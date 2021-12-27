Ракетчики мечте не изменяют. 8-й Мелитопольской краснознаменной дивизии РВСН – 80 лет.
ОБЩЕСТВО
Минуя КПП на въезде в военный городок ЗАТО Первомайский (п. Юрья-2), сразу же оказываешься среди широколапых сосен и елей. Тут зимой как на островке тишины и покоя. На главной площади - десятки детских колясок: подрастают будущие ракетчики, для кого-то уютный поселок становится родным на долгие годы.
Некоторые выпускники (как правило, дети военных), окончив школу, затем - вузы по профилю и позже приехав сюда по распределению, остаются здесь до окончания срока службы. Как они говорят, «прикипают душой к дивизии». Потому и детям, в тех самых милых колясочках, передают как завет: ракетчики - стать особая, этому роду войск никогда не изменяют!
Выбор один - служить достойно!
С 8-й ракетной Мелитопольской краснознаменной дивизией, дислоцированной в п. Юрья-2, у меня сложились давние и тесные связи. Около 30 лет приезжал я сюда по разным поводам: на юбилеи подразделения, полков, много писал об офицерах, их семьях, о традициях, быте и досуге людей в форме. Видел, как в 1990-е и непоколебимой дивизии, увы, тоже коснулись веяния тех «беспредельных» лет.
Однако, несмотря ни на что, она выстояла, сохранила боевой потенциал. На днях ракетчики отметили очередной юбилей: легендарному соединению исполнилось 80 лет. Менялись командиры дивизии, уходили в отставку ветераны, но прежними оставались задачи ракетного соединения.
Накануне торжества я беседовал с командиром 8-й ракетной Мелитопольской краснознаменной дивизии (войсковая часть 44200) полковником Владимиром КУШНИРЕНКО.
- Владимир Владимирович, как сейчас живет дивизия?
- По итогам учебного года по всем показателям мы заняли первое место в Оренбургском ракетном соединении. А за этим - боевая и плановая учеба, кропотливый ежедневный ратный труд личного состава.
- Понимаю, много не скажешь: такова специфика службы. Однако в официальных данных Минобороны значится, что дивизия оснащена не обычным подвижным грунтовым ракетным комплексом «Тополь», а комплексом «Сирена» с командной ракетой, относящимся к системе «Периметр-РЦ» (на Западе их называют «Мёртвая рука»). Достаточно четко описаны функции системы: «Безусловное и стопроцентное доведение приказа на нанесение удара при любых, самых неблагоприятных обстоятельствах, сложившихся в ходе глобального конфликта, в том числе и гибели всех ответственных за принятие решения о приказе».
- В перспективе у нас пройдет перевооружение на новые типы ракетных комплексов, а пока мы, действительно, являемся «мертвой рукой» при выполнении приказов стратегической направленности.
Кроме того, и тоже в недалеком будущем, развернется строительство новых боевых объектов, появятся ракетные полки. Не скрою, мы еще до сих пор пожинаем плоды 90-х. Вы же знаете, как проходило сокращение соединения и каково состояние инфраструктуры ракетных площадок.
- 90-е годы прошлись по многим объектам дивизии. Но, слава богу, всё позади. Снова вижу много молодых офицеров.
- Как правило, сейчас основной состав - выпускники гражданских и военных высших учебных заведений: специалисты тыла, охраны. Есть выпускники военных академий и ее филиалов из Балашихи, Серпухова.
- В тех же 90-х (снова вернемся) прибывших по распределению размещали в гостинице военгородка (там им был отдан весь этаж). Гостиница давно «заморожена». Где теперь размещаются офицеры?
- Перед приездом вместе с командирами подразделений заранее готовим комнаты в общежитии (этим занимается новая структура «Росжилком»). С жильём, арендой квартир проблем нет. Все им обеспечены - и холостяки, и женатые.
- На срочную службу прибывали со всех регионов России. А как теперь?
