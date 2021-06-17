Производители удобрений в 2022 году обеспечат увеличенную потребность российских аграриев в 5 млн тонн в д.в. в полном объеме

Российские производители минеральных удобрений в 2022 году обеспечат увеличенную потребность отечественных аграриев в 5 млн тонн (в пересчете на 100% питательного вещества – д.в.) в полном объеме. Годовая потребность российских аграриев на следующий год была озвучена Минсельхозом РФ. Для этого в 2021-2022 гг. предприятия отрасли планируют инвестировать еще порядка 500 млрд руб. в развитие и модернизацию производственных мощностей по выпуску удобрений.

Комментируя итоги 5 месяцев работы отрасли минеральных удобрений в этом году и перспективу отрасли на сезон 2021/22, президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), гендиректор ФосАгро Андрей Гурьев отметил:

«Предприятия нашей отрасли привыкли к работе в условиях, когда фактический спрос на минеральные удобрения превышает самые смелые ожидания экспертов в начале года. В прошлом году эта разница достигла 600 тыс. тонн, причем Минсельхоз России дважды повышал прогноз по потреблению. Производители, тем не менее, сумели адаптировать производственные планы под потребность приоритетного внутреннего рынка, поставить весь необходимый объем под посевы 2020 года и заложить надежный фундамент под урожай 2021 года. В этом году первоначальный прогноз уже был увеличен на 20%, с 3,8 до 4,5 млн тонн и будет полностью выполнен. Весенние полевые работы обеспечены удобрениями полностью и уже на 70% закрыта потребность в них до конца года».

– По предварительной информации, озвученной на рабочих встречах с представителями Минсельхоза России, в следующем году российским сельхозтоваропроизводителям потребуется порядка 5 млн тонн д.в. минеральных удобрений. Предприятия-члены РАПУ готовы полностью закрыть эту потребность, обеспечив высокое качество и эффективность своей продукции», – заключил Андрей Гурьев.

Для выполнения этих планов предприятия РАПУ намерены инвестировать в 2021-2022 гг. почти 500 млрд рублей. Всего же, отрасль инвестировала свыше 1,3 трлн рублей только за последние 7 лет, когда в отрасли начался новый инвестиционный цикл, и около 2 трлн будет инвестировано в ближайшие 7 лет, чтобы обеспечить растущий спрос на приоритетном российском рынке, который удвоится до 2025 г. (в прошлом году, по данным Минсельхоза России, аграрии увеличили закупки минеральных удобрений на 13%, в этом году – уже на 19%; всего же за последние 5 лет российский АПК увеличил потребление минудобрений в 1,5 раза). К 2026 году отрасль минеральных удобрений, в результате инвестиционной активности с 2013 года, в мощностях практически удвоится.

«Разработка этой программы стала возможна благодаря созданию Правительством РФ новых инструментов стимулирования инвестиций, которые уже стали драйвером долгосрочного устойчивого роста российской промышленности», – отметил Андрей Гурьев.

В 2020 году доля суммарных инвестиций предприятий отрасли в объеме инвестиционных соглашений в рамках соглашения о защите и поощрении капиталовложений превысила 35% (407,6 млрд руб.). По этому показателю отрасль стала лидером российской экономики. Инвестиционный приоритет – внедрение наилучших доступных технологий, охватывающих ключевые сферы деятельности отрасли: разработка важнейших месторождений минерального сырья, глубокая переработка сырья, производство высокотехнологичной продукции, модернизация и техническое перевооружение инфраструктуры, энергоэффективность и ресурсосбережение, снижение воздействия на окружающую среду.

Помимо строительства новых и модернизации действующих мощностей, инвестиции будут направлены на дальнейшее повышение доступности минеральных удобрений за счет развития региональных логистических сетей, обеспечивающих накопление продукции в регионах. Продукция, заказанная заблаговременно, завозится в регионы заранее и хранится на складах производителей вплоть до начала полевых работ. А оперативная доставка удобрений в поля обеспечивает возможность их применения в оптимальные агрономические сроки. На сегодняшний день мощность хранения логистических сетей производителей превышает 1,5 млн тонн (в физ. весе) и продолжает расти.

