Работа для сироты. Ваше мнение!

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Государство помогает выпускникам детских домов и интернатов найти свое место во взрослой жизни. Им бесплатно предоставляется жилье, они пользуются различными льготами, служба опеки помогает сиротам в социализации. Но есть одна серьезная проблема – трудоустройство.

И дело не всегда в том, что выпускники детдомов не всегда понимают, кем они хотят стать, или как строятся трудовые отношения с коллективом и начальством. Сами работодатели не торопятся брать на работу молодых людей с непростым прошлым, несмотря на то, что государство оказывает компаниям финансовую поддержку при найме выпускников детдомов.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Вы бы взяли на работу выпускников детдома?

- Да, конечно, они нуждаются в нашей помощи и поддержке

- Нет, у них проблемы с дисциплиной и работоспособностью

- Я бы не делал разницы между соискателями работы

Голосуйте на сайте «ВК»!

Подведем итоги прошлого опроса.

В России ужесточили наказание за сброс мусора с транспорта вне специально отведенных мест. Речь идет вовсе не об обертке от шоколада, выброшенной пассажиром легковушки. Федеральный закон № 287-ФЗ в десятки раз увеличил штрафы за сброс отходов с грузовых машин, тракторов и прицепов.

Если раньше для физических лиц штраф составлял 1 000 рублей, то теперь варьируется от 10 000 рублей до 70 000 рублей в зависимости от обстоятельств. Для должностных лиц – от 20 000 рублей до 100 000 рублей. Для юридических лиц – от 30 тысяч рублей до 200 тысяч рублей.

Министерство охраны окружающей среды Кировской области призывает граждан фиксировать данные нарушения на видео или фото и отправлять информацию по электронной почте [email protected] или в полицию.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Поможет ли увеличение штрафов искоренить сброс мусора из автотранспорта?

- Да, но штрафы надо поднять не в десять, а в сто раз – 3 голоса (60,0%)

- Нет, никто не будет доносить об этом в полицию – 2 голоса (40,0%)

Статью о новом подходе в борьбе со свалками читайте в субботнем номере «Вятского края».