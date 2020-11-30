Противостояние. Как дед и внук бьются за память о герое войны
ОБЩЕСТВО
На фото: лейтенант Александр Мочалов; могила Мочалова в с. Онланда (Молдова)
На это письмо в редакцию «ВК» просто нельзя было не обратить внимание. Прислал его учащийся восьмого класса средней школы № 3 города Кириши Ленинградской области Сергей Боженов: «Прошу рассказать об Александре Борисовиче Мочалове. У меня одна цель - чтобы об отважном летчике знали его земляки, чтили память о нем, как в Молдавии, где он погиб и захоронен...»
Дальше - больше. Оказывается, о А.Б. Мочалове, 1917 г. р., уроженце д. Одинцы Шабалинского района Кировской области, не знают даже на его малой родине. Тем более - о подвиге, а также о том, что его могила находится в другом государстве. Впрочем, обо всём по порядку.
Бой у молдавского села
Снова обращусь к письму Сергея (все изыскания о погибшем герое - его настойчивый, кропотливый труд). Александр Мочалов - лейтенант, командир звена, воевал в 55-м истребительном полку 20-й смешанной авиадивизии с 22 июня 1941 года. На его счету было два сбитых самолета противника. 14 июля 1941 года при выполнении боевой задачи на реке Днестр (Молдавская ССР) поврежденный самолет попал под огонь румынских зениток.
Его пришлось посадить на поле у села Окланда Сорокского района Молдавской ССР. Пилот пошел в село за техпомощью, так как до вылета точно знал, что там должны находиться наши войска. Однако к тому времени населенный пункт уже заняли румыны.
Сбитый самолет, конечно же, видели, и враги ждали советского истребителя на окраине, чтобы взять в плен. Однако румыны не ожидали, что летчик просто так не сдастся. Уложив нескольких солдат - союзников фашистской Германии, 24-летний лейтенант отстреливался, пока не закончились патроны. Последнюю пулю оставил для себя.
Румынские солдаты забрали своих убитых и ушли. Ночью местные жители, рискуя, захоронили тело отважного летчика.
По следам прошлого
Такова краткая история подвига нашего земляка. А вот еще свидетельства о нём, о которых (конечно же, с помощью Сергея Боженова) сообщили центральные российские и молдавские СМИ.
«Там стояли румыны. За ними находился подсолнечник. Был июль, подсолнечник уже вырос где-то под метр. Он точно их не видел. Как только поднялся на гору, чтобы не сдаться в плен, пустил пулю», - рассказал корреспонденту телеканала «Мир 24» житель с. Окланда Павел Чеботарь. - Тело летчика с поля унесла местная жительница. Похоронила у себя в огороде. В 60-е сельчане перенесли останки Мочалова во двор школы. С тех пор у его могилы отмечали День Победы, принимали детей в пионеры...»
Жена летчика искала данные о пропавшем супруге. Она добилась встречи с маршалом авиации, трижды Героем Советского Союза Александром Покрышкиным. Он рассказал, что их пути с Мочаловым разошлись у села Окланда. Любовь Мочалова приезжала в Молдову и нашла могилу супруга, которого похоронила молдавская сельчанка, ходила к ней.
Гибель своего ведомого описал в книге «Небо войны» трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин: «Я хорошо помню этот последний для него вылет на боевое задание. Мы вместе ходили на штурмовку за Днестр. Над целью его самолет подбили вражеские зенитки. Он развернулся на обратный курс. Но в нескольких километрах от реки, уже над расположением наших войск, мотор его машины сдал, и он совершил вынужденную посадку в поле. Я решил сесть рядом с ним, забрать его и улететь.
Но где приземлиться? Прямо на пшеничном поле - опасно: колосья могут забить радиатор, мотор перегреется и выйдет из строя. Можно угодить и в яму. Я сделал несколько кругов, ища подходящую полянку. Мочалов тем временем выбрался на дорогу, которая вела к деревне. Как только я начал снижаться, он взмахами рук просигналил мне не садиться и лететь на восток. Убедившись еще раз, что в селе, к которому шел летчик, стоят наши, я полетел домой. Но Мочалов в часть не возвратился. Что с ним случилось, где он теперь - не знаю. До сих пор не могу простить себе, что не сел тогда и не вывез его...»
Наградить посмертно
«Русскому летчику Мочалову от благодарных потомков с. Окланда» - памятник с такой надписью стоит сейчас в небольшом молдавском селе. После войны жители его добивались, чтобы А.Б. Мочалова перезахоронили в центре села.
В 2005 году местные жители на личные средства установили памятник, а в 2010-м обратились с письмом к Президенту РФ (тогда - Медведеву) с ходатайством - наградить (посмертно) отважного летчика, но ответа не получили.
К сельчанам присоединился молдавский оргкомитет «Победа». Он просил власти страны наградить лейтенанта Мочалова медалью «За отвагу». Все данные о герое направили в Высший совет безопасности Республики Молдова.
В День Победы на могилу Александра Мочалова возложил цветы президент Молдовы Игорь Додон (об этом тоже имеется видеоматериал в архиве Сергея Боженова).
Отписки, отговорки…
Из письма Сергея я узнал о его почти неравной битве с чиновниками: вместе со своим дедом Александром Козыревым (он уроженец Шабалинского района) подросток ведёт активную переписку - они делают запросы, пишут обращения и т.д. в различные высшие официальные структуры. Читаю и вижу: похоже, они закалились в этом противостоянии чиновничьему равнодушию.