- Ситуация не изменилась. Новобранцы приходят из Москвы, Санкт-Петербурга, Йошкар-Олы, Пензы.
- Сейчас - век компьютеризации, молодежь сидит в гаджетах, мобильниках и так далее. Сказывается ли это на характере пополнения, на взаимоотношениях?
- С одной стороны, радует, что у современных молодых людей такой неплохой уровень познаний в цифровых технологиях. Но они - и это сразу чувствуется - десоциализированы. Не умеют вести себя в большом коллективе, у некоторых присутствует иждивенческая позиция, многие разрозненны, кто-то замкнут. Есть просто домоседы.
Нам приходится учить их жить в группе - в составе взвода, роты, то есть в коллективе. Всегда непростая, скажу вам, задача для психологов и командиров.
- За год службы, согласитесь, надо еще научить и боевому делу.
- А потому каждый день весьма насыщен. У солдат практически нет свободного времени: они занимаются огневой, тактической подготовкой, изучают новое вооружение, много полевых занятий.
- К сожалению, никак не уходят из нашей беседы 90-е. Но мне не раз приходилось разбираться с конфликтами среди военнослужащих, которые становились «достоянием гласности». Чего греха таить, существовали и неуставные взаимоотношения. Теперь всё в прошлом?
- Дедовщины и по определению быть не может. Когда прибывает новое пополнение, командиры обязуют солдат тут же позвонить родителям, сообщить о прибытии, размещении, передают номера своих телефонов и так далее.
- Часто ли беспокоят родители?
- Звонят, например, с вопросом: «У вас там морозы. Не замерзает ли мой сын?» Или: «Хватает ли ему питания?» Разумеется, офицеры всё разъясняют, в определенное время солдаты звонят папам и мамам.
- В дивизии никогда на питание не жаловались.
- В столовой (впрочем, убедитесь сами) - по два первых блюда, несколько вторых, салаты, выпечка. Повара - местные жители. Ассортимент строго отслеживается, прежде всего - по качеству приготовления. Когда к нам приезжают после учебных центров из других городов механики-водители, связисты, специалисты по энергообеспечению, они говорят:
«В Юрье кормят как дома».
- Многие ли ребята, отслужив «срочную», остаются здесь по контракту?
- Около 15 - 20 человек. И, как правило, из районов Кировской области.
- Как переживаете пандемию?
- У нас выработан коллективный иммунитет, все вакцинированы. Правда, мы не разрешаем приезжать родителям, военнослужащим покидать пределы части. Посторонние нам нежелательны.
- В свое время главным очагом культуры в военгородке был Дворец культуры Российской армии (ДКРА). На сцене перед ракетчиками выступали известные артисты кино, эстрады. В самом учреждении работали различные творческие коллективы. Но он много лет «заморожен». А где отдыхать, раскрывать свои таланты офицерам и их женам?
- Я бы тоже хотел о том знать. Но у нас нет средств. Если найдутся такие добрые люди, которые помогут отремонтировать ДКРА, мы будем благодарны. А пока наши дети выступают в зале школы искусств, офицеры и их жены собираются в учебном зале штаба дивизии - там проводим мероприятия, праздники, поздравляем именинников.
- На территории военгородка нет своего храма, а разговоры об этом шли постоянно, и при разных командирах даже назывался срок постройки. У вас он тоже есть?
- Нынче мы заложили вместе с владыкой Марком крест на месте будущего храма. Надеюсь, он появится. В штате дивизии есть должность помощника командира дивизии по работе с верующими. Это священнослужитель. С кандидатурой тоже определяемся.
- Вы возглавляете Мелитопольскую дивизию второй год. Ракетчики всегда хранили традиции, например поддерживали тесную связь с ветеранами. Председатель кировского областного совета ветеранов РВСН Александр Сергеевич Решетников тоже служил в Юрье. Он здесь частый гость: собирает своих сослуживцев, посещают места былой славы, проводит беседы с военнослужащими, ветераны передают опыт.
