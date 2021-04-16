Проезд закрыт. Ваше мнение!

Где оставить на ночь личный автомобиль? Чаще всего жильцы паркуются прямо во дворе. То же самое норовят сделать и «пришлые» водители – работники соседних контор, жители других домов, гости, и так далее. Чтобы отстоять свое право занимать свободные места, владельцы квартир устанавливают шлагбаумы.

Но как въехать во двор мусоровозу или «скорой помощи»? Как завезти мебель? А если пожар? Да и «безлошадного» соседа такси сможет подвезти только до шлагбаума. Многие не согласны с таким неравенством.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Нужны ли шлагбаумы на въездах во дворы многоквартирных домов?

- Да, чтобы чужие не парковали машины во дворе

- Нет, въезд в любой двор должен быть общедоступным

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Подведем итоги прошлого опроса.

Начальник департамента образования г. Кирова Александр Петрицкий на пресс-конференции пообещал, что с 1 августа все дети в возрасте от 3 лет получат места в детсадах.

- В текущем году из детских садов в школы будет выпущен 7 131 ребенок, таким образом, путевки получат более 7 тысяч детей в возрасте от 3 лет. Это дети 2017 года рождения, которые либо не получили пока направление, либо получили его не по месту жительства – и, соответственно, либо получат путевку вновь, либо в другой детский сад. Основная же часть (7 082 человека) - это дети, родившиеся с 1 января по 31 августа 2018 года, - сказал Петрицкий.

Он также отметил, что в случае, если предложенный детский сад родителей не устраивает, можно написать заявление на имя начальника депобра. Комиссия будет принимать решение в зависимости от наличия мест в конкретном детском саду.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Можно ли верить обещанию администрации г. Кирова о том, что все дети с 3 лет получат места в детсадах?

- Да, построено достаточно новых детских садов – 4 голоса (16,7%)

- Нет, они каждый год обещают решить проблему – 7 голосов (29,2%)

- Может быть, но не в садиках по месту жительства – 13 голосов (54,2%)

Статью о проблемах с местами в детсадах читайте в субботнем номере «Вятского края»