Проект ради проекта? Ваше мнение!
ОБЩЕСТВО
Фото: gorodkirov.ru
В сентябре в Кирове прошел уже восьмой региональный фестиваль «Зодчество-2022. Вятка архитектурная». Фестиваль проводится раз в два года, и каждый раз дизайнеры, проектные институты, строительные организации, архитектурные мастерские, студии, бюро представляют на нем уже реализованные и совершенно новые проекты.
Нынче на конкурс заявлено более 50 архитектурных проектов по 9 номинациям. Главную награду фестиваля – премию в области архитектуры «Золотая колонна» – вручили за лучший реализованный проект.
Однако горожане не всегда видят, как такая активная архитектурная деятельность делает областной центр красивым и современным.
Могут ли современные архитектурные проекты изменить облик г. Кирова?
- Да, и эта работа уже видна каждому кировчанину
- Нет, проекты разрабатывают для участия в конкурсах
- Возможно, но мы вряд ли застанем их реализацию
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Подведем итоги прошлого опроса.
Российские военные предлагают вновь преподавать в школах начальную военную подготовку. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Василий Тонкошкуров.
По его словам, вопрос целесообразности выделения НВП в отдельный предмет поручено проработать Минобрнауки вместе с Минобороны.
Со сходным предложением выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов: «Старшеклассники должны уметь самые элементарные вещи в рамках системы образования. Мы обязаны вернуть добрые традиции в российскую систему образования».
«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:
Вы поддерживаете возвращение военной подготовки в школу?
- Да, каждый должен быть готов защищать Родину – 12 голосов (44,4%)
- Нет, в школе дети должны получать образование – 8 голосов (29,6%)
- Да, но не отдельным предметом, а в рамках ОБЖ – 7 голосов (25,9%)
Статью «Равняйсь! Смирно!» читайте в субботнем номере «Вятского края».
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