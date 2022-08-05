При поддержке компании «Уралхим» в Кирово-Чепецке открылся учебный пункт МЧС

В Кирово-Чепецке прошла официальная церемония открытия учебного пункта ФГКУ «Специальное управление ФПС № 16 МЧС России». Его открытие стало возможным благодаря непосредственной поддержке филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим».

В церемонии приняли участие представитель Центрального аппарата МЧС России Владимир Дежкин, руководство и личный состав управления, а также почетные гости: директор филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» Юрий Шульга, помощник генерального директора АО «ВМП «АВИТЕК» Сергей Предеин, глава МО «Город Кирово-Чепецк» Елена Савина, глава ЗАТО Первомайский Кировской области Ольга Казанцева, начальник тыла 8-й ракетной Мелитопольской Краснознаменной дивизии РВСН полковник Александр Подсевалов, председатель совета ветеранов ФГКУ «Специальное управление ФПС № 16 МЧС России» Юрий Широков.

На торжественном построении Владимир Дежкин открыл церемонию и вручил отличившимся сотрудникам и ветеранам ведомственные награды.

Затем состоялась обзорная экскурсия по помещениям учебного пункта. Сейчас он оснащен компьютерным оборудованием, офисной и бытовой техникой, а также мебелью. Учебный класс оборудован наглядными пособиями, стендами, образцами пожарно-технического вооружения и боевой одежды пожарных, необходимыми для образовательной деятельности. Открытый учебный пункт стал одним из пяти подобных специализированных учебных центров специальных подразделений по всей России.

Владимир Дежкин, заместитель начальника Главного управления пожарной охраны – начальник Специального управления МЧС России, генерал-майор внутренней службы:

«От доступности и качества профессионального обучения пожарных и спасателей зависит уровень боеготовности каждого подразделения МЧС России к выполнению задач по предназначению, а за этим стоит безопасность граждан и имущества охраняемых объектов.Мы должны постоянно развиваться в ногу со временем. Меняется нормативно-правовая база, совершенствуется техническая составляющая. Наши специалисты должны отвечать всем современным требованиям, обладать необходимыми компетенциями».

Юрий Шульга, директор филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»:

«Компания «Уралхим» помогла Специальному управлению ФПС № 16 с помещением, ремонтом и оснащением учебного пункта. Сейчас он соответствует всем требованиям в области образовательной деятельности. Там созданы комфортные условия для осуществления учебного процесса, подготовки квалифицированных кадров. Для нас это важно, так как управление стоит на защите не только нашего предприятия, но и города».

Уже осенью здесь пройдут обучение сотрудники управления, после чего будет осуществляться набор групп из других Спецуправлений.