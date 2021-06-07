«Протоколы осинских мудрецов», или «Мусорная империя» наносит Кирову ответный удар

В январе «Вятский край» опубликовал журналистское расследование «Мусорный недоколлапс или?..». В нем рассказывалось о том, как с подачи, по нашему мнению, бывшего владельца ООО «САХ» и самого богатого городского депутата Михаила Шихова была организована информационная кампания против АО «Куприт». Поводом для нее стали проблемы со своевременной очисткой контейнерных площадок в начале года, а истинной причиной могло быть предшествовавшее этому отстранение шиховских предприятий от миллиардных контрактов на вывоз мусора в областном и районных центрах.

Сегодня история получила неожиданное продолжение. Как стало известно «ВК», казалось бы, поверженная «мусорная империя» пошла в наступление на судебном фронте, предъявив только в мае этого года «Куприту» претензий почти на 200 млн. рублей. Параллельно в ряде СМИ были опубликованы материалы, жестко критикующие не только регионального оператора, но и областное правительство. Последнему, в частности, приписывается противодействие работе полигона ТБО в Осинцах.

Принять на веру

Есть такой эпизод в знаменитой комедии Владимира Меньшова «Ширли-мырли», в котором главный герой фильма Василий Кроликов рассказывает матери о том, почему он не любит евреев.

- Да как же вы, мама, не понимаете - они нас гоями считают! Мне потом Фёдор Павлович... Незабвенный! Давал протоколы читать, ну допросы ихнего. «Мы, - говорит, - должны захватить все газеты, все телевизоры и влиять на гоев».

Забавно, конечно, иронично и едко. Если не знать, что после публикации в России в 1903 году «Протоколов сионских мудрецов» (а именно их упоминал Кроликов) последовали еврейские погромы. Этот текст уже давно признан подложным, однако до сих пор его нет-нет да и используют антисемиты.

Не так давно некие протоколы всплыли и у нас, в Кировской области. Вот только к евреям они не имеют никакого отношения, а касаются работы полигона в Осинцах. На их основании в одном из региональных изданий даже статья вышла о том, как чиновники областного правительства игнорируют указания полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Последний якобы приказал первым достроить и открыть эту скандальную свалку, а те никак этого не хотят. Упёрлись рогом…

Из откровений анонимного автора вытекает, что на самом деле осинский полигон закрыт не из-за иска ДОСААФ, не из-за близости к аэродрому, не из-за протестов жителей Слободского района, а исключительно «в результате передела рынка, главным идеологом которого считают премьера Александра Чурина, а исполнителями - министра Аллу Албегову и руководство АО «Куприт». И протоколы, которые «оказались в распоряжении редакции», якобы это подтверждают.

Действительно ли такие протоколы существуют и в них идет речь о том, о чем рассказывает вышеупомянутое издание, установить нельзя. Публике их не показали, но предлагается поверить в то, что они есть. Поэтому невольно и возникает историческая параллель с пресловутыми «Протоколами сионских мудрецов».

Впрочем, отсутствие в опубликованных материалах документальных свидетельств не должно никого вводить в заблуждение. На этот случай есть хорошее латинское выражение: is fecit, cui prodest (сделал тот, кому выгодно). А здесь и искать интересанта долго не нужно: осинский полигон (официально фигурирует как ООО «Центральный полигон») до совсем еще недавнего времени являлся частью «мусорной империи» Михаила Шихова. И есть основания полагать, что таковым он и остался до сего дня, несмотря на смену учредителя и директора. Как рассказал источник «Вятского края», бизнес-партнер Михаила Шихова и бывший директор осинской свалки Александр Хорошавцев до сих пор по доверенности подписывает официальные документы из ООО «Центральный полигон».

Таким образом, возможно, пресловутые «протоколы» понадобились лишь для того, чтобы вновь обвинить областных чиновников в «переделе рынка» и создании препятствий для работы осинского полигона. Хотя в последнем случае главное слово всё же сказали суд и общественность.

«Золотая» свалка

Война вокруг строительства свалки рядом с деревней Осинцы в Слободском районе идет уже давно. Она началась с момента, когда такое решение только-только появилось (первые упоминания о публичных слушаниях по строительству полигона ТБО в Ленинском сельском поселении Слободского района относятся к 2014 году). Уже тогда местные экозащитники и жители близлежащих населенных пунктов стали возражать против него: никому не хотелось иметь под боком горы мусора, обонять исходящее от них зловоние и бороться с крысами - непременными обитателями таких мест. А потом протестные акции против строительства полигона стали чуть ли не ежегодным мероприятием.

Но в марте 2016 года, на старте проекта, руководству «Спецавтохозяйства» (ООО «САХ») в лице его владельца Валерия Кукса и исполнительного директора Игоря Крысова удалось убедить сначала муниципальных депутатов (на сайте Вахруши.ру до сих пор сохранилось сообщение о заседании Вахрушевской городской думы, на котором рассматривался вопрос «Об организации санкционированного полигона ТБО в районе дер. Осинцы Слободского района»), а потом и чиновников из областного правительства, что строительство полигона именно в этом месте необходимо, а разработанный проект полностью безопасен для окружающих. В результате даже областная природоохранная прокуратура в то время встала на сторону мусорного лобби, а не протестующих общественников.

Никто тогда не мог предположить, что жить владельцу «САХ» оставалось недолго и после его смерти в апреле того же 2016 года фактическим собственником специализированного автохозяйства станет Михаил Шихов, который на базе этого предприятия построит целую «мусорную империю».

