Профессор Ксения Лицарева: «Наша цивилизация – это цивилизация слова»

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25 мая в России отмечается День филолога. В наши дни эти специалисты работают не только с текстами. Выпускники филологических факультетов становятся учителями-языковедами, переводчиками, гидами, библиотекарями, телеведущими и редакторами. Тесно сотрудничают любители слова с программистами, философами, медиками, историками и политиками. И всё же главной целью филологов во все времена были сохранение и передача будущему поколению памятников мировой истории и культуры, которые написаны на различных языках.

Об этом и о многом другом мы поговорили в День филолога с руководителем Научно-образовательного центра в области гуманитарных наук ВятГУ, профессором кафедры русского языка и литературы, кандидатом филологических наук Ксенией Станиславовной ЛИЦАРЕВОЙ, которая 24 года работала деканом филологического факультета КГПИ - ВГПУ - ВГГУ - ВятГУ.

- Ксения Станиславовна, в последние годы наш язык стремительно меняется. И, пожалуй, главное, что порой реально режет слух, - иностранные заимствования. На ваш взгляд, насколько опасно для русского языка использование иностранных слов, имеющих синонимы в русском языке, например «волонтёр» вместо «доброволец», «менеджер» вместо «управленец», «фейк» вместо «фальшивка»?

- Да, к сожалению, список можно продолжить: хаб, драйв, флешмоб, дайвер, стрим, лайфак, о’кей, ресепшен… Мне могут возразить, что сотни слов в русском языке имеют иностранное происхождение - фиаско, батальон, рояль, конфуз, магазин, салют и так далее. Но речь ведь о другом. Если есть русские слова, то по какой причине мы их должны заменять чужими, иностранными словами? Процесс заимствования был всегда, но нынешняя ситуация другая - большое количество русскоязычных говорит на смеси английского и русского, используя малопонятные слова, часто слова-дублеры. Язык - это главный элемент самоидентификации народа. Представьте, если вместо священного «Отче наш» мы вдруг используем «Патер ностер». А по сути - это одно и то же. Но что тогда должно произойти в нашей голове и душе? Великий словоборец адмирал Александр Семёнович Шишков утверждал: «Хочешь уничтожить народ - истреби его язык». Мы способны понять (из той информации, что нам доступна), что сейчас очень остро стоит вопрос о глобальном кризисе культуры, и не только в Европе, но и в России. Но с нашим обществом (нет, не с языком, а с нами) случилась тяжелая болезнь - в большинстве своем мы стали превращаться в обывателей самой низкой пробы, потребителей, утратили жажду творчества и созидания, разучились тому самому русскому дерзновению. Болезнь эта - подмена понятий, состояние мнимости. Как часто доброта почитается за глупость, хитрость и подлость - за ум и умение жить, побеждает не самый честный, талантливый и профессиональный, а самый наглый, беспринципный, бездарный проныра. К счастью, не всегда, но…

Бездумное заимствование не только выхолащивает язык - оно ведет к деградации, к развитию у нас колониального мышления. По последним данным, мы первые в мире по англизации. А это уже вопросы геополитики. За последние 20 лет число говорящих на русском языке сократилось более чем на 20 миллионов, и это не только умершие, но и те, кто отказались разговаривать на русском языке.

Кстати, попробуйте перевести на иностранный язык в полном объеме русские слова - душа, тоска, правда, истина, честь, совесть, грех, терпение, святость, старец, заступник. Не получится!

- Как вы считаете, языковая политика России способствует защите и сохранению русского языка?

- Знаете, во Франции людей, злоупотребляющих иноязычной лексикой в СМИ, в публичных выступлениях, в школах или вузах, штрафуют на ощутимую сумму. Французская академия наук регулярно выпускает нормативные лингвистические словари, носящие законодательный характер. Русский язык - культурообразующий фактор единства нашего Отечества, несомненно, нуждается в такой защите своих границ, как и границы государства. Потеряем язык - потеряем Россию. Ведь наша языковая культура - не только хранилище общенациональных архетипов народностей и народов, объединенных общими целями, вековыми идеалами, исторической судьбой, но и продолжение Русского мира за границами России, во внешнем мире.