В январе 2020 года школьник написал обращение в МИД РФ и прикрепил к нему все документы, которые ему отправила молдавская сторона. А вот добиться награждения погибшего героя войны мальчику пока не удалось. «Меня благодарят за любовь к Родине и активную позицию, но в итоге сообщают, что нереализованных за годы войны наградных листов нет и присвоить Мочалову орден Мужества посмертно возможности нет. Однако других героев награждают. Например, Александру Печерскому - организатору восстания в лагере смерти Собибор - присвоили орден Мужества в 2016 году. Считаю, что Мочалов тоже достоин награды, - полагает Сергей Боженов. - Обращался на прямую линию к В.В. Путину, но ее организаторам оказались важнее вопросы моих сверстников о собачках и кошечках. Добился обращения в МИД РФ к М.В. Захаровой: отважный летчик А.Б. Мочалов у нас в стране с 02.09.2020 больше не числится пропавшим без вести. Учетная карточка на захоронение А.Б. Мочалова направлена в МО РФ...»
Подросток получил ответ из Совета Федерации. Как следует из него, сенаторы попросили Национальный координационный комитет «Победа» Республики Молдова обратиться к президенту страны Игорю Додону, чтобы он в свою очередь ходатайствовал перед российским лидером Владимиром Путиным о награждении лётчика Мочалова.
А у нас?
В Шабалинском районе Кировской области также решили увековечить память героя после обращения школьника.
«Ходатайствовать о присвоении государственной награды мы не могли: это выходит за рамки наших полномочий, - рассказал корреспонденту телеканала RT зампредседателя Законодательного собрания Кировской области Герман Гончаров. - Но, поскольку вопрос не рядовой, то председатель Заксобрания Владимир Бакин поручил проработать вопрос об увековечивании памяти Александра Мочалова на территории Кировской области. В настоящее время совместно с администрацией Шабалинского района прорабатывается вопрос о том, чтобы именем Мочалова была названа улица в районном центре или в одном из населенных пунктов Шабалинского района».
28 июля этого года Герман Гончаров посетил памятные места Шабалинского района в селах Новотроицкое и Черновское и провел в районном центре совещание о создании мемориала в память об Александре Мочалове. По мнению главы Шабалинского района Александра Рогожникова, такой мемориал может появиться в с. Черновское.
- Сейчас обсуждаются разные варианты, как увековечить память Александра Мочалова. Будет ли это стела, памятная плита или памятная доска, где именно появится мемориал - всё это мы обсудили в посёлке Ленинское на первом установочном совещании. Впереди у нас еще много работы, и депутаты Законодательного собрания продолжат принимать в ней самое активное участие. Хотелось бы, чтобы наш общий результат был достигнут ко Дню Победы в 2021 году, чтобы и Шабалинский район, и Кировская область, и вся Россия узнали, что ни один человек не будет забыт в своем подвиге, который он совершил во имя нашей мирной жизни, - сказал Герман Гончаров.
Позиция Гражданина
Александр Михайлович Козырев, дед школьника: «Я увидел, с каким почтением к моему земляку относятся в Молдавии. А с российской стороны - глухая непробиваемая стена. И на самом деле Серёжа уже немного отчаялся, получая везде отказы. Но он не сдаётся и говорит, что будет писать до тех пор, пока не получит внятного ответа, почему одних героев награждают, а другие будто не достойны».
Читал письмо Сергея и не верил: неужели в наши дни есть такие ребята, которые бесцельно не просиживают в «компе», не набирают «лайки» в блогах? Сергей просто ищет справедливости и находит ее!
Я, разумеется, написал Серёже, поблагодарил его за то, что в истории Вятской земли стало еще одним героем больше, пусть и забытым на его малой родине. Возможно, память восторжествует благодаря таким, как Сергей Боженов из г. Кириши.
Недавно на встречу с губернатором нашей области Игорем Васильевым приезжал дед Сергея (подросток не смог приехать из-за санитарных ограничений). Организатором встречи стал Детско-юношеский центр (ДЮЦ) имени А. Невского (еще в прошлом году материалы Сергея сотрудники центра представили на Трифоновских чтениях). Воспитанники ДЮЦ им. А. Невского - участники Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» - гостя торжественно встретили на железнодорожном вокзале, он общался с юнармейцами, волонтерами, был в кировском музее воинской славы.
А.М. Козырев в прошлом служил в ВДВ, работал участковым инспектором милиции, награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка», избирался депутатом. Его боевая закалка, похоже, и передалась внуку.
Как я узнал из разговора с Александром Михайловичем, их акции по увековечению памяти павших не единичны. В свое время Сергей обращался к губернатору г. Санкт-Петербурга (восстановили имя пропавшего без вести бойца). Сейчас дед и внук пытаются через мэра г. Москвы добиться создания обелиска в память о погибших от ран защитниках города (разыскали госпиталь, восстановили имена). Это лишь некоторые из их благородных начинаний (газетный формат, к сожалению, не позволяет рассказать обо всех делах деда и внука, о других можно прочитать на их страничке в соцсети «ВКонтакте»).
Александр ШИРОКОВ.
P.S. Председатель Российского союза ветеранов (РСВ) генерал армии М.А. Моисеев, тоже получив обращение от Сергея Боженова, поблагодарил его. Они наградили подростка знаком «Юный защитник Отечества» и грамотой РСВ за активную жизненную позицию, работу по сохранению памяти о Великой Отечественной войне (из-за пандемии их Сергею пока не вручили).
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