевой готовности создаваемых ракетных войск стал главным. Обстановка сложная, и подразделений межконтинентальных ракет сейчас немного. «Считайте, что вы едете на передовую фронта!» - говорил он.

От ближайшей железнодорожной станции посёлка Юрья на тракторе около трех часов добирался до расположения нашего будущего управления. Дороги строились и тут же разбивались многочисленными машинами...

Это было время суровых испытаний на выживание. Бытовые условия офицеров и солдат - крайне тяжелые. Все жили зимой в палатках, в свободных стройбатовских бараках, где стояли две буржуйки. Спали, в чём ходили, не разуваясь: внизу - матрац, сверху - одеяло и шинель. Температура в бараках - ниже нуля. На стенах - снег. В умывальниках - лёд. Было так холодно, что волосы примерзали к подушке».

Ремус Васильевич МАРКИТАН, генерал-лейтенант:

«Семейных офицеров, которым посчастливилось найти хоть какое-нибудь жильё, в город отпускали не более одного раза в месяц, а остальные безотлучно находились на площадках. Питались очень плохо: мяса, молока, яиц в рационе не было. Консервы, супы и каша - основная еда. В столовой-навесе при минус 30-ти хлеб рубили топором. Это была не служба. Это был подвиг».

Александр ШИРОКОВ.

Фото автора и из архива Мелитопольской ракетной дивизии (п. Юрья-2).

Справка «ВК»

Мелитопольская краснознаменная ракетная дивизия была создана в 1941 году в Дагестане на базе 91-й стрелковой дивизии. В годы Великой Отечественной войны прошла путь от Волги и Дона до берегов Балтийского моря, преодолев около семи тысяч километров, в том числе с боями - две тысячи. Ее воины освободили от фашистов 1114 населенных пунктов, а с другими частями 51-й армии - 25 городов и 34 райцентра.

Уничтожено и захвачено 345 вражеских танков, 16 самолетов, 604 орудия, 374 миномета, более трёх тысяч автомашин, взято в плен 14 тысяч 960 немецких солдат и офицеров.

После окончания войны дивизия была передислоцирована на территорию Уральского военного округа. 12 ноября 1960 года на ее базе сформировали Мелитопольскую ракетную дивизию с местом дислокации в п. Юрья (с 1961 г. - п. Юрья-2).

В ноябре 1962 года за успешное выполнение задач по постановке полков на боевое дежурство и в продолжение исторических традиций дивизии передали орден Красного Знамени 91-й стрелковой Мелитопольской краснознаменной дивизии.

С 1993 года входит в состав Оренбургской ракетной армии.