Приют для рыси и журавля. Как в Кирове спасают диких животных и птиц

В последнее время всё чаще дикие звери подходят к жилью человека. К сожалению, некоторые из них гибнут, перебегая дорогу перед транспортом. Неслучайно в Европе, например, в местах, где животные пересекают трассы, построены для них навесные мосты.

Забегают четвероногие гости и на участки к садоводам. Иду как-то по тропинке к колодцу - и вдруг мне навстречу стрелой несется заяц! Чуть с ног не сбил. В последний миг свернул за яблоню и далее по участку соседа в лес умчался. Лиса, что ли, за ним гналась? А брат рассказывал, что однажды в его теплице что-то захрустело. Подошел с лопатой, откинул полотно, а там - длинноухий лакомится. Хозяина увидел и такого стрекача дал!

Бывает, что приходится спасать лесных обитателей, оказавшихся в бедственном положении. Так, по сообщениям министерства охраны окружающей среды Кировской области, в марте прошлого года работниками лесозаготовительного участка в Опаринском районе была обнаружена берлога, в которой находились три новорождённых медвежонка. Им грозила неминуемая гибель от голода и пере­охлаждения. Благодаря своевременным и решительным действиям людей медвежата были спасены. В последующем их передали в специализированный центр реабилитации медвежат-сирот в Тверской области.

Жители поселка Карпушино Котельничского района Александр Галкин, Наталия Гончарова, Нина Шулепова и Людмила Клабукова спасли беспомощного лосёнка, потерявшего мать. Котельничане выкормили малыша козьим молоком. Сейчас «маленький рогач» живёт и здравствует на лосеферме в Костромской области.

А кировчанка Гузель Зарипова даже создала в Кирове Центр реабилитации животных «Большое гнездо» и стала его директором. В декабре она вместе с волонтером Андреем спасла от гибели забежавшую в город рысь. Гузель Фаритовна рассказала о том, как им это удалось, а также о других своих подопечных.

Вольер для зайцев

- Как родилась идея организовать такой центр для зверюшек? С чего все началось?

- Мне всегда хотелось заботиться о природе. Неслучайно у меня первое образование - экологическое. И я пошла работать в эколого-биологический центр. Там в живом уголке много разных животных было. И домашних, и диких. Надо было много читать, узнавать о них: как ухаживать, лечить. С улицы нам приносили птенчиков стрижей, ворон… После центра я продолжала заниматься братьями нашими меньшими, и как-то все узнавали об этом, писали в «личку». И я решила создать группу во «ВКонтакте». А потом ко мне пришла девочка, тоже увлеченная этим. Сначала мы держали животных и птиц, которым требовалась помощь, прямо в квартирах, - стрижей, чаек. А всех хищных птиц отправляли в Москву, в реабилитационный центр. Однажды позвонила девушка: «Я узнала, что вы птичкам помогаете. А зайчонку поможете?» Оказалось, что она руководитель центра реабилитации диких зайцев из Москвы, а помочь надо кировскому зайчонку. Мы проконсультировались в центре, по­строили по рекомендациям специалистов вольер для реабилитации зайцев, и сейчас на свободу выпускаем их самостоятельно. Разные животные к нам попадают, в последнее время всё экзотичнее.

Беглянка

- Говорят, у вас даже рысь есть? Как она к вам попала?

- Сами поймали, потому что она бегала по улицам Кирова. Власти хотели ее застрелить: люди жаловались, опасаясь за детей. А мы имеем право на отлов диких животных, если им требуется помощь, на основании соглашения, за­ключенного между нашим цен­тром реабилитации животных, министерством экологии, управлением ветеринарии и управлением гражданской защиты Кировской области. Мы попросили дать нам шанс и успели раньше сотрудников полиции, которым уже был согласован отстрел рыси. Они и накануне выезжали, но просто не нашли зверя. Мы приехали первыми: нам сообщили, где видели рысь в по­следний раз. И я ее обнаружила.

- А где она скрывалась?

- Вы были на Северо-Садовой? Там с одной стороны - жилые дома, а с другой - забор какого-то предприятия и кусты. Там еще гаражи, заправка - есть где спрятаться. От площади Лепсе буквально две остановки.

- Как вам удалось ее поймать?

- Мы ее загоняли в сетку. Она была крайне истощена, ослаблена, поэтому и не могла сопротивляться. И всё же виду не подавала, угрожая нам на своем рысином языке.

- Говорят, что, если животное выходит к людям, оно может быть больно бешенством.

