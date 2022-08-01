Приданое для малыша. Что социальные службы положат в «коробку Соколова»?
ОБЩЕСТВО
Многие знают, как ждут в молодой семье новорождённого. Будущие родители малыша думают о том, как назвать ребенка. По этому вопросу порой разгораются нешуточные баталии: кому-то нравятся истинно русские имена - Иван да Марья, другим - иностранные - Изольда, Виктория, Джон. Ну а третьим подавай порой вовсе необычные.
В народе давно говорят: как назовешь малыша, такой и судьба его сложится. Но, кроме имени, существует еще масса забот и хлопот. Во что одеть новорождённого еще в роддоме, что купить впоследствии? Тут уже горазды на разного рода выдумки и фантазии, особенно бабушки, дедушки, родители молодоженов. Иные и машину готовы купить - роскошный подарок на будущее!
Недавно руководитель региона Александр Соколов в своём телеграм-канале сообщил о том, что с 1 сентября в Кировской области всем новорождённым будет выдаваться набор подарков. В «корзинку малыша» предполагается включить постельные принадлежности, одежду, средства для ухода за новорождённым. Александр Соколов обратился к мамам с просьбой выразить своё мнение: что обязательно должно войти в детский комплект?
Только для сокровища
Заметим, что такая программа уже начала действовать в ряде регионов страны. Соответствующий проект, определяющий гарантированный перечень детских товаров и минимальную стоимость корзины (10 тысяч рублей), Минпромторг разработал в нынешнем году. В некоторых регионах молодые мамы вообще не получают подарков для новорождённых при выписке из роддома, в других - задумку отдали на усмотрение местных властей. С 1 января этого года «коробка новорождённого» включает: минимальный набор из 10 - 20 самых необходимых вещей (пеленки, чепчики, распашонки, ползунки), символические подарки (буклеты, рекламный набор продуктов - пробники кремов, порошка для стирки детских вещей, небольшие упаковки подгузников).
С начала года стала действовать программа помощи родителям новорождённого, зарегистрированным в Москве, - так называемая коробка от Собянина «Наше сокровище». Какие они, презенты от мэра столицы, и будут ли в других городах России вводить это новшество?
Учли мнения и ведущих акушеров и педиатров. В брендированной коробке «Я родился в Подмосковье» - 53 предмета. Общая стоимость подарка - 12 тысяч рублей. Итак, что же внутри? Для малышей приготовили много вещей. Здесь пеленки, полотенце-уголок, шапочки, царапки, носочки и ползунки. Есть одежда и «на выход»: семь комбинезонов на разную погоду, набор боди, костюмы.
Кроме того, положили комплект постельного белья - в нём простыня на резинке и клеенка. В коробке - молокоотсос с антиколиковой бутылочкой и системой хранения грудного молока в одноразовых стерильных контейнерах, подогреватель детского питания, термометр для воды и электронный градусник. Много средств по уходу за малышом.
Кировчане идею поддержали
У нас такое новшество пока в стадии идеи. Но его приняли на ура. В социальных сетях началось обсуждение. Жительницы региона поддержали инициативу главы. Вот лишь некоторые комментарии: «Очень здорово!», «Отличная идея!», «Браво!», «Замечательная новость!», «Такой подарок всегда пригодится».
Кировчанки считают, что эта мера поддержки станет реальной помощью семье: «Не все люди обеспеченные, есть и мамы, у которых трудные жизненные обстоятельства. Здорово, если получится реализовать!»
Многие отмечают, что в посте главы региона указано практически всё необходимое для младенца и мамы. Звучит и немало различных предложений: «Необходимо положить в такую коробку подгузники, присыпку, крема, может быть, ползунки, майку, носочки» или «Подгузники, влажные салфетки, одноразовые впитывающие пеленки, крем под подгузник», «Немного одежды - боди, комбез, ползунки, термометр для ванны».
