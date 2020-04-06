Проще - не значит лучше. Зачем город Киров распродаёт муниципальное имущество?

В конце февраля на заседании Кировской городской думы была утверждена программа «приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Киров» на 2020 - 2022 годы». Как следует из официального пресс-релиза, в нее включено 128 объектов: административные здания, нежилые помещения, земельные участки, движимое имущество. Чиновники хотят выручить за них более 32 млн. рублей.

У жителей Кирова давно есть немало вопросов к тому, как администрация областного центра распоряжается город­ской недвижимостью и землей. Еще свежо в памяти, как за бесценок в собственность предпринимателя Леонида Яфаркина перешли земельные участки в парке Победы. И этой истории не суждено так скоро «кануть в Лету». Ведь вслед за неожиданным «оправданием» коммерсанта с сомнительной репутацией почти тут же последовало выдвижение против него и его главного подельника (а кто этот усатый человек, знает даже ребенок) нового обвинения, но уже по более тяжкой статье.

Поэтому любое действие городских чиновников, связанное с муниципальным имуществом, рассматривается общественностью, как говорится, «под микроскопом». А тут, в этой новой программе приватизации, фигурируют такие «вкусные» объекты, как магазины «Детский мир» и «Спорттовары», гостиницы «Губернская» и «Вятка», а также «ВятКомТорг».

Нужно заметить, что два года назад чиновники уже пытались их продать, но потом от этой мысли отказались. Как выяснилось, эти предприятия «потенциально доходны». И вот они вновь попали в список. А, следовательно, опять появились вопросы, связанные с их приватизацией.

Имущество мешает выполнять закон

Поначалу «Вятский край» обратился за комментариями к главе г. Кирова Елене Ковалёвой. Как-никак, это под ее «чутким руководством» депутаты подняли руки, голосуя за утверждение новой программы приватизации. Но мы также не забыли и то, что до занятия своего нынешнего поста Елена Васильевна не один год проработала в правительстве Кировской области, будучи министром финансов. К нашему великому сожалению, мэр не сочла уместным для себя общаться по этому поводу с прессой (хотя тогда даже коронавирус никого не ограничивал). Вместо себя на вопросы «ВК» она предложила ответить начальнику департамента муниципальной собственности горадминистрации Вадиму Токареву.

- Зачем Кирову нужно приватизировать муниципальное имущество? Не боитесь остаться на бобах, если всё распродадите?

- В соответствии с пунктом 4 части 8 статьи 85 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий­ской Федерации» муниципальное имущество, не соответст­вующее требованиям статьи 50 данного федерального закона (только те виды имущества, которые предназначены для решения вопросов местного значения) и не переданное в федеральную собственность или собственность субъектов РФ, должно быть отчуждено или перепрофилировано.

Таким образом, требование о приватизации имущества, не соответствующего решению во­просов местного значения городского округа, установлено дейст­вующим законодательством.

Наличие частной собственности предполагает, что ее владелец на постоянной основе уплачивает налоги, обслуживает ее, несет бремя содержания имущества.

- Считаете ли вы, что отдать объект в частные руки - значит признаться в неспособности организовать его эффективное использование?

- Приватизируемые объекты переназначены для коммерческого использования. Задача же муниципалитета - эффективно решать вопросы местного значения городского округа. Осуществление коммерческой деятельности не входит в полномочия органов местного самоуправления.

- Каждый год в списке объектов на приватизацию мы видим гостиницу «Губернскую», «Детский мир» и прочие, и в конечном счете их потом исключают из этого списка. Зачем тогда их нужно постоянно вы­ставлять на продажу? Неужели существует какой-то норматив объема приватизированной муниципальной собственности?

- Норматив по количеству приватизируемой муниципальной собственности не установлен.

Вопросы включения или исключения из программы приватизации решаются исходя из потребности при формировании доходов бюджета города и оптимизации бюджетных расходов города путем приватизации муниципального имущества, которое не обеспечивает функции и полномочия органов местного самоуправления.

Кроме того, при планировании учитываются итоги приватизации имущества за предыдущие годы.

- Есть ли учет объектов недвижимости, которые не во­влечены в хозяйственный оборот? Сколько таких объектов? Как много их не вошло в список на приватизацию? Почему?

- Всё муниципальное имущество учитывается в реестре имущества муниципального образования «Город Киров».

Все муниципальные объекты вовлечены в оборот, а именно - закреплены на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями, переданы в аренду, безвозмездное пользование, по концессионному соглашению, включены в программу приватизации.

Отраслевыми органами администрации города Кирова на постоянной основе осуществляются мониторинг, управление и принимаются все необходимые и достаточные меры по наиболее эффективному использованию муниципальной собственности.

Нет имущества - нет ответственности

Слова главы департамента муниципальной собственности так и не дают ответа на вопрос о необходимости продажи в частные руки объектов муниципального имущества. Многие из них (как, например, та же гостиница «Губерн­ская»), конечно, требуют дополнительных вложений, но способны при грамотном управлении приносить доход. В отличие от районов области, где чаще всего имущественное обременение вызывает только расходы, не давая никакой отдачи.

