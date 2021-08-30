Прощальный заседанс. Депутаты экстренно приняли поправки в бюджет Кировской области

15 июля состоялось последнее пленарное заседание Законодательного собрания области шестого созыва. Депутаты пожали друг другу руки, сказали «последнее «прощай» и тут же включились в новую предвыборную кампанию.

Однако не успели еще остыть занимаемые депутатами кресла в зале пленарных заседаний, как 26 августа их вновь попросили собраться - дабы определить судьбу «лишних» бюджетных миллиардов.

И вот что удивительно - большинство из них честно явились в зал заседаний в назначенное время. Из 54 народных избранников только 11 проигнорировали по тем или иным причинам назначенный сбор.

Не знаю, чем руководствовался каждый из депутатов, когда шел на «прощальный заседанс», но часть из них, особенно те, что баллотируются в Государственную думу или новый состав Заксобрания, уж точно явились не для решения насущных проблем региона, а для того, чтобы использовать трибуну для предвыборной агитации.

Да и повод у них к тому был - анонсированная председателем правительства области Александром Чуриным покупка за бюджетный счет более ста автобусов для АО «КировПассажирАвтотранс» (КПАТ) на сумму свыше одного миллиарда рублей.

Эта тема уже вызвала бурное обсуждение в интернете. Было много противников того, чтобы отдать эти деньги транспортникам. И аргумент в пользу этой позиции выдвигался весомый - неудовлетворительное финансовое состояние предприятия. И действительно, АО «КПАТ» уже не первый год демонстрирует убытки.

Эту информацию на «внеочередной пленарке» подтвердил и и.о. министра транспорта Юрий Шевелёв. Он сказал даже более этого - и.о. министра сообщил, что износ автопарка у КПАТ составляет 95 процентов. Хотя чиновник постарался всё же охладить некоторые горячие головы. В частности, он заметил, что транспортная компания, не считаясь с убытками, продолжает регулярно выдавать зарплаты сотрудникам и аккуратно платит налоги. Приобретение же новых автобусов на газомоторном топливе значительно снизит расходы на их содержание, повысит рентабельность пассажирских перевозок и откроет новые маршруты между областным центром и районами. Если всё в действительности так и произойдёт, то предполагаемые траты стоят того.

Хотя, честно говоря, весь этот «хайп» с автобусами - конечно, повод для дискуссий, но бюджетные правки этим не исчерпывались. Как-никак, речь шла о распределении не одного, а целых пяти с половиной миллиардов рублей. А вот по поводу того, куда истратить оставшиеся четыре с лишним миллиарда, никто не возражал. Так на что же они пойдут?

А направят эти средства на приобретение медикаментов, повышение зарплат работникам бюджетной сферы и покупку пожарной техники.

Самое интересное, что никто из оппозиционных депутатов против этих трат не возражал, и даже не осмелился говорить о том, что «правящая партия» опять выдаст рост зарплат за свое «политическое» достижение. И вообще, как позднее заметил вице-спикер ОЗС Владимир Костин, если депутаты проголосуют против этих поправок, то избиратели их будут считать негодяями.

В итоге 36 депутатов проголосовали за предложенные поправки и только двое - против. И законопроект был принят сразу в двух чтениях.

Сергей СМОЛИН.