- Мы всегда им рады. Связь поколений по-прежнему продолжается.
- 80 лет - срок значительный, особенно для ракетного подразделения. О чём скажете в день юбилея своим подчиненным?
- Даже не думал об этом. Я прихожу на службу в 5-30 утра, ухожу в 21-00. Труд ракетчика - особенный, тяжелый. А потому и скажу: однажды выбрав свою стезю, не изменяйте профессии и служите своей Родине достойно!
Ташкент, Чукотка и другие регионы
304-й гвардейский краснознаменный ракетный полк - один из старейших в структуре Мелитопольской дивизии РВСН. В зале боевой славы - портреты Героев Советского Союза, на стене - композиция, в которой показаны основные вехи боевого пути. Перед началом каждой поверки называют имена героев, рассказывают об их подвиге и добавляют: «Навечно зачислен в списки части...»
Заместитель командира по военно-политической работе подполковник Михаил Корзинин - родом из г. Ташкента. Там прошло детство. В вооруженных силах служил его отец-замполит, ныне - полковник в отставке. Продолжает службу и брат.
- Воспитание было суровым, как и подобает в семье военного, - говорит Михаил Владимирович. - Учился жить по армейским правилам, и о том с братом не жалеем. После окончания школы и не раздумывали, пошли в военные вузы. Я окончил Военный университет Министерства обороны, факультет военной психологии. С 2008 года служу здесь.
С замполитом, разумеется, говорили мы и о нынешних призывниках: так ли они приспособлены к настоящей мужской жизни?
- Каждый призыв не похож на предыдущий, - заметил офицер. - В нынешнем нет «маменькиных сыночков». В прошлом служили. Сейчас, конечно, не надо учить подшивать подворотнички, наматывать портянки. Но некоторые ребята даже не могли пришить пуговицу, шеврон. Приходится порой вместо родителей обучать и таким азам.
Замполит, безусловно, не шутит. В 304-м полку служат парни даже с Чукотки. Иные и коллектива не видели (об этом мы говорили с комдивом). Кто-то даже не может запомнить имена командиров, их звания. Офицеры во всем идут ребятам навстречу. Так, солдаты звонят в определенное время родителям. Есть «час письма», когда под строгим командирским оком парней просят написать хоть две строки - жив-здоров. У каждого бойца есть памятка: куда звонить, если произойдёт неординарный случай.
В тихом месте
Замкомандира батальона охраны и разведки капитан Никита Перминов также из семьи военных. Родился и вырос в городе Орлове. Его отец в свое время окончил легендарное и давно расформированное КВАТУ (Кировское военное авиационно-техническое училище). Туда же хотел поступить и Никита.
Я не стал его расспрашивать о службе: по жизнерадостной улыбке офицера увидел - всё нормально. У Никиты две дочери, Софья и Александра. В семье ждут третьего ребенка. Я пошутил: мол, тоже, наверно, родится будущий ракетчик.
- У нас здесь как в раю, - говорит Никита Андреевич. - Вечером выйдешь на площадь - мамы с детскими колясками. Не надо беспокоиться за безопасность ребенка. Машин нет, дети катаются на самокатах. Рядом стадион - занимайся сколько хочешь!
Последняя фраза офицера скорее относится к нему самому. После службы он встает на лыжи и нарезает по стадиону круги.
- А что? - удивляются офицеры. - Это наш досуг. Мы не привыкли сидеть в ресторанах, в город и то выезжаем по случаю, на большие праздники: суетность напрягает. А здесь и дом, и служба.
С новогодним настроением
На том мне хотелось бы поставить точку в рассказе о предъюбилейной поездке в Мелитопольскую ракетную дивизию. А ведь еще о многом не написал. Например, о ребятах-срочниках (на фото). Это Адель Рахматуллин из города Сосновка Вятскополянского района, по мнению которого, самое сложное - запомнить имена своих командиров, и Евгений Логинов из деревни Слудка Немского района, который решил продолжить службу по контракту и не жалеет о своем решении.
