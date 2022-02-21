Рядом с президентом. Как братья Устюжанины из Оричей преображенцами стали

Вера Владимировна, мама братьев-близнецов Владимира и Сергея Устюжаниных из Оричей, до сих пор считает, что она сделала в своё время всё правильно, когда после окончания средней школы направила сыновей в Кировский колледж музыкального искусства имени И.В. Казенина. Материн­ское чутьё подсказало: это их стезя, на которой они непременно найдут себя. И не ошиблась.

Сейчас парни-красавцы служат в 154-м отдельном комендантском Преображенском полку. А в прошлом году они приняли участие в Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» в Москве. Но о том Вера Владимировна уже узнала позже, когда ей сообщили, что ее сыночков показывают по всем федеральным телеканалам.

Всё дело… в трубе

Оказывается, в Оричев­ской средней школе имеется свой оркестр. И братья Устюжанины в нём были активными участниками - играли на гармони, баяне (с шести лет посещали музыкальную школу). Им такое увлечение нравилось. Они и теперь говорят: «Занимались по желанию, без особого напряга». А затем поступили в музыкальный колледж.

- А почему решили играть именно на трубе? - поинтересовался я у мамы.

- Мне показалось, это им больше пригодится в жизни.

Что тут скажешь: снова не подвела материнская интуиция! Когда настало время сыновь­ям идти на службу, Вера Владимировна продумала свой материнский план. Она через знакомых узнала, как можно ребят определить в воинские подразделения, скажем так, с музыкальным уклоном.

Они обратились в Москву, им подсказали, что необходимо приехать на прослушивание. Прибыли в столицу, нашли расположение Преображенского полка, волновались. Но когда за дверью кабинета мама услышала, как играют ее мальчики, сразу же поняла: не могут не взять, они, безусловно, талантливы! Так и произошло: строгие преподаватели в офицерской форме сказали: «Всё хорошо - берём!»

Они мчались к родному фирменному поезду «Вятка» буквально на крыльях. На областном сборном пункте парни сказали: их взяли в знаменитое воинское подразделение! Так близнецы из вятской провинции оказались в Военном образцовом оркестре почетного караула Преображенского полка.

И началась служба. Я долго ждал, когда ребята приедут домой. Хотел поговорить о буднях, о традициях преображенцев. Однако, как и во многих подразделениях Министерства обороны, у них карантин. Никого не отпустили на новогодние праздники. Но благодаря Вере Владимировне беседа с Владимиром и Сергеем всё же состоялась.

С богатырским здоровьем

Именно за преображенцами, не отрывая взгляда и с замиранием сердца, следит весь мир во время военных парадов и показательных выступлений. Глядя на рослых гвардейцев, мальчишки-школьники невольно замирают и стоят по стойке смирно. В этот момент каждый из них мечтает стать военным, когда вырастет.

Однако гражданским сложно представить, какой тяжелый армейский труд стоит за их отточенными движениями и воинской выправкой.

Много лет назад мне пришлось побывать в Президент­ском полку - главном элитном подразделении Министерства обороны РФ. А потому знаю, насколько сложно попасть на службу в такого рода подразделения. Так вот о Преображенском.

Только на ежедневную строе­вую подготовку отводится от пяти до восьми часов. На самом деле строевая шагистика - это не просто военная наука, но и высокое искусство. Научиться стоять неподвижно - уже непростая задача, а делать это солдатам-преображенцам приходится часто. Но эти парни умеют стоять по нескольку часов, при этом в любой момент готовы выполнить строевой приём.

Когда беседовал с командирами, узнал, что требования к кандидатам-преображенцам довольно жёсткие. С одной стороны - представительные внешние данные и высокий рост (от 175 до 190 сантиметров), с другой - богатырское здоровье (стопроцентное зрение без коррекции и нормальное цветоощущение, острый слух, который позволяет воспринимать шепот на расстоянии шести метров, отсутствие татуировок на теле и благополучная семья).

Само собой предполагается, что призывники не должны иметь проблем с законом или обладать вредными привычками. Так что сюда попадают лучшие. Более того, кандидатов на прохождение службы командиры полка отбирают лично. Стоит ли говорить о том, что шансы призывников из пар близнецов, которые соответствуют всем этим требованиям, возрастают как минимум вдвое.

Под славный марш

«Марш Преображенского полка» - эту музыку мир узнаёт уже по первым аккордам: «Славны были наши деды! Знают турки нас и шведы!» Она сопровождает военные парады и официальные церемониалы и заставляет зрителей с замиранием сердца следить за отточенными до идеала движениями рослых гвардейцев знаменитого полка.

Темпоритм марша со скоро­стью 120 шагов в минуту, особое возвышенно-торжественное звучание и кантовая форма сделали это музыкальное произведение олицетворением побед русской армии и воинской славы воинов-преображенцев.

Зубная щётка для пуговиц

Но в первые дни службы со всеми традициями братьям Устюжаниным еще предстояло познакомиться.

