Привлечет ли новый сайт веломаршрутов туристов в Кировскую область?

На прошлой неделе министерство спорта и молодежной политики региона бодро отрапортовало, что «в помощь туристам создан сайт популярных веломаршрутов» по территории Кировской области. Его разработали региональная федерация велоспорта и Центр развития туризма.

Создание этой интернет-площадки стало продолжением проекта «За здоровьем на велосипеде». Деньги на разработку сайта получены в виде президентского гранта. Все маршруты, как указывают его разработчики, проверены опытными велотуристами и поделены по уровню сложности и протяженности. Путешествия по ним доступны для людей любого возраста и с разным уровнем подготовки.

Несмотря на то что информация о развитии велотуризма была подана от лица чиновников, последние, как оказалось, ни к новому сайту, ни к прокладке веломаршрутов отношения не имели.

На средства федерального гранта

Кто-то, путешествуя, летает на самолетах, кто-то предпочитает поезда, а кто-то катит в отпуск на своем автомобиле. В общем, вариантов много, выбирай любой.

В Кирове за последние десять лет набрали популярность велопрогулки. Любителей этого вида транспорта становится всё больше. По словам президента регионального отделения Федерации велосипедного спорта России Григория Францева, велосипедистов в Кирове сегодня насчитывается «даже не несколько десятков, а уже несколько сотен тысяч».

- Это моя субъективная оценка, - заметил он.

С 2013 года федерация реализует в области проект «За здоровьем на велосипеде». В частности, в его рамках открыта и работает велошкола, где все желающие могут получить знания о правилах дорожного движения и базовые навыки вождения «двухколесного друга».

В 2021 году проект выиграл на конкурсе президентских грантов финансирование в размере свыше двух с половиной миллионов рублей на создание сайта с маршрутами велопрогулок. Ресурс velokirov.ru должен помочь людям выезжать на природу на велосипеде, повышать свою физическую активность. При этом неважно, едет один человек или группа велосипедистов.

Организация семейных маршрутов и поездок по ним, как считают создатели сайта, поможет привлечь к этому виду активного и здорового отдыха новых участников.

- Пока мы оцениваем, что как минимум полторы тысячи человек будут пользоваться этим сайтом, - сказал Григорий Францев. - При этом мы создавали эти маршруты не для спортсменов, а для новичков, тех, кто совсем недавно купил велосипед и хочет кататься не только в городе, но и на природе.

По словам президента федерации, начинающие велотуристы найдут на сайте всю необходимую информацию, чтобы отправиться за город. Пока там всего лишь 20 маршрутов, рассчитанных на один день. Но, как полагают велоэнтузиасты, потом могут появиться и путешествия, предусматривающие также и ночёвку.

Не обошли вниманием создатели сайта и проблему безопасности велосипедных загородных прогулок. По словам Григория Францева, большинство маршрутов пролегает по грунтовым и гравийным дорогам, где движение автотранспорта невелико.

Также при формировании пути следования разработчики постарались учесть потребность путешествующих в пище. Маршруты проложены таким образом, чтобы на пути были и магазины, и кафе.

«Сайт только-только запущен и пока несовершенен, - отметили его разработчики. - Вы можете помочь нам сделать его классным и полезным для себя, нужно лишь поделиться своими мыслями и соображениями по его улучшению», - обратились они к участникам группы «Велошкола» со­циальной сети «ВКонтакте».

Перспективное начинание

Появление сайта велопутешествий по Кировской области стало еще одним результатом государственной политики развития внутреннего туризма. Ведь ни для кого не секрет, что пандемия коронавируса перекрыла многие границы и значительно сузила количество мест за пределами страны, куда любили ездить россияне.

Однако вирус не смог уничтожить тягу людей к путешествиям. Просто они стали выбирать маршруты по России. И, как оказалось, в нашей большой стране, в том числе и в Киров­ской области, тоже есть на что посмотреть.

Поддержка и развитие внутреннего туризма получили также дополнительный стимул на самом высоком уровне. Появилась специальная программа «Кешбэк за поездки по России», разработанная Федеральным агентством по туризму. В соответствии с ней гражданам, которые проводят свой отпуск путешествуя по стране, возвращается часть расходов.

Развивается туризм и в Кировской области. И здесь нам есть что показать. На Вятке умеют встречать гостей.

Туристический потенциал региона прирастает красочными парадами и праздниками, разнообразными ярмарками, собирающими умельцев и зрителей из разных регионов страны. Вятская природа влечет любителей такого отдыха. Есть у нас исторические места, в том числе связанные с известными на всю страну людьми, уникальные художественные коллекции, которые можно посмотреть, разнообразные музеи, в том числе и такие необычные, как музей шоколада.