Поэтому ответы Вадима Токарева следует воспринимать так, что, во-первых, все имущество, включенное в перечень для приватизации, чиновники рассматривают как бремя, мешающее им исполнять закон о местном самоуправлении. И действительно, если имущество есть, то есть и спрос за то, насколько эффективно оно используется. А когда его нет, то и отвечать на неудобные вопросы нет нужды. Сиди себе да получай зарплату.

Во-вторых, приватизация - это способ привлечь дополнительные доходы в бюджет. А он был и остается дефицитным, какие бы цифры ни рисовал городской департамент финансов. Вот только доход этот будет одноразовым, и те предприятия, которые приносят пусть и небольшую, но прибыль, после приватизации отдавать ее в бюджет уже не будут. Но когда это все еще обнаружится? К тому моменту пройдет немало времени, и спрашивать за это, скорее всего, будет уже не с кого.

В-третьих, приватизация земли в парке Победы показала, что за разговорами о непрофильности городских активов часто скрывается личный и корыстный интерес отдельных представителей городской администрации. Конечно, Вадим Токарев - человек в кировской администрации новый. Он молод, а участие его в конкурсе «Лидеры России» доказывает, что и амбициозен. Пока нет оснований подозревать его в чем-то криминальном. Хотя люди его ранга в своей деятельности не всегда руководствуются личными мотивами. Так, например, Наталья Мамедова, которая до него занимала эту должность, принимая решения о земле в парке Победы (судя по ее показаниям в суде над Яфаркиным), тоже делала это не по своей воле.

Да что там парк Победы. Как стало известно «ВК», часть территории Центрального рынка без лишней огласки уже давно перешла в частные руки. Например, большой участок земли на углу улиц Милицейской и Свободы, где сейчас расположены магазины «Магнит» и «Магнит-косметик». Учитывая местоположение участка и близость к рынку, с его потоком клиентов, кто-то, можно сказать, «озолотился» на такой сделке. А ведь не так давно, во времена руководства городом Владимира Быкова, и весь Центральный рынок хотели приватизировать.

С учётом вышесказанного, вопрос о целесообразности приватизации киров­ского муниципального имущества так и остается открытым. Неслучайно он беспокоит и депутатов город­ской думы.

Когда всё упирается в кадры

Когда в ноябре прошлого года на заседании городской думы заместитель начальника департамента муниципальной собственности Галина Филиппова представила первый вариант программы приватизации муниципального имущества, он не был принят и его отправили на доработку.

Так, например, зампредседателя Кировской гордумы Александр Востриков предложил исключить из программы приватизации гостиницу «Вятка», так как её оценку в 270 млн. рублей он посчитал «неадекватной». Кроме того, он указал, что гостиница приносит бюджету определённые дивиденды и представляет собой «интересный имущественный комплекс». И бывший глава администрации Илья Шульгин был вынужден согласиться с депутатом.

Да и с «Губернской» всё далеко не так просто. По мнению главы Контрольно-счетной палаты г. Кирова Елены Мерзляковой, выручить за нее указанную в программе сумму в размере около 200 млн. рублей вряд ли получится. Скорее всего, денег от продажи город получит значительно меньше и их даже не хватит на закрытие «бюджетных дыр». И Галина Филиппова была вынуждена признать, что подобный риск действительно есть.

Вообще же «Губернская» - эта давняя «головная боль» киров­ских чиновников. Она расположена в историческом здании, которое нужно содержать должным образом, а потому вкладывать в это несколько больше денег, чем в обычное строение. Как сказал бывший глава Кировской городской администрации Александр Перескоков, до 2016 года этот отель был вполне доходным. Во многом это было связано с тем, что после госпереворота на Украине в 2014 году к нам хлынул поток граждан из бывшей союзной республики. В «Гу­берн­ской» резервировались места для их временного проживания. Финансирование шло из федерального бюджета. А потом поток «халявных» денег иссяк. И администрации гостиницы пришлось крутиться самой. Как оказалось, менеджмент, разбалованный федеральным финансированием, оказался к этому не готов. И сегодня «Губернская» едва-едва держится на плаву. Но вместо работы по подбору более квалифицированного персонала городская администрация пошла по пути наименьшего сопротивления и предложила просто приватизировать гостиничный комплекс.

В вопрос кадров (точнее, кандидатуры директора) упираются и проблемы магазина «Дет­ский мир», который также значится в программе приватизации. Сегодня это заштатное торговое заведение, не блещущее ассортиментом. Ему даже многомиллионный ремонт помещений мало чем помог. На его проведение администрация «Детского мира» взяла кредит в размере 6,5 млн. рублей и до сих пор его не погасила. Во многом из-за этого долга и приватизация магазина откладывается. Как сказал на заседании профильной комиссии гордумы в январе этого года депутат Владимир Журавлёв, эту точку (расположенную, к слову сказать, на весьма бойком месте) не нужно продавать. Достаточно ее просто перепрофилировать, разместив там спортшколу или детскую студию.

Таким образом, даже на этих примерах можно увидеть, что приватизация муниципальной собственности - не панацея от всех бед, как считают городские чиновники. И если имущество не приносит доход, то это не повод от него избавляться. Гораздо умнее было бы найти способ для повышения его эффективного использования.

Иван ТРОФИМОВ.