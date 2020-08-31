Ради жизни на селе. Журналист «ВК» побывал в двух селах Шабалинского района Кировской области

Про Шабалинский район не часто пишут. Создается впечатление, что ничего там не происходит. Что живут там люди, вдали от областного центра, работают, ходят в магазин, решают свои бытовые проблемы. А может даже, не живут, а выживают. И это их существование никому не интересно, никому не нужно. Не важно до такой степени, что и упоминать об этом не стоит.

Поэтому, когда в редакцию «Вятского края» позвонили из регионального министерства сельского хозяйства с предложением посмотреть, что делается в этом районе, мы двумя руками ухватились за такую возможность. И, как оказалось, не напрасно.

В связи с перезапуском госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в населенных пунктах района люди получили надежду на то, что их жизнь хоть в чем-то, но станет лучше, что власть их не бросила и не забыла. И убедиться в этом мы смогли своими глазами, посетив два села в окрестностях райцентра - Семеновское и Содом.

Не считать деньги, а видеть людей

Когда мы въехали в село Семеновское, то первое, что бросилось в глаза, был бюст человека, очень похожего на героя Гражданской войны Василия Чапаева, - гордо приподнятая голова, лихо закрученные вверх усы, папаха и алая звезда на груди. Как потом выяснилось, это и был Чапаев. Его имя носил колхоз, который в советское время существовал на этой территории. А подкрашенная алой краской звезда показала, что люди не забывают своей истории и уважают ее героев.

Рядом с бюстом обнаружилось здание, внешний вид которого свидетельствовал, что жизнь в этом селе еще не угасла совсем. Судя по табличке, в нем располагаются школа и детский сад. Стены обшиты сайдингом, окна пластиковые, двери тоже блистают новизной.

Оглядевшись, мы обнаружили, что оказались на «пятачке», вокруг которого сосредоточилась вся сельская жизнь. Рядом со школой добротный фельдшерский пункт, немного далее то, что можно принять за магазин (как опять же потом выяснилось, там именно он и располагался). А напротив школы - кирпичный Дом культуры с мозаикой из всадников на фоне Красного знамени в верхней части фронтона.

Но рядом с добротными пока зданиями были видны и следы запустения (они потом часто встречались то здесь, то там). Наискосок от нынешней школы за разросшимися кустами скрывается покосившееся деревянное строение, в котором ранее (об этом свидетельствует соответствующая табличка) располагалось это общеобразовательное учреждение. Бывший детсад зияет выбитыми окнами. Вдалеке виднеются заброшенные дома.

У ДК нас встретила местная жительница, которая мало чем отличалась от своих односельчан, которые проходили мимо. Как оказалось, это - глава села. Она охотно рассказала нам, что происходит не только в Семеновском, но и в окрестных деревнях.

- Когда я приехала сюда 23 года назад, здесь было процветающее село, - сказала женщина. - А сегодня жизнь у нас угасает. Только за прошлый год девять человек унесли на кладбище. В некоторых деревнях по двое жителей осталось. А всего в поселении до 200 недотягивает, включая тех, кто у нас прописан, но не живет.

По словам сельского главы, жизнь здесь постепенно затухает. Работы нет. Все мужское население трудится на стороне, вахтовым методом. Детей мало.

- В школу нынче только два первоклассника пойдут, - огорчается местный руководитель. - К нам едут только пенсионеры, которые хотят доживать век в деревне. Даже в магазин не можем найти продавца. Обещают, что кто-то приедет, но пока там никого нет.

По ее мнению, в той разрухе, которая здесь сейчас царит, нужно винить самих жителей. Когда расформировывали колхоз «Чапаев», они отдали его лицам «не нашей национальности». Те взяли хозяйство ради леса, а вот вести сельхозпроизводство у них не выходит.

- В прошлом году насадили картошки - не выкопали. До этого хотели разводить индо¬уток, но они у них все передох¬ли. Лисы потом их тушки по всему селу таскали. А нет хозяйства, то и жизнь затухает. Хорошо, что о нас хоть сейчас вспомнили. Крышу на ДК отремонтировали. Уличное освещение скоро дадут. Стелу, посвященную нашим землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, обновляют. Тротуар вот делают. Триста метров. Пусть деревянный, но у нас и такого никогда не было. Сейчас мы здесь с вами в туфлях идем, а раньше люди болотники надевали.

Как сказала женщина, в связи с переменами, которые произошли в селе в этом году, у семеновцев хоть какая-то надежда на будущее появилась.

Как уточнил подъехавший позже глава Ленинского город¬ского поселения (в которое входит Семеновский округ) Валерий Абрамов, только на обновление памятной стелы было выделено более одного миллиона рублей. Всего же на все проекты в этом селе финансирование предполагалось в сумме шести миллионов. Правда, в результате торгов образовалась экономия.

