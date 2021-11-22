Рядом с Фортуной. Как полицейские собаки выходят на пенсию

Каждый, кто имеет какого-то четвероногого друга, испытывает невольный страх: «А когда он постареет, что тогда делать? Как пережить?» Независимо от того, собака у вас, кот или белочка, они как члены семьи. А за долгие годы, находясь всегда рядом, питомцы делили ваши радости и печали, прощали нанесённые вами обиды. И непременно были любимы. Но вот наступает старость. К братьям нашим меньшим она, увы, приходит намного раньше, чем к людям. У вас в душе - боль, тревога, печаль.

А если ваш питомец (собака) находится на боевом посту в правоохранительных структурах? Как складывается судьба хвостатых «стражей порядка», говоря человеческим языком - вышедших на пенсию?

Об этом я думал, когда звонил Дмитрию Гавриловичу Огородникову, много лет возглавлявшему кинологическую службу УВД Кировской области, полковнику милиции в отставке, истинному фанату своего дела (в свое время я сделал с ним немало материалов о кинологах и об их питомцах).

- Конечно, когда у служебной собачки наступает, скажем так, пенсионный возраст, это весьма трагично. В первую очередь - для кинолога, который с ней работал. Наступал тот период, когда четвероногий друг, например, уже не мог сам запрыгнуть в милицейскую машину (его приходилось подсаживать). Кого-то из питомцев отдавали в изоляторы временного содержания - они там несли службу, других - горожанам. Но мы их никогда - боже упаси! - не бросали. Иные «служаки» доживали в питомнике. Ведь это такие же бойцы, которые наравне со всеми сотрудниками в форме добросовестно несли службу и по выслуге лет также заслужили спокойный отдых, заботливый уход.

Почти как люди

Начальник Центра кинологической службы УМВД России по Кировской области Андрей Садаков раскрыл закон «О полиции». Читаем: там сухо и официально написано, что служебная собака считается «специальным средством, приданным сотруднику полиции для обеспечения

охраны общественного порядка». А стало быть, как и ее напарник в погонах, находится в штате, поставлена на довольствие и при необходимости может быть отправлена «в отставку». Как видите, почти всё как у человека.

- Предельный срок службы - восемь лет, - рассказывает Ан­дрей Владимирович. - Затем собирается комиссия, проводится тестирование: в полном ли объеме собачка выполняет свои служебные обязанности, каково ее здоровье? А после принимается решение - продлевать срок службы на год или списывать.

Конечно, последнее слово звучит весьма грустно. Увы, боец, пусть и четвероногий, тоже имеет, скажем так, свой «лимит годности». По истечении его срока и согласно Федеральному закону РФ «Об ответственном обращении с животными» № 498-ФЗ от 27.12.2018 и приказам МВД России информация о передаче животного на безвозмездной основе выкладывается на сайт регионального управления МВД. Проще говоря, бывшего «бойца» предлагают взять в добрые руки. Если желающих не находится, то собачка продолжает жить в центре кинологической службы до естественной смерти, получая полный уход, ветеринарное обеспечение и т.д.

У кого окажется друг?

Признаться, писать об этом непросто, особенно если ты знаешь людей, которые всю жизнь посвятили воспитанию собак, выходили с ними на дежурство, в ночные рейды, порой рисковали вместе с ними при обеспечении правопорядка на улицах наших городов.

«Но такова судьба», - говорят кинологи. Разумеется, право выбора - расстаться с другом навсегда или взять к себе домой - дается хозяину. Он по возможности (и это нередко случается) берет воспитанника в семью. Если нет такой возможности (например, не позволяют жилищные условия: питомцу же тоже нужны определенные «квадратные метры»), то хвостатого «бойца» передают другим надежным гражданам. И такая процедура очень ответственна.

- Желающие приходят к нам, - продолжает Андрей Садаков. - Мы с ними беседуем, разъясняем, что это служебная собака, с ней необходимо ежедневно заниматься, регулярно гулять, она должна быть задействована физически, с ней надо активно работать. У нас говорят: «Нет дурных собак, есть дурные хозяева». Когда мы убеждаемся в том, что человек готов взять собачку, принимаем решение. Пишем обращение на имя начальника регионального управления, снимаем с довольствия. А затем отслеживаем судьбу нашего ветерана.

Дик, Барт и другие

Я как-то видел процесс прощания с собачкой. Новые хо­зяева сажают ветерана в машину, и бывший хозяин напоследок видит лишь глаза своего питомца - грустные и недоуменные...

Дмитрий Леонидович Метелев - младший инспектор-кинолог, старший прапорщик, (на фото) в центре кинологической службы - с 1994 года. Пришел сразу же по­сле срочной службы в армии.

- Я раньше никогда не имел дела с собаками, - рассказывает Дмитрий. - Тогда мы работали в составе экипажей патрульно-постовой службы, собачка находилась в багажнике «уазика». Конечно, наше присутствие сотрудникам ППС было в тягость, как дополнительная нагрузка. Но когда они видели результаты нашей работы, понимали: кинолог со служебной собакой - надежные и желанные партнеры.

