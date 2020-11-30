Противостояние. Как дед и внук бьются за память о герое войны

На фото: лейтенант Александр Мочалов; могила Мочалова в с. Онланда (Молдова)

На это письмо в редакцию «ВК» просто нельзя было не обратить внимание. Прислал его учащийся восьмого класса средней школы № 3 города Кириши Ленинградской области Сергей Боженов: «Прошу рассказать об Александре Борисовиче Мочалове. У меня одна цель - чтобы об отважном летчике знали его земляки, чтили память о нем, как в Молдавии, где он погиб и захоронен...»

Дальше - больше. Оказывается, о А.Б. Мочалове, 1917 г. р., уроженце д. Одинцы Шабалинского района Кировской области, не знают даже на его малой родине. Тем более - о подвиге, а также о том, что его могила находится в другом государстве. Впрочем, обо всём по порядку.

Бой у молдавского села

Снова обращусь к письму Сергея (все изыскания о погибшем герое - его настойчивый, кропотливый труд). Александр Мочалов - лейтенант, командир звена, воевал в 55-м истребительном полку 20-й смешанной авиадивизии с 22 июня 1941 года. На его счету было два сбитых самолета противника. 14 июля 1941 года при выполнении боевой задачи на реке Днестр (Молдав­ская ССР) поврежденный самолет попал под огонь румынских зениток.

Его пришлось посадить на поле у села Окланда Сорокского района Молдавской ССР. Пилот пошел в село за техпомощью, так как до вылета точно знал, что там должны находиться наши войска. Однако к тому времени населенный пункт уже заняли румыны.

Сбитый самолет, конечно же, видели, и враги ждали советского истребителя на окраине, чтобы взять в плен. Однако румыны не ожидали, что летчик просто так не сдастся. Уложив нескольких солдат - союзников фашистской Германии, 24-летний лейтенант отстреливался, пока не закончились патроны. Последнюю пулю оставил для себя.

Румынские солдаты забрали своих убитых и ушли. Ночью местные жители, рискуя, захоронили тело отважного летчика.

По следам прошлого

Такова краткая история по­двига нашего земляка. А вот еще свидетельства о нём, о которых (конечно же, с помощью Сергея Боженова) сообщили центральные российские и молдавские СМИ.

«Там стояли румыны. За ними находился подсолнечник. Был июль, подсолнечник уже вырос где-то под метр. Он точно их не видел. Как только поднялся на гору, чтобы не сдаться в плен, пустил пулю», - рассказал корреспонденту телеканала «Мир 24» житель с. Окланда Павел Чеботарь. - Тело летчика с поля унесла местная жительница. Похоронила у себя в огороде. В 60-е сельчане перенесли останки Мочалова во двор школы. С тех пор у его могилы отмечали День Победы, принимали детей в пионеры...»

Жена летчика искала данные о пропавшем супруге. Она добилась встречи с маршалом авиации, трижды Героем Советского Союза Александром Покрышкиным. Он рассказал, что их пути с Мочаловым разошлись у села Окланда. Любовь Мочалова приезжала в Молдову и нашла могилу супруга, которого похоронила молдавская сельчанка, ходила к ней.

Гибель своего ведомого описал в книге «Небо войны» трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин: «Я хорошо помню этот последний для него вылет на боевое задание. Мы вместе ходили на штурмовку за Днестр. Над целью его самолет подбили вражеские зенитки. Он развернулся на обратный курс. Но в нескольких километрах от реки, уже над расположением наших войск, мотор его машины сдал, и он совершил вынужденную посадку в поле. Я решил сесть рядом с ним, забрать его и улететь.

Но где приземлиться? Прямо на пшеничном поле - опасно: колосья могут забить радиатор, мотор перегреется и выйдет из строя. Можно угодить и в яму. Я сделал несколько кругов, ища подходящую полянку. Мочалов тем временем выбрался на дорогу, которая вела к деревне. Как только я начал снижаться, он взмахами рук просигналил мне не садиться и лететь на восток. Убедившись еще раз, что в селе, к которому шел летчик, стоят наши, я полетел домой. Но Мочалов в часть не возвратился. Что с ним случилось, где он теперь - не знаю. До сих пор не могу простить себе, что не сел тогда и не вывез его...»

Наградить посмертно

«Русскому летчику Мочалову от благодарных потомков с. Окланда» - памятник с такой надписью стоит сейчас в небольшом молдавском селе. После войны жители его добивались, чтобы А.Б. Мочалова перезахоронили в центре села.

В 2005 году местные жители на личные средства установили памятник, а в 2010-м обратились с письмом к Президенту РФ (тогда - Медведеву) с ходатайством - наградить (посмертно) отважного летчика, но ответа не получили.

К сельчанам присоединился молдавский оргкомитет «Победа». Он просил власти страны наградить лейтенанта Мочалова медалью «За отвагу». Все данные о герое направили в Высший совет безопасности Республики Молдова.

В День Победы на могилу Александра Мочалова возложил цветы президент Молдовы Игорь Додон (об этом тоже имеется видеоматериал в архиве Сергея Боженова).

Отписки, отговорки…

Из письма Сергея я узнал о его почти неравной битве с чиновниками: вместе со своим дедом Александром Козыревым (он уроженец Шабалинского района) подросток ведёт активную переписку - они делают запросы, пишут обращения и т.д. в различные высшие официальные структуры. Читаю и вижу: похоже, они закалились в этом противостоянии чиновничьему равнодушию.

