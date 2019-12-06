Продукция«УРАЛХИМа» вошла в «100 лучших товаров России»

Продукция филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» отмечена наградами премии «100 лучших товаров России». Итоги всероссийского конкурса были подведены в Кировской области.

В нем приняли участие 27 предприятий региона. Среди них – филиал «КЧХК». Продукция завода неоднократно становилась лауреатом и дипломантом конкурса.

В этом году звание лауреата конкурса получила азофоска, выпускаемая предприятием. Удобрение вошло в «Золотую сотню» лучших товаров страны. Дипломантами конкурса стали нитрат кальция безводный и нитрат кальция концентрированный. Филиал «КЧХК» получил право маркировки этих продуктов логотипом «100 лучших товаров России» на два года.

Заместитель директора филиала «КЧХК» по качеству Оксана Иванкина рассказала: «На нашем предприятии функционирует интегрированная система менеджмента. Мы сертифицированы по международным стандартам ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, стремимся к лучшим европейским стандартам. На всех уровнях мы отслеживаем качество продукции и процессов производства, качество закупаемого сырья, упаковки, отгрузки продукции. Получаем и анализируем обратную связь от потребителей. Наша продукция востребована в Российской Федерации и за рубежом».

Оксану Иванкину также наградили почетным знаком «За достижения в области качества», которыйприсуждается руководителям и ведущим специалистам предприятий, достигших наиболее значимых результатов в этой области. Кроме того, в этом году по случаю 150-летия Периодической таблицы Менделеева региональная комиссия по качеству инициировала вручение предприятию специального приза. «УРАЛХИМ» получит награду «За стабильность показателей в течение всего периода производства и бережное отношение к природе» на торжественной церемонии в Москве в середине декабря.

На церемонии подведения итогов премии отметили и лучших работников. Знак «Отличник качества» вручили инженеру-технологу цеха производства аммиачной селитры Марине Северюхиной. Традиционно на мероприятии подвели итоги регионального конкурса«Лучший молодой специалист по метрологии, качеству и стандартизации». В области качества отличились ведущий инженер отдела главного прибориста Дарья Лепихина и начальник отдела стандартизации и сертификации Елена Рожкина, занявшие первое и второе места соответственно. Инженер-технолог цеха автоматизации, механизации и систем Никита Мезенцев стал третьим в области метрологии.