- Сейчас рысь на карантине, раз в десять дней ее наблюдает ветврач. На расстоянии, пока никаких контактов с ней быть не может. Первые дни она вообще лежала в лёжку и только сейчас стала немного активнее. Между тем у нее явные проблемы с дыханием и проглатыванием еды. Она жует и давится. Причины еще предстоит определить. Это же дикая кошка, а у них много разных болезней. Но она не жалуется, делает вид, что у неё всё хорошо. Это нормальное поведение дикого животного. Они скрывают свое истинное состояние, потому что, если показать, что тебе плохо, тебя тут же съедят. До последнего выглядят бодро, пока силы их совсем не покинут.

- Вы уже дали ей имя?

- Во «ВКонтакте» обратились с этим предложением, пока народ думает. Варианты есть.

- А что после карантина?

- Мы ее будем обследовать и передавать в другой центр. Обратились за консультациями в центр реабилитации «Сирин» и центр охраны и изучения диких кошек. А также советовались с ветеринарами из «Госпиталя дикой природы» и главным врачом Московского зоопарка и по их рекомендациям создали необходимые условия для временного содержания рыси. А дальше? Если у нее есть неизлечимое заболевание, ее нельзя выпустить в природу. Здоровое животное вряд ли бы пришло в город: это опасно. А если рысь условно здорова, то ее надо будет передавать на реабилитацию в центр, который занимается выпуском животных в родную среду.

- А у вас есть связи с такими центрами?

- Пришлось их завести. Когда к нам приносят какое-то новое животное, стараемся получить про него всю информацию. А в Кировской области много разных видов. У нас, например, живет сейчас журавль из Пижанского района. Местные жители подобрали подранка: он не мог летать. А потом стали думать, куда пристроить. Мы съездили за ним, пытаемся лечить. Но пока самостоятельно есть не может, кормим принудительно.

- Как вы решились на такие хлопоты? Муж, наверное, недоволен?

- Конечно, дома меня почти не бывает. У кого-то - хобби, у кого-то - работа, а для меня спасение животных - просто часть моей жизни. Хочу помогать природе, не потребитель­ски относиться к окружающему миру. Мне всегда нравилось читать книги про животных, а в школе увлеклась экологией. Участвовала в олимпиадах, в экологические лагеря ездила. Ну я вот такая, а кто-то мотоциклы, к примеру, любит.

Утята из фонтана

- Гузель, а кого-то из ваших подопечных вы выпускаете в природу?

- Да. Например, зайцев. Кроме того, нам часто приносят птенчиков, мы их выращиваем и выпускаем. Стрижей у нас всегда много. В том году, например, мы выловили утку с утятами из музыкального фонтана, что в овраге на Карла Маркса. Утка, видимо, в кустах неподалёку их высидела, и они пришли на источник ночью. А утром фонтан заработал, народ собрался, на утку с утятами пальцем показывают, хлеб им кидают, собаки вокруг бегают. Утята, бедные, уже все вымокли, не могут отдохнуть: бортик высокий. Вниз-то они попрыгали, а с воды подняться не могут. К вечеру они бы совсем ослабли. Мы их выловили и вывезли на старицу реки Вятки.

- Кстати, известный вятский ученый доктор биологических наук Альберт Соловьев считает, что «потерявшихся», на взгляд человека, детёнышей нельзя забирать из леса домой. Всё равно мать где-то неподалёку. А ставший домашним зверь потом не сможет выжить в дикой природе.

- Всё правильно. Человек, который не знает особенностей поведения обитателей леса, не может выходить их в домашних условиях. Животное начинает воспринимать человека как источник пищи, не боится его и, наоборот, начинает что-то требовать. Одно дело, когда это вороненок. Весной каркал на газоне, подобрали, несмотря на то что родители орали рядом и пытались его защищать. А люди тащат его, потому что «потерялся». Но это не так. Это всё равно что похитить ребенка с детской площадки. Дети ведь не могут всё время дома сидеть, так же и воронята. Подрастая, они выходят из гнезда.

В домашних же условиях вырастает животное, которое полностью зависит от человека. Поэтому в России есть, например, специальные центры для реабилитации медвежат-сирот. Туда принимают найдёнышей, но только сразу после находки. Чтобы они росли в привычных условиях среди других медвежат, питаясь специфичной едой и под ветеринарным контролем. Выпускают их потом в том же месте, где нашли. Весной прошлого года в тверской центр отправили медвежат по договоренности с министерством охраны окружающей среды Кировской области, а осенью их привезли обратно и выпустили в лес.

Интервью взяла Вера Ануфриева.

Фото из архива Гузели Зариповой.