В январе 2020 года школьник написал обращение в МИД РФ и прикрепил к нему все документы, которые ему отправила молдавская сторона. А вот добиться награждения погибшего героя войны мальчику пока не удалось. «Меня благодарят за любовь к Родине и активную позицию, но в итоге сообщают, что нереализованных за годы войны наградных листов нет и присвоить Мочалову орден Мужества по­смертно возможности нет. Однако других героев награждают. Например, Александру Печер­скому - организатору восстания в лагере смерти Собибор - присвоили орден Мужества в 2016 году. Считаю, что Мочалов тоже достоин награды, - полагает Сергей Боженов. - Обращался на прямую линию к В.В. Путину, но ее организаторам оказались важнее вопросы моих сверстников о собачках и кошечках. Добился обращения в МИД РФ к М.В. Захаровой: отважный летчик А.Б. Мочалов у нас в стране с 02.09.2020 больше не числится пропавшим без вести. Учетная карточка на захоронение А.Б. Мочалова направлена в МО РФ...»

Подросток получил ответ из Совета Федерации. Как следует из него, сенаторы попросили Национальный координационный комитет «Победа» Республики Молдова обратиться к президенту страны Игорю Додону, чтобы он в свою очередь ходатайствовал перед российским лидером Владимиром Путиным о награждении лётчика Мочалова.

А у нас?

В Шабалинском районе Кировской области также решили увековечить память героя после обращения школьника.

«Ходатайствовать о присвоении государственной награды мы не могли: это выходит за рамки наших полномочий, - рассказал корреспонденту телеканала RT зампредседателя Законодательного собрания Кировской области Герман Гончаров. - Но, поскольку вопрос не рядовой, то председатель Заксобрания Владимир Бакин поручил проработать вопрос об увековечивании памяти Александра Мочалова на территории Кировской области. В настоящее время совместно с администрацией Шабалинского района прорабатывается вопрос о том, чтобы именем Мочалова была названа улица в районном центре или в одном из населенных пунктов Шабалин­ского района».

28 июля этого года Герман Гончаров посетил памятные места Шабалинского района в селах Новотроицкое и Черновское и провел в районном центре совещание о создании мемориала в память об Александре Мочалове. По мнению главы Шабалинского района Александра Рогожникова, такой мемориал может появиться в с. Черновское.

- Сейчас обсуждаются разные варианты, как увековечить память Александра Мочалова. Будет ли это стела, памятная плита или памятная доска, где именно появится мемориал - всё это мы обсудили в посёлке Ленинское на первом установочном совещании. Впереди у нас еще много работы, и депутаты Законодательного собрания продолжат принимать в ней самое активное участие. Хотелось бы, чтобы наш общий результат был до­стигнут ко Дню Победы в 2021 году, чтобы и Шабалинский район, и Кировская область, и вся Россия узнали, что ни один человек не будет забыт в своем подвиге, который он совершил во имя нашей мирной жизни, - сказал Герман Гончаров.

Позиция Гражданина

Александр Михайлович Козырев, дед школьника: «Я увидел, с каким почтением к моему земляку относятся в Молдавии. А с российской стороны - глухая непробиваемая стена. И на самом деле Серёжа уже немного отчаялся, получая везде отказы. Но он не сдаётся и говорит, что будет писать до тех пор, пока не получит внятного ответа, почему одних героев награждают, а другие будто не достойны».

Читал письмо Сергея и не верил: неужели в наши дни есть такие ребята, которые бесцельно не просиживают в «компе», не набирают «лайки» в блогах? Сергей просто ищет справедливости и находит ее!

Я, разумеется, написал Серёже, поблагодарил его за то, что в истории Вятской земли стало еще одним героем больше, пусть и забытым на его малой родине. Возможно, память восторжествует благодаря таким, как Сергей Боженов из г. Кириши.

Недавно на встречу с губернатором нашей области Игорем Васильевым приезжал дед Сергея (подросток не смог приехать из-за санитарных ограничений). Организатором встречи стал Детско-юношеский центр (ДЮЦ) имени А. Невского (еще в прошлом году материалы Сергея сотрудники центра представили на Трифоновских чтениях). Воспитанники ДЮЦ им. А. Нев­ского - участники Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» - гостя торжественно встретили на железнодорожном вокзале, он общался с юнармейцами, волонтерами, был в кировском музее воинской славы.

А.М. Козырев в прошлом служил в ВДВ, работал участковым инспектором милиции, награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка», избирался депутатом. Его боевая закалка, похоже, и передалась внуку.

Как я узнал из разговора с Александром Михайловичем, их акции по увековечению памяти павших не единичны. В свое время Сергей обращался к губернатору г. Санкт-Петербурга (восстановили имя пропавшего без вести бойца). Сейчас дед и внук пытаются через мэра г. Москвы добиться создания обелиска в память о погибших от ран защитниках города (разыскали госпиталь, восстановили имена). Это лишь некоторые из их благородных начинаний (газетный формат, к сожалению, не позволяет рассказать обо всех делах деда и внука, о других можно прочитать на их страничке в соцсети «ВКонтакте»).

Александр ШИРОКОВ.

P.S. Председатель Российского союза ветеранов (РСВ) генерал армии М.А. Моисеев, тоже получив обращение от Сергея Боженова, поблагодарил его. Они наградили подростка знаком «Юный защитник Отечества» и грамотой РСВ за активную жизненную позицию, работу по сохранению памяти о Великой Отечественной войне (из-за пандемии их Сергею пока не вручили).