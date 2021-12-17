Путешествие в провинциальный музей. Ваше мнение!

Жители Кирова и гости из других городов России внимательно следят за новыми выставками, открывающимися каждый месяц в музеях областного центра. И иногда забывают, что в райцентрах Кировской области работают не менее интересные музеи.

Например, Советский районный краеведческий музей — один из старейших музеев области — был открыт 16 июня 1910 г. В фондах музея сосредоточено свыше 15 тыс. экспонатов.

Вятскополянский исторический музей ежегодно проводит более 500 экскурсий, 28 выставок. В состав музея входит Дом-музей конструктора автомата ППШ Георгия Шпагина.

Слободской музейно-выставочный центр гордится реконструкциями кузницы, крестьянской избы, комнат купеческого дома. Экспозиции насыщены подлинными музейными предметами.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Готовы ли вы потратить выходные на посещение музея в райцентре Кировской области?

- Да, всегда интересно узнавать что-то новое о родном крае

- Нет, из-за долгой дороги и отсутствия приличных гостиниц

- Предпочитаю проводить выходные дома

Голосуйте на сайте «ВК»!

Подведем итоги предыдущего опроса.

Государственная жилищная инспекция должна отстаивать права граждан, указанные в Жилищном кодексе РФ, и контролировать работу управляющих компаний.

ГЖИ Кировской отчиталась о проделанной работе за 9 месяцев этого года. За это период инспекторами проведено 3 960 внеплановых проверок, рассмотрено 9 970 письменных обращений, выдано 2 248 предписания, 106 предостережений.

В отношении фактов, связанных с нарушением требований жилищного законодательства, инспекцией возбуждено 1 970 дела об административных правонарушениях, вынесено постановлений с применением административного штрафа на общую сумму 49 млн 148 тыс. рублей.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Помогала ли вам Госжилинспекция решить жилищно-коммунальные проблемы?

- Да, после обращения все недостатки были устранены – 7 голосов (15,6%)

- Нет, на мое письмо пришла чиновничья отписка – 18 голосов (40,0%)

- Я не обращался в ГЖИ с просьбами – 20 голосов (44,4%)

Статью «Инспектору никто не пишет…» читайте в субботнем номере «Вятского края».