Мамы предлагают вкладывать в подарочные наборы фотоальбом, минимальную аптечку, товары кировских фабрик, список телефонов педиатров и врачей, сувениры, книгу или пособие по уходу за ребёнком и его воспитанию.
Как заметил врио губернатора, все предложения наших мам обязательно будут услышаны. Их соберут, проанализируют. На основе мнений большинства и будут сформированы подарочные наборы. «Эту меру мы вводим для того, чтобы поддержать наших молодых мам, поэтому их мнение - самое важное!» - подчеркнул Александр Соколов.
Разные мнения
Что думают кировчане о «корзинке малыша» и что еще можно положить в приданое для новорождённого?
Валентина Иванова, председатель Кировского областного отделения Российского детского фонда:
- Мы всегда занимались этим благородным делом - помогали малоимущим мамочкам и детям из малообеспеченных семей. У нас в фонде и теперь есть приданое для малышей на все случаи жизни: пелёночки, памперсы, погремушки, соски, бутылочки для смеси. Словом, то, что можно приобрести за счет неравнодушных людей.
Теперь же родителям стало намного легче. Им не надо, как раньше, стирать бесконечно пелёнки, сушить, гладить. Помните, ими вся квартира была увешана? А погремушки, коляску, кроватку, если не могли приобрести родственники, собирали всем миром: приносили соседи, близкие. Порой использовали вещи подросших малышей. И ничего в том не было зазорного!
Сейчас психология папочек и мамочек совсем иная: хотят для первенца всё новое. Мы, если к нам обращаются мамочки из малоимущих семей, беспрекословно идём им навстречу. Недавно приходила женщина из отдалённого района: она родила четвёртого ребёночка. Пришла за помощью. Разумеется, не отказали: дали детские игрушки, памперсы, другие полагающиеся новорождённому предметы первой необходимости.
Вы спросили: а что ещё предложить в «корзинку»? Наверно, побольше любви, терпения, выдержки родителям, а тем, кто будет с ними рядом, - чистого, доброго сердца. А будущим малышам - мирного неба над головой!
Алексей, кировчанин, отец новорождённого:
- Конечно, мы готовились заранее. Даже детскую коляску приобрели, кроватки, детское удерживающее кресло для автомобиля. Был и уже стандартный набор для маленького - всевозможные салфеточки, памперсы, кремы и многое другое. Если посмотрели бы, вся квартира заставлена. А как же? Ведь в семье - пополнение! И ничего из закупленного не пропадёт!
Ирина, мать двоих детей:
- Знаете, когда родишь, не думаешь, что пригодится для маленького. Главное, чтобы это долгожданное чудо, сладенький комочек, находилось рядом и чтобы ничего ему не угрожало. Он был бы сыт и спал крепко-крепко. А там уже - по обстоятельствам. Как говорится, лишним в хозяйстве ничего не окажется.
Слово - женщинам
В Законодательном собрании Кировской области прошла встреча с представителями трех «женских» движений - Ассоциации защиты прав многодетных семей Кировской области, региональной общественной организации «Центр защиты материнства и детства «Моя семья» и Союза женщин России.
Как рассказала вице-спикер Заксобрания Ирина Морозова, на встрече обсуждалось наполнение подарочных комплектов, которые с 1 сентября 2022 года по инициативе врио губернатора Александра Соколова будут вручаться семьям Кировской области по случаю рождения детей:
- Участникам встречи разъяснили, как определялись перечень и стоимость вещей, предлагаемых для включения в подарочные наборы. Во-первых, учли опыт других регионов, где уже действует аналогичная мера поддержки. Во-вторых, на основе полученных данных провели пробную закупку, учитывая, что в дальнейшем наборы будут формироваться через госзакупки, а это обычно приводит к снижению первоначальной цены.
Представители общественных организаций внесли свои предложения о перечне вещей, которые, по их мнению, должны войти в наборы для новорождённых. Например, предлагается заменить тканевые пелёнки на одноразовые, при закупке обращать особое внимание на характеристики товаров, чтобы для малышей приобретались качественные вещи.
А. ВЯТКИН.
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