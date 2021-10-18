Прививки от COVID-19: мифы и реальность

Министерство здравоохранения Кировской области подготовило разъяснения по самым распространенным мифам о прививке от COVID-19. Медицинское сообщество заявляет: прививка - единственная возможность уберечь себя от тяжелого течения болезни.

Миф 1. «Я могу заболеть от прививки!»

Нет. От прививки заразиться и заболеть невозможно. В аденовирусных векторах, из которых состоит вакцина, нет вируса SARS-CoV-2 (COVID-19). Вакцина содержит только один его ген (фрагмент). Он способен вызвать иммунную реакцию организма, но привести к болезни не способен.

Миф 2. «Если после прививки повышается температура, значит, человек заболел!»

Нет. Повышение температуры - нормальная реакция организма на встречу с фрагментом вируса. Подобная реакция может быть и на любую другую прививку - от гриппа, полиомиелита, краснухи и т.п. Это не значит, что человек заболевает. Это значит только, что организм «включает» защиту. Все симптомы проходят за два-три дня и не требуют лечения.

Миф 3. «Если я сделаю прививку, мои близкие могут от меня заразиться».

Нет. Поскольку прививка не может вызвать болезнь, она не может сделать человека переносчиком вируса. От привившегося человека заразиться вирусом нельзя.

Миф 4. «У меня есть знакомые, которые заболели от прививки».

Нет. Заболели они не от прививки. Устойчивый иммунитет формируется через три недели после введения второго компонента вакцины. До этого момента человек может встретиться с вирусом и заболеть. Вот почему после вакцинирования важно носить маску.

Миф 5. «Прививка не дает никаких гарантий, потому что вакцины, защищающей от COVID-19 на 100 процентов, нет».

Степень защиты существующих вакцин 92 - 96 процентов, и есть очень небольшая вероятность заболеть. Но прививка дает 100-процентную гарантию, что в случае заражения вы переболеете в легкой или средней формах тяжести, то есть как обычной простудой.

Миф 6. «У меня есть хроническое заболевание, и мне прививаться нельзя».

У людей с хроническими заболеваниями риск тяжёлого течения коронавируса высок, и им прививка жизненно необходима. Перед вакцинированием нужно побывать у лечащего врача, чтобы исключить обострение хронических заболеваний (в период обострения прививаться не рекомендуется).

Миф 7. «Мне уже за 80 лет, и прививка для меня может быть опасна».

Сама по себе прививка не опасна. Наоборот, пожилые люди находятся в группе особого риска, когда наиболее часты случаи тяжелого течения болезни. Именно поэтому старшему поколению необходимо прививаться.

Миф 8. «Я вакцинировался, значит, можно не носить маску!»

Неправда. У существующих вакцин высокая, но не 100-процентная эффективность. Маска - дополнительная защита. К тому же у привитых болезнь протекает часто без симптомов. И такой человек, сам не зная того, может заразить окружающих.

Миф 9. «Если бы вакцина была так хороша, то сами врачи прививались бы. Но они не прививаются!»

Неправда. В Кировской области 96 процентов врачей привились от COVID-19 - они знают, насколько коварна эта болезнь, как трудно бывает справиться с ней. Вакцинация - единственная возможность уберечь себя от тяжелых форм заболевания и его последствий.