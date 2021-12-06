Радость под новогодней ёлкой. Детский фонд собирает новогодние подарки для сирот

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Никогда не забыть те прекрасные мгновения далекого детства. В доме появлялась ёлочка (родители заботились), её ждали, смотрели в замёрзшее окно. Радостно восклицали: «Приехали!» Бежали во двор и вместе с родителями, тоже суетящимися и смеющимися как дети, заносили лесную красавицу в дом, широко распахивая двери, как самую долгожданную гостью.

Она еще была с крепкого морозца, на колючих ветках лежал искрящийся снежок. Когда он таял, по каждому уголку дома разносился удивительный хвойный аромат. Доставали с чердака яркие разноцветные игрушки, золотые и серебристые шары, серпантин и другие украшения.

Но самое главное новогоднее чудо еще не случилось. Оно происходило тогда, когда под нарядной елочкой появлялись подарки. Восторженно рассматривали их: конфетки, печенье. И - о радость! - оранжевые мандаринки! А потом - праздничное застолье, веселые хороводы, катание с горок и еще много-много радости, которую дарил Новый год…

Всякий раз, встречая этот снежный и удивительный праздник, думаю о том, что рядом находятся те, кому счастье не всегда улыбается. У кого-то из малышей нет заботливых родителей, нежно любящих бабушек и дедушек, а некоторые семьи (и это тоже общая беда!) не имеют даже средств к существованию, дети о сладостях мечтают лишь во сне…

Эта добрая традиция - дарить радость детям-сиротам либо живущим в малообеспеченных семьях, просто бедных и забытых, - родилась в Кировском отделении Российского детского фонда еще в 1988 году. И с тех пор огонек доброты не гаснет.

Вот и нынче Детский фонд вновь объявляет рождествен­скую акцию «Подари детям радость». Об этом мы беседовали с председателем Кировского отделения Российского дет­ского фонда Валентиной ИВАНОВОЙ.

- Валентина Павловна, у нас у всех было счастливое детство. Думаю, вы с этим согласитесь. Но, к сожалению, есть еще те, кому тоже хочется улыбок, новогоднего чуда, наконец, просто теплого участия.

- Я думаю о том ежедневно: не должны дети оставаться забытыми! А потому такая предновогодняя акция вновь и вновь стартует перед самым любимым праздником. Новый год и Рождество - добрые и светлые торжества, особенно для детей. Они (да и многие из взрослых, возможно, тоже) верят в Деда Мороза, Снегурочку и с нетерпением ждут волшебных сюрпризов.

- Когда захожу к вам, вижу, что коридоры фонда всегда заполнены различными коробками с вещами, игрушками, книгами. Значит, люди по-прежнему остаются неравнодушными?

- Даже в самые тяжелые девяностые годы, когда горожанам не платили месяцами заработную плату, пенсии (вы же помните те времена), к нам всё равно приходили граждане: кто конфетку приносил, кто шоколадку. От себя отрывали, но мы были им благодарны.

Помню, когда пришла в 1991-м в Детский фонд, переживала: как люди отзовутся на наши призывы о благотворительности? У нас было более сорока детских домов, школ-интернатов. Хотелось всем помочь. Я тогда по старой памяти и дружбе обратилась к Николаю Михайловичу Липатникову (ныне покойному). Он работал в гор­исполкоме. Удивительный человек, тут же откликнулся, прислал для детей-сирот десять тысяч подарков.

- Теперь время другое: и возможностей больше, и обеспеченных людей, в том числе в Кирове, стало немало.

- За такой большой период существования нашего фонда у нас, разумеется, появились наши постоянные друзья-партнеры. Нынче на День защиты детей такие неравнодушные люди помогли собрать более двух тысяч подарков.

- Я всегда вижу, что на вашем столе много заявок из районов области: все просят помочь. А что, на местах никак нельзя детям приобрести хотя бы сто граммов конфет и порадовать их?

- Заявки, действительно, приходят отовсюду - из больниц, детских домов, школ-интернатов, отделов социальной защиты. Нам нынче только на новогоднюю акцию необходимо около пяти тысяч подарков, в том числе для опекунских семей. У меня такой принцип: пусть подарочек будет не супершикарным, не по пять - десять килограммов, но главное, чтобы каждому ребенку досталось хотя бы по несколько конфет и печенюшек. А еще - и это тоже мое убеждение! - вместе с ними появились бы и, скажем так, нужные в хозяйстве вещи. Конфетку съел, и всё. А вот, к примеру, книги, игрушки, развивающие игры для детей останутся навсегда. И, возможно, их потом передадут другим детям.

- Из вашей многолетней практики знаю: заявки пишут в фонд даже главы районов.

- Да, например, глава Арбажского района присылает. Я никому не отказываю. У них район небогатый, нет крупных предприятий, предпринимателей. Главам районов лишь говорю: «У нас нет транспорта, чтобы доставить подарки. Если кто-то из ваших водителей вдруг с оказией окажется у нас, пусть их заберет».

- В числе благотворителей немало и детей (я их тоже вижу в ваших списках).

- И такая традиция есть. Говорю воспитателям, педагогам школ: пусть дети тоже соберут сами подарки. Скромные, незатейливые. А если еще напишут и пару теплых слов с поздравлениями тем, кому дарят, то они поймут, что нет чужих детей, а добро творится своими руками, от чистого сердца.

- Давайте их назовем.

- Безусловно. Это средние общеобразовательные школы города Кирова № 30, 51, Российское движение школьников при Доме детского творчества «Вдохновение».

- Поблагодарим и взрослых благотворителей.

- Давние и тесные связи сложились со многими крупными предприятиями областного центра. Представляете, некоторые руководители без всяких навязчивых просьб просто сами звонят: «Не нужны ли вам к Новому году какие-то подарки?»

Мы благодарны заводу «Авитек», Управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Кировской области, областному арбитражному суду, сотрудникам налоговой инспекции.

У нас есть и просто замечательные люди. Например, депутат областного Законодательного собрания Дмитрий Русских уже много лет не только сам оказывается благотворителем, но и организует молодых предпринимателей. Они собирают и привозят по 600 новогодних подарков.

Давно работаем и с киров­ским отделением Центробанка России. Сергей Николаевич Крюков, его управляющий, тоже всегда откликается на наши просьбы. Нынче в парке «Аполло» они организовали детский праздник для наших подопечных.

- В этом году не будет массовых меро­приятий из-за эпидемиологической ситуации, но никто не отменял праздники и не запрещал дарить радость от встречи Нового года и Рождества.

- Знаете, как радовались нашим подаркам, к примеру, в нолинской коррекционной школе-интернате. Звонила директор этого учреждения, рассказала, как они рассматривали сладкие сюрпризы от добрых волшебников-взрослых и не только. А потом сами стали делать скромные подарочки своими руками, дарили их в детский сад, больницу.

- Валентина Павловна, напомним еще раз всем кировчанам, куда надо приносить свои пожертвования.

- Акция продлится до конца новогодних праздников. Принести подарки можно в отделение фонда по адресу: улица Труда, 57. Они будут переданы воспитанникам детских домов и школ-интернатов, детям с ограниченными возможностями здоровья, из малообеспеченных семей, живущих в отдаленных селах и деревнях, детям из приемных и многодетных семей. И, поверьте, каждая конфетка дойдет по назначению!

- И, конечно же, надо не забыть о частичке души, какую вкладываешь в доброе дело. А оно, как известно, окупится сторицей.

Беседу вёл А. ВЯТКИН.