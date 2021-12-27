Продукция «Уралхима» вошла в «100 лучших товаров России»

Продукция филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» получила максимально высокие оценки на ежегодном всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России».

В этом году звание лауреата конкурса получили водорастворимые удобрения марки SolarCa-B и SolarCa-Mg. Высокую оценку конкурсной комиссии получили и кальцийазотосульфат и аммиачная селитра – удобрения стали дипломантами конкурса.

Кроме того, на церемонии награждения в региональном правительстве отметили лучших работников Кирово-Чепецкого филиала. Почетный знак «Отличник качества» присужден начальнику участка №5 Константину Сандалову.

«Команда «Уралхима» нацелена на качество, инновации. Мы стремимся удовлетворить все ожидания клиентов, это в первую очередь стабильные, отличные физико-химические характеристики. Потребитель всегда прав, отзывы наших сельхозпроизводителей – основа постоянных улучшений», – прокомментировала Оксана Иванкина, заместитель директора филиала «КЧХК» по качеству.

Почетный знак «100 лучших товаров России» является признаком высокого качества продукции. В течение двух лет филиал «КЧХК» будет иметь право маркировать продукты, ставшие лауреатами и дипломантами конкурса, логотипом «100 лучших товаров России».Тем самым, подтверждая качество своего товара.