Напомню, что русский язык имеет статус государственно образующего, сохраняет наш национальный культурный код. Поэтому, поддерживая коллег, утверждающих, что язык всё выдержит, всё переживет, оговорюсь: язык - да, но не человек, не государство. Дело в том, что произойдет с нами. Современный человек добровольно отказывается от великого дара - «могучего, правдивого и свободного языка», переходя на иностранщину, мат, пустую болтовню. Человек не хочет «грузиться» ничем - ни «последними» вечными вопросами, ни проблемами языка, на котором он говорит. Разрушение культуры начинается с разрушения языка.

Важным событием стали выступления президента Путина и патриарха Кирилла в Обществе русской словесности 26 мая 2016 года. Так был открыт языковой фронт, борьбой за русский язык озаботились первые лица государства. К сожалению, не все наши сограждане понимают важность сохранения и бережного отношения к нашему языку. Хотелось бы более решительных действий со стороны государства.

- Мы остаемся самой читающей страной в мире?

- Не так давно мы были самой читающей страной в мире. Увы, сегодня это не так. Мы на шестом месте после Индии, Таиланда, Китая, Филиппин, Египта и Чехии. Здесь есть еще одна проблема - это противоречие между информированностью людей и их неумением понимать культуру и духовные ценности свои и других народов. Россия - лидер в мире по количеству людей с высшим образованием. Но грустные цифры свидетельствуют о том, что взрослое население - практически половина - не читает, не имеет привычки к чтению. Меня тревожат разговоры о том, что дети не понимают язык Пушкина, Гоголя, Достоевского, поэтому необходимо убрать из школьной программы их произведения. Но тогда большинство наших детей никогда их не прочитают. Я разделяю афоризм поэтессы Инны Кабыш: «Любить русскую литературу - значит любить Россию». Кстати, компьютеры и всякие гаджеты плохо влияют на человеческий мозг. Из-за чрезмерного увлечения этими техническими штучками (семь - десять часов в сутки) постепенно развивается «цифровое слабоумие», когда активно работает левое полушарие, а правое практически не развивается. Язык не существует сам по себе. Он живет в художественной литературе. Это высшая форма существования языка.

- Считаете ли вы, что печатная книга уходит в прошлое?

- Наша цивилизация - это цивилизация слова. А слово запечатлено в книге. Уверена, что человек стал человеком только тогда, когда книга приобрела сакральный смысл. Пока человек читает, он остается человеком. Можно продолжить: если человек не читает, то он… Но это слишком резко. А то, что книга - это своеобразное бессмертие и спасение человека, - факт.

Сама я предпочитаю исключительно печатные книги. С монитора информация усваивается на 40 процентов меньше, скорость чтения снижается на 40 процентов. Это доказано. Как писала Татьяна Москвина: «Книги умирают, но не сдаются». Я навсегда останусь книжным человеком, но существуют мрачные прогнозы, что знание букв станет уделом старомодных эстетов и профессионалов. Но это будет уже совсем иной мир, совсем другой человек (и человек ли?). Видите ли, никакие аудио- и видеотехнологии не дают человеку того, что дает письменный текст, - это невероятные ощущения. И чем он сложнее, тем лучше работает ваш мозг, и вы попадаете в невероятный мир, где вам жаль даже отрицательных персонажей. Тот, кто плакал над судьбой Муму, восхищался Тарасом Бульбой, всё же становится другим человеком. Это объяснено учеными, но всё-таки это магия, волшебство. Французский мыслитель, поэт Валери называл три чуда мировой культуры: древнегреческие трагедии, итальянский Ренессанс и русскую литературу. Считаю, что, когда исчезнет книга, наступит конец нашей цивилизации.

- Каково ваше отношение к современным журналистским текстам?

- С детства писала статьи, репортажи, брала интервью. Первая публикация была в «Пионерской правде» - два стихотвореньица. Я в четвёртом классе. К концу десятого класса у меня уже было 84 публикации. Мне платили гонорары. Разумеется, я ходила в кружок «Юный журналист», в котором нас осталось в итоге трое: я и еще два мальчика старше меня. Они стали журналистами, окончили журфак Киевского университета. Один уехал на ПМЖ в Канаду, а другой - Вадик Бойко - стал настоящим журналистом, он вел острую политическую программу на телевидении, писал много, горячо, ярко. В конце 80-х он погиб: его взорвали в его же однокомнатной квартире. Об этом я узнала из «Комсомольской правды», горько плакала. Для меня журналист - это профессионал, владеющий словом, не тот, кто гримасничает, ёрничает, словоблудит, потакает низменным инстинктам толпы, подменяет понятие истины мнением. Понимаете, без смысла человек жить не может. А в нынешней журналистике больше информации, а не аналитики, «развлекаловки», а не мысли, заигрывания с публикой, а не осознания ответственности. Эта «легкость необыкновенная в мыслях» и поведении мне совсем не симпатична. И так радостно бывает слушать или читать настоящих профессионалов, а в журналистике, как и в филологии, и в педагогике, это еще и настоящие люди, творцы, созидатели и вдохновители.