Конечно, можно задаться вопросом: зачем вкладывать деньги в умирающее село? И те, кто привык мерить все с бухгалтер¬ской точки зрения, могли бы сказать: в данном случае средства израсходованы неэффективно. Именно так мыслили, например, бывший губернатор Никита Белых и его заместитель Мария Гайдар. Но тогда нужно забыть, что и в таких населенных пунктах живут люди. Такие же люди, как Белых или Гайдар. Может быть, значительно менее богатые, может быть, с другими взглядами на жизнь. Но люди, которым точно так же хочется ходить по нормальным тротуарам, покупать продукты в магазине, а не ездить за ними за тридевять земель, чтобы на улице, по которой они идут, горел свет и т. п. Можно ли им в этом отказать? Даже в том случае, когда они оказались не в том месте, не в то время и не при тех обстоятельствах? Наверное, можно. И так не раз уже делалось в недавнем прошлом. Вот только правильно ли это?

Вернуть людям веру в себя

В отличие от Семеновского село Содом встретило нас добротными домами и оживлением на улицах.

Не останавливаясь на осмотр местных достопримечательностей (которые, уверен, есть и в этом селе), мы проехали сразу к спортивной детской площадке, которая была совсем недавно построена в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

Когда кортеж из местных и областных чиновников подъехал к ней, там осваивали тренажеры дети, и был даже один родитель, игравший со своим отпрыском в настольный теннис.

- В нашем поселении, куда входит и село Содом, живет примерно 600 человек, - рассказал глава Высокораменского сель¬ского поселения Святослав Добровольский. - Детей в самом Содоме около двадцати. Это не считая тех, которые приезжают отдыхать сюда на лето, к бабушкам и дедушкам. В этом году мы активно включились в программу по развитию сельских территорий. Был сход граждан, и там решили, что к приоритетам относятся уличное освещение (у нас оно не работает с 1997 года), а также организация досуга детей и взрослых. Поэтому решили построить здесь спортивную детскую площадку, которой могли бы пользоваться и те и другие.

По словам главы поселения, строительство этой площадки велось рекордными темпами. Меньше чем за месяц были выполнены все работы по ее установке. И в ближайшее время состоится официальное открытие. Еще одна детская площадка появится в селе Высокогорье. Обе эти площадки по смете оценивались в миллион сто тысяч рублей. Однако стоимость контракта в результате торгов удалось снизить до 870 тысяч.

Свет на улицах вновь загорится в трех селах данного сельского поселения. На это уже потрачено миллион сто тысяч.

У администрации сельского поселения, по словам главы, уже заготовлены планы на следующий год. Они касаются ремонта улично-дорожной сети.

- В рамках этой программы в 2021 году мы планируем отремонтировать шесть улиц, - уточнил Святослав Добровольский.

Итог разговору подвел заместитель председателя правительства области, министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков.

- Наш визит сюда, в Шабалинский район, не случаен, - отметил министр сельского хозяйства. - Районное руководство правильно оценило те преимущества, которые дает эта программа, и активно использует их. Эту активность хотелось бы особо отметить. По разным направлениям идет работа. И пусть большая ее часть остается «за кадром», я имею в виду организационную часть и подготовку документации, но уже сегодня здесь мы видим ее результаты. Да, тротуары, например, в деревянном исполнении, но это забота о людях. Уличное освещение всегда вызывало много вопросов у граждан. А сегодня его проводят. И, конечно, соцкультбыт, как, например, эта детская площадка. И еще одно хотелось бы отметить. Хорошо, что удалось растормошить народ, и сегодня уже он определяет, что делать на своей территории, в каких улучшениях он нуждается. Ну а то, что районное руководство их поддерживает и само проявляет активность, просто здорово.

Понятно, что похвалы областного руководителя в адрес муниципального можно воспринимать как крылатую фразу из басни Ивана Крылова: «Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку». Но в данном случае это было бы ошибкой. Я знаю главу Шабалинского района Александра Рогожникова еще с тех пор, когда он не занимал этой должности, а был просто фермером, успешно ведущим собственное хозяйство. Уже тогда в нем жила некоторая неугомонность. И сегодня она нашла свой выход. Шабалинский район входит в число лидеров по количеству проектов, которые будут реализовываться на его территории. А ведь для этого нужно иметь не только организаторские способности. Важно уметь увлечь народ, повести его за собой, убедить совершенно разных людей (и рабочих, и безработных, и предпринимателей, и пенсионеров) в том, что от их желания, от их мнения зависит изменение жизни на селе.

Сергей СМОЛИН.

Фото автора.