«Дмитрий вспоминает, что первым у него был черный кобель - «немец» Дик (тогда в центре только и были немецкие овчарки, и, как правило, кобельки). Но у него было больное сердце, и вскоре пёс погиб при исполнении служебных обязанностей. Затем появились Барт, Шерхан, Сэтти, теперь - Фортуна, тоже «немка» «по национальности».

- Недавно ей продлили срок службы еще на год, - пояснил Дмитрий. - Хотя она тоже уже дослужилась до пенсионного возраста.

Фортуна идёт по следу

Дмитрий берет служебных собачек щенками. Он считает, так лучше. Щенка можно воспитать «под себя», собачка узнает твой характер, а ты - ее. «Мы вместе учимся друг у друга», - говорит кинолог.

- Характер же у каждой свой, как и у людей. Впрочем, немецкая овчарка проще переносит смену хозяина, быстрее привыкает к другому: таковы нюансы нашей службы. Иногда сотрудник увольняется, передает собачку другому. Смотришь -

а они еще лучше сработались, результаты работы и показатели служебной деятельности стали выше. Или, наоборот, некоторые друг с другом просто не сходятся, ничего у них не ладится.

Разве в жизни у людей, согласитесь, не так? А вот о Фортуне Дмитрий может говорить действительно как о настоящем и проверенном друге. Она несколько лет находилась у него дома. Подружилась с детьми, играла с ними. Безусловно, стала членом их семьи.

- Она очень любит детей, - добавляет кинолог.

Он вспомнил и о боевых за­слугах Фортуны. Однажды их вызвали на место происшествия: обокрали автомобиль. Злоумышленники вынесли автомагнитолу, динамики, инструменты. Дмитрий пустил Фортуну по следу, который она взяла с ходу. Вскоре в кустах, недалеко от дома, Фортуна нашла сумку с похищенным. Затем привела к общежитию, где находились предполагаемые преступники.

Вспомнили и еще об одной собачке - Сэтти. Как-то поступило сообщение о том, что в одном из районов пропали бабушка с внуком. Инспектор с «напарницей» всю ночь ходили по лесам, осматривали окрестности. Лишь к утру, уставшие, измученные от хождений по кочкам, овражкам и болотцам, узнали: пропавшие сами вышли к людям - нашли дорогу.

- Да разве вспомнишь все приключения, - улыбается мой собеседник. - Их много.

Кстати, Сэтти, к примеру, уже пристроена в хорошие руки: ее по выслуге лет передали в поселок

Лянгасово, в семью с детьми. Новые хозяева регулярно присылают фото собачки, уже находящейся «на гражданке». Дима тоже звонил, интересовался, как ведет себя его воспитанница, давал советы.

Сейчас у него есть годовалый щенок - «немка» по кличке Ливадия, тоже шустрая «девушка», которая живет у Димы. Как говорится, притираются, а какой она вырастет, всё зависит от него.

В добрых руках

Когда мы общались с Дмитрием Метелевым, к нашей беседе присоединился начальник отделения по разведению, выращиванию, дрессировке и тренировке собак Сергей Мистак.

- У меня тоже была собачка, которая отслужила свой срок. Переживал: кому попадет в руки? А потом новые хозяева стали присылать ее снимки. Увидел: она заметно поправилась. Сказали, что кормят ее котлетами, молочком. В общем, живет она до сих пор, хотя ей уже 14 лет - предельный возраст собачьей жизни (по человеческим меркам - почти 80 лет).

Конечно, в новой семье собачий рацион не соблюдается - кормят своего любимца-«приё­мыша» послаще да повкуснее.



А вот на службе всё строго регламентировано, рассчитано по граммам. Хотя меню весьма разнообразно. В него входят мясо (причём не свинина, а говядина, конина, баранина), овощи, рыба, разные крупы, соль.

За нормой и за приготовлением пищи строго следят. Используются и субпродукты, но только в качестве лакомства - например, во время дрессировки, для поощрения. Сухой корм (сертифицированный) дают в экстренных случаях (допустим, идет уборка кухни: моют котлы для приготовления пищи и т. д.).

Вместе!

В центре кинологической службы собачек разводят сами. А потому каждую знают, что называется, «с пеленок»: её пристрастия, особенности, черты (да-да!) характера. Мы шли вдоль вольеров, в которых - красивые, ухоженные животные. Они реагировали спокойно: выдержка военная! Через решетки протягивали милые мордочки и мохнатые лапы - «здоровались», надо полагать.

В эти дни в центре как раз проходило обучение кинологов из районов нашей области (сдавали зачеты). Через какое-то время сотрудники вместе с новыми четвероногими друзьями поедут в территориальные отделы полиции, где станут нести службу по охране общественного порядка.

Конечно, кинологам еще надо привыкать к питомцам, изучать их, терпеть капризы и слабости. Словом, найти общий язык. Старшие и опытные офицеры им говорят: тогда кинолог и собака станут едиными, сплоченными. И, возможно, у каждого тоже будет своя Фортуна. А им вместе нести долгую и нелегкую службу.

Александр ШИРОКОВ.

Фото Центра кинологической службы УМВД России по Кировской области.