Прощай, трудовая… Ваше мнение!

3 декабря Госдума в третьем чтении приняла закон о переходе на электронные трудовые книжки.

С 1 января 2021 года работодатели по выбору работника смогут вести трудовые книжки в электронном виде. Для тех, у кого уже есть трудовая, переход на электронную версию станет возможностью, а не обязанностью. При этом лицам, впервые поступающим на работу после 31 декабря 2020 года, бумажные трудовые книжки оформляться не будут. Администратором системы станет Пенсионный фонд России.

По мнению депутатов Госдумы, электронные трудовые книжки избавят отделы кадров компаний от излишних трудозатрат. Также они сведут к минимуму риск потери работниками сведений о своем трудовом стаже, освободят их от обязанности самим заниматься восстановлением данных о том, где и сколько они работали.

Скептики опасаются, что данные электронных трудовых могут попасть в руки злоумышленников.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Вы готовы заменить бумажную трудовую книжку на электронную?

- Да, электронные базы данных надежнее сейфа в отделе кадров

- Нет, из бумажного документа хакеры не украдут сведения обо мне

- Пенсионная реформа делает любую трудовую книжку ненужной

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Подведем итоги предыдущего опроса

В региональном следкоме сообщили о задержании утром 29 ноября бывшего главы города Кирова, экс-председателя ОЗС Владимира Быкова. Решение об избрании в отношении его меры пресечения (заключение под стражу, домашний арест или подписка о невыезде) должно быть принято судом в течение ближайших 48 часов.

Пока его подозревают только в получении взятки в 7,8 млн. руб. в «деле о печном топливе» для городских автобусов. Однако Быков может быть замешан еще в нескольких уголовных делах («дело о парке Победы», которое решением областного суда возвращено в прокуратуру на доследование, а также «дело об «Электронном проездном», фигуранты которого, прежде всего экс-депутат кировской гордумы Дмитрий Никулин, заключили сделку со следствием).

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Будет ли осужден задержанный за получение взятки Владимир Быков?

- Нет, кто же его посадит, он же Быков – 6 голосов (8,7%).

- Да, вор должен сидеть в тюрьме! – 22 голоса (31,9%)

- Быков всё это делал не один, нужно наказать всю «группу неустановленных лиц» – 41 голос (59,4%)