Еще о том, что военные, при отсутствии действующего Дворца культуры, как могут стараются разнообразить свой досуг. Выдумщиков и авторов творческих идей немало. К Новому году хотят создать «Город-сказку»: поставить ледяные скульптуры различных сказочных персонажей. Причем в увлекательном конкурсе соревнуются все воинские части.
А в солдатской столовой повара тоже озабочены: к любимым праздникам надо порадовать солдат выпечкой, тортиками, кексами.
Согласитесь, на нелегкой службе тоже должно быть время и для хорошего настроения. И не только по случаю Нового года. Просто ракетчики всегда живут с оптимизмом и верой в завтрашний день.
Это был подвиг
(Из воспоминаний ветеранов дивизии)
Александр Георгиевич САВЕЛЬЕВ, первый командир, генерал-майор:
«Меня вызвал главный маршал артиллерии Неделин и сказал, что намерен назначить меня командиром бригады, формирующейся на базе учебно-артиллерийского полигона в Кировской области. Позже министр обороны, маршал Советского Союза Малиновский очень тихо, мягко добавил: вопрос боевой готовности создаваемых ракетных войск стал главным. Обстановка сложная, и подразделений межконтинентальных ракет сейчас немного. «Считайте, что вы едете на передовую фронта!» - говорил он.
От ближайшей железнодорожной станции посёлка Юрья на тракторе около трех часов добирался до расположения нашего будущего управления. Дороги строились и тут же разбивались многочисленными машинами...
Это было время суровых испытаний на выживание. Бытовые условия офицеров и солдат - крайне тяжелые. Все жили зимой в палатках, в свободных стройбатовских бараках, где стояли две буржуйки. Спали, в чём ходили, не разуваясь: внизу - матрац, сверху - одеяло и шинель. Температура в бараках - ниже нуля. На стенах - снег. В умывальниках - лёд. Было так холодно, что волосы примерзали к подушке».
Ремус Васильевич МАРКИТАН, генерал-лейтенант:
«Семейных офицеров, которым посчастливилось найти хоть какое-нибудь жильё, в город отпускали не более одного раза в месяц, а остальные безотлучно находились на площадках. Питались очень плохо: мяса, молока, яиц в рационе не было. Консервы, супы и каша - основная еда. В столовой-навесе при минус 30-ти хлеб рубили топором. Это была не служба. Это был подвиг».
Александр ШИРОКОВ.
Фото автора и из архива Мелитопольской ракетной дивизии (п. Юрья-2).
Справка «ВК»
Мелитопольская краснознаменная ракетная дивизия была создана в 1941 году в Дагестане на базе 91-й стрелковой дивизии. В годы Великой Отечественной войны прошла путь от Волги и Дона до берегов Балтийского моря, преодолев около семи тысяч километров, в том числе с боями - две тысячи. Ее воины освободили от фашистов 1114 населенных пунктов, а с другими частями 51-й армии - 25 городов и 34 райцентра.
Уничтожено и захвачено 345 вражеских танков, 16 самолетов, 604 орудия, 374 миномета, более трёх тысяч автомашин, взято в плен 14 тысяч 960 немецких солдат и офицеров.
После окончания войны дивизия была передислоцирована на территорию Уральского военного округа. 12 ноября 1960 года на ее базе сформировали Мелитопольскую ракетную дивизию с местом дислокации в п. Юрья (с 1961 г. - п. Юрья-2).
В ноябре 1962 года за успешное выполнение задач по постановке полков на боевое дежурство и в продолжение исторических традиций дивизии передали орден Красного Знамени 91-й стрелковой Мелитопольской краснознаменной дивизии.
С 1993 года входит в состав Оренбургской ракетной армии.
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