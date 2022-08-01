Приданое для малыша. Что социальные службы положат в «коробку Соколова»?

Многие знают, как ждут в молодой семье новорождённого. Будущие родители малыша думают о том, как назвать ребенка. По этому во­просу порой разгораются нешуточные баталии: кому-то нравятся истинно русские имена - Иван да Марья, другим - иностранные - Изольда, Виктория, Джон. Ну а третьим подавай порой вовсе необычные.

В народе давно говорят: как назовешь малыша, такой и судьба его сложится. Но, кроме имени, существует еще масса забот и хлопот. Во что одеть новорождённого еще в роддоме, что купить впоследствии? Тут уже горазды на разного рода выдумки и фантазии, особенно бабушки, дедушки, родители молодоженов. Иные и машину готовы купить - роскошный подарок на будущее!

Недавно руководитель региона Александр Соколов в своём телеграм-канале сообщил о том, что с 1 сентября в Кировской области всем новорождённым будет выдаваться набор подарков. В «корзинку малыша» предполагается включить постельные принадлежности, одежду, средства для ухода за новорождённым. Александр Соколов обратился к мамам с просьбой выразить своё мнение: что обязательно должно войти в детский комплект?

Только для сокровища

Заметим, что такая программа уже начала действовать в ряде регионов страны. Соответствующий проект, опре­деляющий гарантированный перечень детских товаров и минимальную стоимость корзины (10 тысяч рублей), Минпромторг разработал в нынешнем году. В некоторых регионах молодые мамы вообще не получают подарков для новорождённых при выписке из роддома, в других - задумку отдали на усмотрение местных властей. С 1 января этого года «коробка новорождённого» включает: минимальный набор из 10 - 20 самых необходимых вещей (пеленки, чепчики, распашонки, ползунки), символические подарки (буклеты, рекламный набор продуктов - пробники кремов, порошка для стирки детских вещей, небольшие упаковки подгузников).

С начала года стала действовать программа помощи родителям новорождённого, зарегистрированным в Москве, - так называемая коробка от Собянина «Наше сокровище». Какие они, презенты от мэра столицы, и будут ли в других городах России вводить это новшество?

Учли мнения и ведущих акушеров и педиатров. В брендированной коробке «Я родился в Подмосковье» - 53 предмета. Общая стоимость подарка - 12 тысяч рублей. Итак, что же внутри? Для малышей приготовили много вещей. Здесь пеленки, полотенце-уголок, шапочки, царапки, носочки и ползунки. Есть одежда и «на выход»: семь комбинезонов на разную погоду, набор боди, костюмы.

Кроме того, положили комплект постельного белья - в нём простыня на резинке и клеенка. В коробке - молокоотсос с антиколиковой бутылочкой и системой хранения грудного молока в одноразовых стерильных контейнерах, подогреватель детского питания, термометр для воды и электронный градусник. Много средств по уходу за малышом.

Кировчане идею поддержали

У нас такое новшество пока в стадии идеи. Но его приняли на ура. В социальных сетях началось обсуждение. Жительницы региона поддержали инициативу главы. Вот лишь некоторые комментарии: «Очень здорово!», «Отличная идея!», «Браво!», «Замечательная новость!», «Такой подарок всегда приго­дится».

Кировчанки считают, что эта мера поддержки станет реальной помощью семье: «Не все люди обеспеченные, есть и мамы, у которых трудные жизненные обстоятельства. Здорово, если получится реализовать!»

Многие отмечают, что в посте главы региона указано практически всё необходимое для младенца и мамы. Звучит и немало различных предложений: «Необходимо положить в такую коробку подгузники, присыпку, крема, может быть, ползунки, майку, носочки» или «Подгузники, влажные салфетки, одноразовые впитывающие пеленки, крем под подгузник», «Немного одежды - боди, комбез, ползунки, термометр для ванны».

Мамы предлагают вкладывать в подарочные наборы фотоальбом, минимальную аптечку, товары кировских фабрик, список телефонов педиатров и врачей, сувениры, книгу или пособие по уходу за ребёнком и его воспитанию.