Также никому в голову не пришло проверить и сам проект полигона, разработанный ООО «Экостройпроект». А если б проверили, то выяснили бы много интересных подробностей. Например, увидели бы, что сама эта проектная организация за весь период своего существования с 2008 года имела всего восемь контрактов, пять (самых крупных) из которых были заключены с «САХ». Уже одно это могло бы насторожить. Но не насторожило. Зато сейчас эту контору можно смело причислить к фирмам-однодневкам, так как в течение всего её существования до 2019 года иных заказчиков у нее больше не было.

Стоит ли после этого удивляться, что, когда дело по иску Кировского аэроклуба ДОСААФ к ООО «Центральный полигон» пошло в суд, выяснились детали проекта, а вернее, его недостатки и недоработки, которые и привели к закрытию полигона?

Но если бы дело было только в проектной документации. Интерес вызывает и само ООО «Центральный полигон», которое строит и обслуживает свалку. Общество было зарегистрировано в декабре 2017 года в Кирове, а потом, уже в 2020-м, изменило свой юридический адрес на г. Ярославль. И это дает основание предполагать, что таким образом собственник захотел, с одной стороны, усложнить процесс судебного преследования, а с другой - минимизировать налоговые риски.

Первым директором «Центрального полигона» был уже упомянутый выше Александр Хорошавцев, совладелец почти всех шиховских предприятий и руководитель компании «ВЭК», которая до начала 2021 года вместе с КДУ-3 занималась уборкой и транспортировкой мусора.

Собственно, видеть делового партнера Михаила Шихова в качестве руководителя этого предприятия не является чем-то неожиданным. Ведь и земельный участок, на котором строится полигон, и разрешение на строительство в 2017 году были оформлены на «САХ». И лишь потом для этого была создана отдельная компания - «Центральный полигон», которую «САХ», а точнее, Михаил Шихов не мог не контролировать. Ведь, по данным управления Федеральной налоговой службы (ФНС), только за 2019 год расходы «Центрального полигона» составили 258,3 млн. рублей, тогда как доходы - 448,3 миллиона, то есть прибыль была сопоставима с затратами - 190 миллионов. Можно сказать, почти 100 процентов.

Как можно такие деньги оставить без присмотра? Сделай так - и никогда в топ-3 самых богатых депутатов Кировской городской думы не попадешь, и влияние на власть утратишь. А если понимаешь, какие деньги за полигоном стоят, то биться за него будешь насмерть. При таком «бюджете» можно при необходимости и критическую статью где надо разместить, и целую информационную кампанию организовать.

Упорхнувшие миллионы

Собственно, деньги, а точнее, очень большие деньги, просто громадные деньги, - главное во всех публикациях в защиту осинского полигона и о «переделе рынка». Ведь как ни крути, а до конца 2020 года «мусорная империя» Михаила Шихова получала баснословные доходы, будучи практически монополистом в сфере обращения с ТКО.

И здесь слово «империя» - не гипербола, не преувеличение и не образное выражение. Была создана сеть предприятий, в собственности которых было всё, начиная от контейнеров, в которые кировчане выбрасывали мусор, до свалок, - полный цикл, одним словом.

По нашему мнению, в состав «империи» входил также проектный институт - «Гражданпроект-ВКХ», который обеспечивал объекты необходимой документацией. Он же, будучи соучредителем АО «Куприт» (более 30 процентов акций), обеспечивал контроль над региональным оператором. Помимо того, что до конца 2019 года директором «Куприта» был Игорь Крысов, начинавший свою карьеру в «САХ».

И деньги, которые генерировала эта «империя», были огромными. Так, по данным ФНС за 2020 год, ООО «КДУ-3» (учредители - Шихов и Хорошавцев, в равных долях), которое занималось вывозом мусора из областного центра, заработало 820 с половиной млн. рублей, а его прибыль составила 137 миллионов, хотя годом ранее она была еще больше - свыше 260 миллионов. По тем же данным, ООО «ВЭК» (учредители те же) получило доходов почти 700 млн. рублей с прибылью в 120 с лишним миллионов. И последняя за год только выросла. А выше уже были указаны доходы ООО «Центральный полигон».

И вот в один далеко не прекрасный для «мусорной империи» момент всё кардинально изменилось. Полигон в Осинцах закрыт, «Куприт» неподконтролен, а доходы от вывоза мусора «приказали долго жить».

Смириться с этим, как показывают последние события, владельцы «мусорной империи» не хотят и продолжают борьбу. Вот только ведут они ее не против конкурента-частника, а против государства. Ведь «Куприт», как ни крути, - акционерное общество, принадлежащее Кировской области. При этом выступающие на стороне «империи» «эксперты» упорно пишут о переделе мусорного рынка и обвиняют в этом председателя правительства области Александра Чурина и министра охраны окружающей среды Аллу Албегову. И вот тут читателям есть над чем задуматься. Задуматься и задаться вопросом: а что плохого в том, что немалые деньги остаются теперь в распоряжении Кировской области и могут быть использованы для решения ее проблем, а не оседают, как это было раньше, в карманах нескольких, как нам кажется, ошалевших от жадности дельцов?

Вот и те деньги, которые шиховские предприятия жаждут по суду взыскать с «Куприта», получены последним не в результате биржевых спекуляций, и это не доход от выдаваемых под безумный процент кредитов. Их собрали все жители области, которые исправно

уплачивают взносы за вывоз и утилизацию мусора. Получается, что война, которую ведет «мусорная империя», - это даже не борьба с чиновниками, а откровенная попытка залезть в карманы рядовых граждан.

Антон ОБЛОМОВ.

Фото: newsler.ru