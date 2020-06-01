Призыв с ограничениями. Как в Кировской области готовят призывников к отправке в войска

Меня сразу же предупредили: на областной сборный пункт - вход строго в масках, тут же измерят температуру, поинтересуются общим самочувствием, все данные запишут в спецжурнал под мою расписку. Действительно, нынешняя ситуация продиктовала и особые правила: весенняя призывная кампания пройдет по плану, но с существенными санитарно-эпидемиологическими ограничениями.

Дежурная медсестра центра военно-врачебной экспертизы Татьяна Борнякова, как и предупреждали, следовала жесткой инструкции. Моя температура - 36,4, самочувствие - в норме. Значит, вход на территорию разрешен!

- Д-а-а-а, - сразу же произнес начальник областного сборного пункта (ОСП) полковник Владимир Баранов, - за годы моей службы такие правила призыва впервые…

Владимир Николаевич в июне отмечает юбилей: 30 лет службы в системе военных комиссариатов, провел 60 кампаний - практически все без изъянов, все четко, по плану.

- А нынче приходится перестраиваться, - продолжает офицер. - На медкомиссии (они активно работают) вызываем тех, кто подлежит призыву, а также тех, кому давали отсрочку на полгода как временно негодным к службе. Как уже известно, нынче не пойдут на службу выпускники 11-х классов. Осенью повестку получат те, кто не поступил в высшие учебные заведения.

Особое беспокойство - работа медкомиссий и военкоматов в районах: они-то тоже не привыкли к новым условиям. Как пояснил Владимир Николаевич, во все райвоенкоматы направлены маски, дезрастворы. С призывниками, находящимися в отдаленных населенных пунктах, сотрудники работали дистанционно: уточняли данные и т. д.

- Видели полевую палатку? - переспрашивает начальник областного сборного пункта. - В ней проведут тестирование ребят, прибывающих из районов области. Пока одни его проходят, другие, уже протестированные, будут ждать в автобусе, не общаясь друг с другом. Результат теста предполагается получить за 15 - 20 минут. Все вновь прибывшие пройдут на медкомиссию через специальный подъезд (его оборудовали тоже перед нынешней кампанией). Здесь же они сменят маски на новые.

Строго с ограничениями придется жить и «покупателям» - офицерам, прибывающим из различных воинских подразделений за новым пополнением. Они станут «квартировать» в спецпомещениях, не контактируя с молодыми новобранцами, пройдут медицинский контроль.

Ну а когда всё останется позади - медкомиссии, тестирования, собеседования, вятских парней ожидает долгий путь. В дорогу их также обеспечат масками, дезраствором, причем с учетом суток (сколько в дороге - столько и необходимых санпринадлежностей).

В этот день, когда я находился на сборном пункте, медкомиссию проходили ребята, изъявившие желание служить по контракту.

Два Никиты - из Советска и из Котельнича. Хотят свою срочную службу сразу же пройти на контрактной основе (теперь это разрешается). Предполагают, что местом службы станет «Марадыковский». Оба окончили Кировский полицейский колледж (учились 3,5 года), получили специальность «Правоохранительная деятельность».

- У контрактной службы много плюсов и соответственно перспектив, - говорят ребята. - Контракт заключаем на два года, а если понравится, продолжим службу. К тому же будет возможность учиться дальше, получить высшее образование, предоставят жилье, появятся различные льготы. Да и навыки чисто мужской работы приобретем непосредственно в деле - служба еще никого не испортила!

Их оптимизм понятен: они выбрали путь, вполне достойный для мужчины и очень практичный в нынешней нестабильной жизни.

А вот у Никиты Гунбина (везло мне в мой приход на ОСП на парней с одинаковыми именами) из Котельнича - за плечами уже год срочной службы в Подмосковье. Он служил в отдельном гвардейском салютном дивизионе. Как мне сказали, туда призывают очень редко. Да и служба - сплошной праздник!

Нет, я не иронизирую: у военнослужащих такого необычного подразделения задачи тоже своеобразные: проводить салюты на главных торжествах в столице. Залп, другой, третий - и над Москвой появляются огромные цветы. Желтые, зеленые, красные. Над Кремлем, над соборами, над набережными, в спальных районах. Праздничные салюты в столице обычно длятся не дольше десяти минут. За этими минутами - месяцы работы отдельного гвардейского салютного дивизиона. Именно он в честь государственных праздников расцвечивает небо над Москвой.

- Салют - не фейерверки, а артиллерийские залпы. Это не развлекаловка, а исполнение воинского ритуала, - говорит Никита.

Дилетанту может показаться, что все фейерверки похожи друг на друга. На самом деле двух одинаковых - по цветам, по узорам - у дивизиона не бывает. Как делается праздничный салют? Сначала компьютерная программа создает картинку. Потом заряжаются самоходные пусковые установки - по сути, соединенные между собой пушки. Пушки есть разного калибра: в одну и руку просунешь с трудом, а в другой при желании может поместиться человек. От калибра зависит высота, на которую после выстрела поднимется снаряд.

В одну помещают «бомбы» с разными цветами. У них романтические названия, например «Ассоль-бриллиант». Их не просто закладывают, а подключают проводами, создавая электрическую цепь, - совсем как на уроках физики. В нужный момент достаточно будет только нажать кнопку - и установки начнут выбрасывать в небо эти «бомбы», а над Москвой появятся незабываемые узоры.

Никита служил на КамАЗе, на котором и перевозили спецустановки. Приходилось ездить и по МКАД - 100 км в час. За время «срочной» участвовал с подразделением в торжествах на День Победы, 23 февраля. Были и в Санкт-Петербурге - на праздновании Дня ВМФ.

- Хочу продолжить службу по контракту в воздушно-десантных войсках. Даже с местом расположения войсковой части определился - Новороссийск. Прочитал, какие там условия, - всё устроило!

К приему новобранцев (первые отправки начнутся в середине июня) готовы и тыловые службы. Начальник отделения вещевого и продовольственного обеспечения Руслан Осипенко показал, как на складе новенькая форма ожидает вновь прибывших. Здесь летнее обмундирование для представителей всех родов войск: темно-зеленое - для сухопутных, темно-синее - для тех, кто пойдет на службу в космические войсках, и т.д. На полках томятся в ожидании аккуратные «скруточки» с туалетно-банными принадлежностями. Нынче даже новые сумки-рюкзаки завезли - защитного цвета.

- Призывники будут обеспечены горячим трехразовым питанием, - поясняет Руслан. - Заключили контракт с аутсорсинговой компанией. Они сами завезут продукты, а все, кто отправляется в дальний путь, как и прежде, получат сухпайки на все время пребывания в пути.

…В этот день на территорию областного сборного пункта прибыла спецмашина (АРС) из НИИ микробиологии - провели дезинфекцию помещений, вспомогательных служб, площадок. И такой «ритуал» станет регулярным, пока продолжается весенний призыв-2020.

Словом, вас ждут, парни!

Александр ШИРОКОВ