- Сложно было адаптироваться, - признаётся Сергей. - Всё по-новому. Заправка кроватей особым способом: подушки выравнивать в «квадратики». Ежедневно необходимо отпаривать форму (на каждого военнослужащего шьют индивидуально, предварительно снимают мерку). Ее необходимо еще и просушить феном. Отпариваем вечером, пуговицы драим зубной щеткой. Правда, надеваем форму только на праздничные и торжественные мероприятия, но держать ее в порядке всегда необходимо. Так же и чистим сапоги - специальным обувным кремом. Если что-то не удалось сделать качественно, командиры могут поругать.

Когда молодые парни приходят на службу, прежде всего они начинают привыкать и к кухне. На службе нет маминых пирожков. Но, поверьте, современная кухня в нынешней российской армии ничуть не уступает и домашнему столу.

Сергей Устюжанин сказал, что в тот день, когда мы говорили, на завтрак у преображенцев были каша, чай, молоко, обязательно - яйца. На выбор - греча или рис с мясом. На обед - пюре с курой, сок и тоже блюдо на выбор. На ужин - рыба, картофель. На Новый год побаловали и сладеньким: выдали яблоко, по две конфетки и вафли.

В остальном служба не отличается от других родов войск: тот же распорядок дня, есть тихий час, репетиции, строевая и физподготовка.

И с французами подружились

А теперь о самом, пожалуй, главном событии в их жизни - фестивале «Спасская башня», проходившем в Москве в сентябре прошлого года. Участников из Лефортово (место дислокации полка) привезли на территорию Кремля. Там уже расположились в палатках музыканты из других стран. Репетиции проходили с восьми часов утра и до позднего вечера. Наши преображенцы общались с представителями других государств.

- Нам понравились француз­ские музыканты, - говорит Сергей Устюжанин. - У них очень красивая форма, такие шапочки бархатные. Мы обменялись нашивками на память.

- Фестиваль получился очень интересным. Выступили два коллектива из Катара, орке­стры из Мексики, Греции, Белоруссии. Россию представили почти все силовые ведомства, где есть оркестры. Выступили и суворовцы училища Халилова. Всего - 22 оркестра, - рассказали ребята.

Зарубежных коллективов было меньше, чем обычно. За пару дней до открытия в ан­самбле из Габона несколько человек заразились коронавирусом. Делегация не смогла приехать. Из-за пандемии не со­стоялось выступление музыкантов из Франции, Австрии и Швейцарии.

Из-за санограничений ситуация была уникальной и потребовала чрезвычайных мер. Но организаторы справились. В фестивале приняли участие народная артистка России Тамара Гвердцители, «Хор Турецкого», Тилль Линдеманн (с ним, кстати, сделали фото на память и вятские музыканты). С братья­ми-близнецами сделали еще и плакатный снимок на фоне Кремля (его демонстрировали во всех мировых СМИ).

Когда рядом президент

За время службы братья Устюжанины не раз видели президента России Владимира Путина (например, на возложении цветов 9 мая), президентов Египта, Ирака, Иордании, других стран. Приходилось принимать участие в торжествах с участием мэра столицы Сергея Собянина.

Срочная служба у ребят закончится весной. Но расставать­ся с армией они не собираются - продолжат службу по контракту. Условия ее еще более серьезные. Всех претендентов ждет жёсткий экзаменационный отбор по физической, огневой и строевой подготовке и основным военным предметам. И даже при зачислении в полк контрактники еще и проходят дополнительные курсы обучения в специальной учебной части.

- Мы решили, что музыке и Преображенскому полку никогда не изменим, - говорят братья Устюжанины из Оричей.

Теперь они вместе с другими музыкантами полка готовятся к празднику 23 февраля. Им предстоит снова встретиться с президентом России Владимиром Путиным, который примет участие в торжествах.

Александр ШИРОКОВ.

Фото из архива семьи Устюжаниных.

Кстати.

История Преображенского лейб-гвардии полка начиналась более 300 лет назад. Наследник русского царя Алексея Михайловича молодой царевич Пётр был сослан в с. Преображенское и потехи ради собирал вокруг себя молодых сокольничих, дворовых и просто крестьян для воинских забав.

Из такого состава будущий великий император всероссийский и создал два отряда, один из которых назвал Семёновским, а второй - Преображенским полком.

С того самого времени преображенцы всегда были рядом с царём как в мирное, так и в военное время. Они находились на передовой, не боялись смерти на полях сражений и бились за Отчизну до последнего.

Славная история знаменитого Преображенского полка начала свой новый отсчет 5 апреля 2013 года. Указом президента России Владимира Путина 154-му отдельному комендантскому полку было присвоено почётное наименование «Преображенский».

Сегодня военнослужащие принимают участие во всех высших государственных мероприятиях - церемониалах и военных парадах, встречах и проводах глав иностранных государств и военных делегаций, сопровождают первых лиц на церемониях возложения венков к монументам и Вечному огню.

Кроме того, преображенцы несут гарнизонную и военную службу, обеспечивают безопасность в Москве и регионе, в том числе и в плане антитеррористической безопасности.