- Вы ведете авторскую программу «Дай почитать» на радио «Эхо Москвы» в Кирове». В чём главная задача этой программы?

- Более шести лет я веду эту программу. Пробовалась дважды и дважды не проходила. Просто до этого рассказывала на телевидении раз в неделю о какой-то книге, а радио - это совсем другая история. До меня эту программу вел Павлович. Конечно, его взгляд и манера в корне отличались от моих. Я всегда волнуюсь, чувствуя огромную ответственность перед своим университетом, перед слушателями. Эта программа - не реклама, а навигатор. Пытаюсь охватить разные сферы: художественную литературу, историю, искусствоведение, психологию, естественно-научные издания, детскую литературу. Сложно, потому что в месяц это десять книг, которые надо отобрать, прочитать, осмыслить, написать текст и записать на радио. А помимо этих десяти хочется читать другие книги. Благодарна нашему университету и радио «Эхо Москвы» в Кирове» за поддержку этого важного и значимого проекта - продвижения и пропаганды книги. Очень люблю эту программу и дорожу ею. В период дистанционной работы архив передач стал бесценным учебным материалом.

- Вы преподаватель, читающий академические лекции не только в студенческой аудитории, но и в библиотеках, в «Книжном клубе 12» и даже в гриль-баре «Конюшня». Что заставляет вас читать лекции перед публикой, которая звенит бокалами и вилками?

- Да, такие мои действия могут вызывать недоумения и насмешки. Известно, что некоторые артисты принципиально не выступают перед «пьющей и жующей» публикой. В нашем университете не один год существует такой проект - «Беседы о русской словесности». Преподаватели-филологи читают лекции жителям города. Сейчас это проходит на площадке областной библиотеки имени Герцена. Работники Герценки - наши союзники и друзья. Спасибо им огромное за сотрудничество и профессионализм. Но библиотека - это тоже академическая среда. И никого не удивлю, если скажу, что не все наши сограждане посещают библиотеки. Идея читать лекции на площадках клубов и кафе была внедрена литературным клубом «Борода» - Николаем Донецким и Михаилом Лицаревым. Помню, как я упорствовала, но в итоге решила попробовать в «Гауди» прочитать лекцию по теме «Выйти замуж за Маяковского». Волновалась, даже стыдилась, но потом решила, что это так символично: поэт-трибун, поэт-футурист, поэт-борец с мещанством и пошлостью в таком уютном нэпманском ресторане. Свободных мест не было, слушатели даже стояли. Я на сцене под софитами. Для меня русская литература - это и профессия, и хобби, и призвание, и любовь. Никакого неуважения я себе не позволю, даже в мыслях. Наши поэты и прозаики, наши классики - это святое. Была абсолютная тишина, а слушатели просто замечательные. Даже если кто-то что-то там пил и ел, всё было предельно деликатно. Удивительно! С этой лекции всё началось. Приходит много выпускников-филологов и тех и быть осторожным, кому интересна литература и такое времяпрепровождение. В конце концов, артистическое кафе (или арт-подвал) «Бродячая собака», просуществовавшее в Санкт-Петербурге с 1911 по 1915 год и открытое вновь в 2001-м, - такая же форма культурно-интеллектуального досуга.

Для меня просветительство, пропаганда нашего языка, литературы, русского искусства, пробуждения любви к нашему великому русскому слову «ни времени, ни месту не подвластны». Я искренне ценю своих слушателей, которые дарят мне свое внимание, понимание, которые и меня учат смирению, приобретению новых навыков и любви. Кстати, филолог - это тот, кто любит слово. Как известно, «в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог».

Беседовал Т. АНДРЕЕВ.