Как заметил врио губернатора, все предложения наших мам обязательно будут услышаны. Их соберут, проанализируют. На основе мнений большинства и будут сформированы подарочные наборы. «Эту меру мы вводим для того, чтобы поддержать наших молодых мам, поэтому их мнение - самое важное!» - подчеркнул Александр Соколов.

Разные мнения

Что думают кировчане о «корзинке малыша» и что еще можно положить в приданое для новорождённого?

Валентина Иванова, председатель Кировского областного отделения Российского детского фонда:

- Мы всегда занимались этим благородным делом - помогали малоимущим мамочкам и детям из малообеспеченных семей. У нас в фонде и теперь есть приданое для малышей на все случаи жизни: пелёночки, памперсы, погремушки, соски, бутылочки для смеси. Словом, то, что можно приоб­рести за счет неравнодушных людей.

Теперь же родителям стало намного легче. Им не надо, как раньше, стирать бесконечно пелёнки, сушить, гладить. Помните, ими вся квартира была увешана? А погремушки, коляску, кроватку, если не могли приобрести родственники, собирали всем миром: приносили соседи, близкие. Порой использовали вещи подросших малышей. И ничего в том не было зазорного!

Сейчас психология папочек и мамочек совсем иная: хотят для первенца всё новое. Мы, если к нам обращаются мамочки из малоимущих семей, беспрекословно идём им навстречу. Недавно приходила женщина из отдалённого района: она родила четвёртого ребёночка. Пришла за помощью. Разумеется, не отказали: дали детские игрушки, памперсы, другие полагающиеся новорождённому предметы первой необходимости.

Вы спросили: а что ещё предложить в «корзинку»? Наверно, побольше любви, терпения, выдержки родителям, а тем, кто будет с ними рядом, - чистого, доброго серд­ца. А будущим малышам - мирного неба над головой!

Алексей, кировчанин, отец новорождённого:

- Конечно, мы готовились заранее. Даже детскую коляску приобрели, кроватки, дет­ское удерживающее кресло для автомобиля. Был и уже стандартный набор для маленького - всевозможные салфеточки, памперсы, кремы и многое другое. Если посмотрели бы, вся квартира заставлена. А как же? Ведь в семье - пополнение! И ничего из закупленного не пропадёт!

Ирина, мать двоих детей:

- Знаете, когда родишь, не думаешь, что пригодится для маленького. Главное, чтобы это долгожданное чудо, сладенький комочек, находилось рядом и чтобы ничего ему не угрожало. Он был бы сыт и спал крепко-крепко. А там уже - по обстоятельствам. Как говорится, лишним в хозяйстве ничего не окажется.

Слово - женщинам

В Законодательном собрании Кировской области прошла встреча с представителями трех «женских» движений - Ассоциации защиты прав многодетных семей Киров­ской области, региональной общественной организации «Центр защиты материнства и детства «Моя семья» и Союза женщин России.

Как рассказала вице-спикер Заксобрания Ирина Морозова, на встрече обсуждалось наполнение подарочных комплектов, которые с 1 сентября 2022 года по инициативе врио губернатора Александра Соколова будут вручаться семьям Кировской области по случаю рождения детей:

- Участникам встречи разъяснили, как определялись перечень и стоимость вещей, предлагаемых для включения в подарочные наборы. Во-первых, учли опыт других регионов, где уже действует аналогичная мера поддержки. Во-вторых, на основе полученных данных провели пробную закупку, учитывая, что в дальнейшем наборы будут формироваться через госзакупки, а это обычно приводит к снижению первоначальной цены.

Представители общественных организаций внесли свои предложения о перечне вещей, которые, по их мнению, должны войти в наборы для новорождённых. Например, предлагается заменить тканевые пелёнки на одноразовые, при закупке обращать особое внимание на характеристики товаров, чтобы для малышей приобретались качественные вещи.

А. ВЯТКИН.