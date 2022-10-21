Проверка из Москвы. Ваше мнение!

В Кировскую область приезжала с проверкой член центрального штаба Общероссийского народного фронта Светлана Калинина. Ее специализация – сфера ЖКХ, и, осмотрев кировские парки, г-жа Калинина сразу указала местной власти на недостатки в работе подрядчиков по благоустройству и управляющих компаний, а также на недоработки контролирующих органов. И не только указала, но и определила сроки устранения.

Калинина посетила также Котельнич и Кирово-Чепецк, где также высказала недовольство работой чиновников. Визит «ревизора» на Вятку завершился совещанием с представителями муниципалитетов, органов исполнительной власти и контролирующих органов.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Помогают ли проверки из Москвы исправить недостатки в работе кировских чиновников?

- Да, местные начальники боятся только федеральных проверяющих

- Нет, москвичи приедут и уедут, а всё останется по-старому

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Подведем итоги прошлого опроса.

Машин в Кирове становится всё больше, а число парковочных мест не увеличивается. Горожане давно привыкли, что все обочины круглосуточно заставлены автотранспортом, а когда и обочин не хватает, автомобилисты оставляют своих «коней» на газонах и тротуарах, невзирая на ПДД.

Горадминистрация решила бороться с такими нарушениями при помощи бетона. «Чтобы исключить заезд транспорта в пешеходную зону, принято решение установить бетонные полусферы, служащие в качестве ограждений. В предварительный перечень, где будут установлены подобные ограждения, вошли 18 мест», - рассказали в УДПИ города Кирова.

И такие «надолбы» уже сооружены на перекрестке улиц Профсоюзной и Карла Маркса, у ТЦ «Новинка», у кинотеатра «Колизей».

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Помогут ли бетонные ограждения исключить парковку транспорта на тротуарах?

- Да, машины не смогут въехать, а пешеходам они не мешают – 9 голосов (25,0%)

- Нет, все въезды на тротуары в городе не перегородить – 7 голосов (19,4%)

- Надо строить парковки, а не перегораживать город – 20 голосов (55,6%)

Статью «Где хочу, там и паркуюсь» читайте в субботнем номере «Вятского края»