«И РАПУ, и Минсельхоз, и Минпромторг – неоднократно призывали аграриев планировать приобретение минеральных удобрений на сезон заблаговременно. Очевидно, что от этого подхода выигрывают все стороны. Производители планируют свои производства и графики в соответствии с потребностями аграриев, что позволяет избежать ажиотажного спроса в сезон, а значит – предотвратить саму возможность дефицита удобрений в регионах, особенно в периоды пикового спроса», – сказал Андрей Гурьев.

После значительного падения цен на ключевые виды минеральных удобрений на 40% в 2019-2020 гг., сегодня в России – как и во всем мире – наблюдается восстановительный тренд. Во многом росту спроса на удобрения за пределами России способствует и повышение цен на продовольствие: весной измеряемый ФАО индекс цен на с/х продукты достиг очередного пикового уровня с 2011 года.

В России успешно применяются принципы экономического анализа практик ценообразования, разработанные Федеральной антимонопольной службой, а производители минеральных удобрений реализуют комплекс мер по сдерживанию цен в условиях резких изменений макроэкономической ситуации.

Сегодня денежный поток, который есть у сельхозпроизводителей, позволяет вдоволь покупать удобрения и инвестировать в будущий урожай. РАПУ приветствует механизм сельхоз. страхования с господдержкой, закон о котором подписал на днях Президент России Владимир Путин. Это позволит снизить риски снижения доходности сельхозпредприятий из-за погодных условий, расширить горизонт планирования и активнее инвестировать в инновационные агротехнологии. Особенно это важно для небольших хозяйств, формирующих значительную долю потребления минеральных удобрений в России.

«Индустрия минеральных удобрений прожила три года в минимальных ценах, и сегодня идет нормальное, фундаментальное восстановление цен. Причем проходит оно на фоне самых высоких в истории цен на сельхозпродукцию. Если смотреть на корзину продукции российских сельхозпредприятий и на корзину минеральных удобрений, необходимых для производства этих сельхозкультур, очевидно, что, доступность именно удобрений находится на одном из самых высоких уровней за последние восемь лет, – подчеркнул Андрей Гурьев.

На обеспечение недискриминационного доступа сельхозтоваропроизводителей к минеральным удобрениям направлено и развитие биржевых торгов – электронной площадки, позволяющей аграриям оперативно находить и закупать необходимые марки минеральных удобрений. На сегодняшний день на площадке СПбМТСБ представлены все члены РАПУ, а ассортимент и объем реализуемой продукции постоянно увеличивается. С начала года объем торгов уже увеличился в несколько раз, и к концу мая вдвое превысил показатели всего 2020 года.

«Производители минеральных удобрений совместно с ФАС, Минсельхозом и Минпромторгом развивают биржевую торговлю на протяжении последних четырех лет. Но особую востребованность биржевые торги, как дополнительный канал продаж, приобрели в этом году, когда увеличились цены на сельхозпродукцию и резко вырос спрос на удобрения, - отметил Андрей Гурьев. – Биржа является механизмом справедливых торгов и транспарентного рыночного ценообразования, логично, что она определяет уровень цен», – заключил Андрей Гурьев.

В ближайшее время производители минеральных удобрений намерены ввести биржевые лоты небольшого объема (от 5 тонн), что позволит повысить привлекательность торгов для небольших хозяйств и фермеров. В дальнейшем биржевые индикаторы могут лечь в основу долгосрочного контрактования с формульным ценообразованием.

В дополнение к централизованной электронной площадке СПбМТСБ производители активно участвуют в развитии цифровых проектов в области аграрных цифровых экосистем. В перспективе они охватят практически все сферы деятельности аграриев и обеспечат потребности сельхозпредприятий в цифровых сервисах на всем жизненном цикле сельскохозяйственной продукции.

Помимо этого, производители удобрений, совместно с российскими научными организациями и аграрными вузами, направят усилия на формирование в России системы подготовки кадров для агропромышленного комплекса, ориентированной на быструю адаптацию к инновациям и развитие в России высокотехнологичного производства продукции АПК.

Укреплению конкурентоспособности российского АПК будет также способствовать и закон о сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками, разработанный по инициативе Президента России.

О Российской ассоциации производителей удобрений

Российская ассоциация производителей удобрений учреждена крупнейшими российскими производителями минеральных удобрений в 2008 г. для представления и защиты интересов в решении определяющих вопросов развития отрасли производства минеральных удобрений.

В настоящее время членами Ассоциации являются 14 компаний, поставляющие более 90% от всего объема внутреннего российского рынка минеральных удобрений.

Подробная информация на сайте: https://rapu.ru.