Многие мероприятия и туристические маршруты Кировской области не раз отмечались наградами на специализированных федеральных конкурсах.

Вот и у велопутешествий, как отметила заместитель директора Центра развития туризма Кировской области Ирина Бажина, есть потенциал для развития.

- Сегодня в Кировской области растет популярность велосипедных поездок и походов на природу, - отметила она. - Это связано во многом с пандемией коронавирусной инфекции, когда поездки на море стали труднодоступны, спортзалы начали работать в ограниченном режиме - и люди устремились за город - на природу.

В этом случае, по словам Бажиной, велотуризм является практически идеальным средством для путешествий.

- В нашем регионе есть достаточно хорошие перспективы для его развития. Это и интересные природные достопримечательности, и инфраструктура, например построенный в Кирове памп-трек и действующая велошкола, которая проводит организованные велотуры и обучает новичков базовым навыкам для уверенного катания. Также в районах области активисты организуют велотуры, походы выходного дня, которые вызывают большой отклик у их участ­ников.

По ее словам, могут быть интересны даже поездки в окрестностях Кирова, например в Порошино, где можно отдохнуть на свежем воздухе, посетить живописные уголки природы. Что уж говорить о дальних поездках, скажем в знаменитое своей историей село Великорецкое или к древним Жуковлян­ским валунам.

- Сайт велопрогулок стал дополнительной возможностью для развития этого сегмента туристического рынка, потому что позволяет жителям и гостям региона самостоятельно заниматься велосипедным туризмом, совершать велопрогулки, в том числе семьям с детьми, - подчерк­нула Ирина Бажина. - На наш взгляд, это отличный вариант активного отдыха, который еще и открывает для многих туристический Киров с новой интересной стороны. И, конечно, это возможность найти единомышленников, провести время с пользой для здоровья и получить незабываемые впечатления от путешествия по природным досто­примечательностям Кировской области.

С такими друзьями врагов не надо

Несмотря на то что чиновники из Центра развития туризма радужно оценивают и перспективы велотуризма, и значение нового сайта, их роль в продвижении проекта «За здоровьем на велосипеде» невелика. О новом интернет-ресурсе они проинформировали жителей об­ласти почти год спустя после получения участниками проекта президентского гранта. Хотя, как отметили и Григорий Францев, и сами представители центра, учреждение взяло на себя обязанность по информационному сопровождению проекта.

Более того, когда «ВК» обратился к директору центра Елене Данюшенковой, та даже разговаривать на эту тему не захотела. Сначала отослала к руководителям проекта «За здоровьем на велосипеде», а потом вообще от комментариев отказалась.

- Вам нужно как-то официально к нам обратиться, - заметила она в глаза корреспонденту «ВК», как будто толпы журналистов ежедневно осаждают центр и своей назойливостью мешают развивать тот самый туризм.

Поэтому не удивляет, что при всём том креативе, который демонстрируют различные общественные организации и отдельные энтузиасты, поток туристов к нам в область почти не растет. Если посмотреть на последние события в туристической области, которые прошли в минувшем году, то и приезд блогеров-инстаграмщиков, и визит Дани Милохина с его друзьями тиктокерами были организованы отнюдь не кировским Центром развития туризма, а федеральными структурами.

Зато уже который год ничего не слышно о проведении фестивалей «Истобенский огурец» и «Вятский лапоть», да и других мероприятий из сферы событийного туризма, интерес к которым еще не так давно проявляли люди далеко за пределами нашей области.

При этом из недр центра постоянно появляются релизы о наградах, которые получает Кировская область за те или иные достижения в сфере развития туризма. Однако стоит копнуть поглубже, как тут же выясняется, что сам этот орган к разработке конкретных мероприятий отношения не имеет. Но даже если и имеет, то все они остаются на стадии «прожектов», так и не воплотившихся в жизнь.

И за примерами далеко ходить не надо. Так, в ноябре, как сообщил центр, кировские турпроекты стали победителями VIII всероссийской туристской премии «Маршрут года». Какие же из них получили награды? В номинации «Лучшая музейная экскурсия» первое место заняла экскурсия «История града Хлынова», разработанная музеем истории Хлынова. Второе место получила экскурсия «История шоколадного дела от майя до наших дней», разработанная музеем истории шоколада «Криолло». И лишь проект «Гастрономическая Вятка», который победил в номинации «Лучшая идея маршрута», был подготовлен Центром развития туризма Кировской области. Но когда корреспондент «ВК» попросил раскрыть суть этого проекта, то оказалось, что он существует лишь на уровне идеи.

Понятно, что с такой организацией, призванной развивать туризм, и о велосипедных прогулках скоро забудут.

Сергей СМОЛИН.