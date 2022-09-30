Проект ради проекта? Ваше мнение!

Фото: gorodkirov.ru

В сентябре в Кирове прошел уже восьмой региональный фестиваль «Зодчество-2022. Вятка архитектурная». Фестиваль проводится раз в два года, и каждый раз дизайнеры, проектные институты, строительные организации, архитектурные мастерские, студии, бюро представляют на нем уже реализованные и совершенно новые проекты.

Нынче на конкурс заявлено более 50 архитектурных проектов по 9 номинациям. Главную награду фестиваля – премию в области архитектуры «Золотая колонна» – вручили за лучший реализованный проект.

Однако горожане не всегда видят, как такая активная архитектурная деятельность делает областной центр красивым и современным.

Могут ли современные архитектурные проекты изменить облик г. Кирова?

- Да, и эта работа уже видна каждому кировчанину

- Нет, проекты разрабатывают для участия в конкурсах

- Возможно, но мы вряд ли застанем их реализацию

Голосуйте на сайте «ВК»!

Подведем итоги прошлого опроса.

Российские военные предлагают вновь преподавать в школах начальную военную подготовку. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Василий Тонкошкуров.

По его словам, вопрос целесообразности выделения НВП в отдельный предмет поручено проработать Минобрнауки вместе с Минобороны.

Со сходным предложением выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов: «Старшеклассники должны уметь самые элементарные вещи в рамках системы образования. Мы обязаны вернуть добрые традиции в российскую систему образования».

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Вы поддерживаете возвращение военной подготовки в школу?

- Да, каждый должен быть готов защищать Родину – 12 голосов (44,4%)

- Нет, в школе дети должны получать образование – 8 голосов (29,6%)

- Да, но не отдельным предметом, а в рамках ОБЖ – 7 голосов (25,9%)

Статью «Равняйсь! Смирно!» читайте в субботнем номере «Вятского края».