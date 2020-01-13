«Пынька», «уталая», «некошной» и другие филологические находки кировских школьников

225 редких вятских словечек занесли на карту регионализмов области учащиеся школы № 51 г. Кирова. За это их наградили поездкой на Алтай.

В канун Нового года эта награда ребятам была особенно приятна. Еще бы: двести школьных команд из всех федеральных округов приняли участие в исследовательском проекте «Региональные особенности русской речи», а до финала дошли далеко не все. В Кировской области активно проявили себя команды школ № 37, 48, 56, 51.

- Мы нередко участвуем в проектах, которые организует центр «Познание», - рассказала учитель русского языка и литературы 51-й школы Любовь Григорьевна Новосёлова, - а также сотрудничаем с москов­ским Центром современных образовательных технологий. Это далеко не первый наш проект. Нам предложили поучаствовать в нем, и мы с удовольствием откликнулись, тем более что ребята учатся в классах с углубленным изучением русского языка, в которых я веду занятия. Так мы и вошли в этот проект.

- И много разных открытий сделали?

- Задача была - собирать мест­ные слова, так называемые регионализмы, исследовать их, найти их значение, толкование и нанести на информационную карту. Она сейчас в открытом доступе в интернете. На победу мы не рассчитывали, а просто увлеклись сбором этих редких слов и неожиданно вышли в финал.

- Как собирали?

- Ребята выспрашивали своих родителей, бабушек, дедушек, даже учителей привлекли, знакомых. Раскинули «сети» команды как можно шире, быть может благодаря этому и нашли так много слов.

Постепенно в учительской собралась вся команда, четверка отважных знатоков вятских диалектизмов.

- Мы с Машей записывали слова, оформляли анкеты и отсылали их Саше, - начала рассказ Аня Смирнова. - А он редактировал их описание, делал оформление и расставлял точки их нахождения на карте регионализмов. Кстати, из тех команд, что поехали на Алтай, наша самая разновозрастная: мы с Сашей - девятиклассники, а Маша с Захаром учатся в 7-м классе.

- Что больше всего понравилось в поездке? - поинтересовалась я у ребят.

- Когда объявили результаты конкурса, мы были просто в шоке, - смеется Аня. - Сразу побежали к Любови Григорьевне рассказать, что нас пригласили на научную конференцию. Сначала не поверили, но нам прислали билеты, и мы отправились на Алтай.

Кроме нас в конференции участвовали команды из Карелии, Саратовской, Самарской, Пермской областей. Все рассказывали о своей работе, о находках, делились опытом. Мы также защищали свою работу в Алтайском краевом институте повышения квалификации работников образования и слушали лекции экспертов.

Поселили нас в комплексе, названном в честь известного озера Манжерок. Рядом была канатная дорога, и мы, конечно, прокатились на ней. Ходили на экскурсии в пещеры, расположенные высоко в горах, в них жили когда-то древние люди.

- А самое главное, - добавила Любовь Григорьевна, - ребята побывали на родине Василия Макаровича Шукшина - в селе Сростки. Посетили музей, школу, в которой учился будущий писатель. Подышали «шукшинским воздухом». Полюбовались красотами Алтая.

- В горах так красиво! - не удержался Захар Кошурников. - У меня просто слов нет, так здорово!

- Эта поездка запомнится нам на всю жизнь, - поддержала его Маша Шмакова.

- Ребятам пришлось многому научиться, многое для себя открыть, - подчеркнула Любовь Григорьевна. - И сделать вывод, что изучение регионализмов - это…

- ...Очень увлекательно, интересно, дает возможность познакомиться с историей Вятского края, а также лучше понимать наших бабушек и дедушек, - продолжила Аня. - Мне даже захотелось поступить в филологический институт, чтобы глубже изучать особенности русской речи. Думаю, что и дальше мы будем работать над этим проектом, нас очень «зацепило», и надеемся достичь новых высот.

- А что ты вынес из участия в проекте? - обратилась я к Саше Борисову.

- Я научился работать в гугл-картах, - ответил он. - Думаю, что в жизни пригодится.

Кстати, еще выдающийся русский лингвист XIX века И.И. Срезневский призывал «изучать русский язык в географической проекции». За небольшой про­ектный срок школьники сделали в этом направлении довольно крупный шаг. Вот примеры слов, о которых они рассказали: «шемела» - егоза, «надысь» - вчерашний вечер, знаменитые на Вятке «баско», «буди», «поди» и «чё».

- Наше любимое словечко - «некошной», - улыбнулась Аня. - Это что-то вроде лешего. А вот слово, которое всех поразило, - «уталая», с ударением на «у». В значении «медленно, нерасторопно».

- А образовалось оно, как нам объяснили, от слова «талая» (с приставкой «у»). Как снег долго тает, так кто-то медленно делает свое дело, - сказал Саша.

- Попробуйте-ка догадайтесь, что означает слово «пынька», - загадал загадку Захар. И сам же потом ответил: - Комар! К сожалению, в нашей области много болот, а значит, и комаров.

- Где вам удалось столько редких словечек откопать? - удивилась я. - В словари не заглядывали?

- Нам поставили условие, что мы собираем слова сами. Нашу работу даже проверяли двое московских экспертов. А всего мы опросили 120 информантов, раскинули наши «сети» на 26 муниципальных районов, то есть две трети Кировской области. Это было нелегко, очень много анкет надо было обработать, частенько засыпали за компьютером.

- Ребята загорелись, - добавила учительница. - Особенно по­сле приезда организаторов проекта из Москвы. Был круглый стол в центре «Познание», на котором наши «конкуренты» представили свои стартовые коллекции региональных слов. После этого скорость работы над проектом увеличилась вдвое. Может быть, благодаря этому мы и вышли в лидеры. Не ожидали! Мы не стремились к поездке на Алтай, а просто работали в проекте. Спасибо организаторам, что они придумали такую награду для ребят. Лучший подарок - впечатления от путешествия! Довольные вернулись мы домой и сейчас попробуем поучаствовать в конкурсе исследовательских работ имени Вернадского. Работы мы уже отправили на суд экспертов. Надеемся, что нас допустят к этому конкурсу, и будем покорять новые вершины.

- Успехов!

Вера Ануфриева.

P.S. Всего участниками проекта записано около трёх тысяч региональных слов. В социальных сетях, в группе «Я изучаю русский язык», в одном из постов представлены 50 регионализмов, в том числе и из Кировской области. Например «баско», «пазгать», «веньгать»... Так, после участия в проекте кировских школьников наши вят­ские словечки стали известны по всей России.